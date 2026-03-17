Arsenal đấu Leverkusen: Ben White trở lại để kích hoạt ngòi nổ Bukayo Saka Trong bối cảnh thiếu vắng Martin Odegaard, sự tái hợp của cặp bài trùng Ben White và Bukayo Saka trở thành hy vọng lớn nhất để Arsenal đánh bại Leverkusen.

Trận tái đấu với Leverkusen tối nay mang tính chất của một trận chung kết sống còn đối với Arsenal tại Champions League. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ vì sự vắng mặt của Martin Odegaard và Jurrien Timber, HLV Mikel Arteta đang đặt trọn niềm tin vào sự trở lại của Ben White để tái thiết lập hành lang cánh phải bùng nổ cùng Bukayo Saka.

Sự đơn độc của Bukayo Saka và bài toán nhân sự

Sự ăn ý giữa Saka và White từ lâu đã được coi là một trong những mối liên kết cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống vận hành của Pháo thủ. Khi thiếu đi người đối tác ăn ý này ở trận lượt đi, Bukayo Saka đã trải qua một đêm thi đấu mờ nhạt. Ngôi sao số 7 hoàn toàn bị phong tỏa và phải rời sân ở phút 60 để nhường chỗ cho Noni Madueke.

Liệu White có còn giữ được mối liên kết ăn ý với Saka?

Việc thiếu đi các phương án hỗ trợ bên hành lang cánh phải khiến Saka trở nên đơn độc và dễ dàng bị các hậu vệ Leverkusen bắt bài. Do đó, sự hiện diện của Ben White trong các buổi tập gần đây không chỉ là sự bổ sung về nhân sự mà còn là lời giải cho bài toán xuyên phá hàng thủ đối phương.

Chiến thuật chồng biên: Chìa khóa phá vỡ hệ thống của Xabi Alonso

HLV Mikel Arteta dường như đã có tính toán kỹ lưỡng khi để White nghỉ ngơi trong trận gặp Everton cuối tuần qua. Mục tiêu tối thượng là tận dụng những pha leo biên chồng cánh (overlapping runs) đặc sản của cầu thủ người Anh để gây nhiễu loạn hệ thống phòng ngự của Leverkusen.

Khi Ben White dâng cao, anh buộc các hậu vệ cánh của đối phương, đặc biệt là Grimaldo, phải rơi vào thế lưỡng lự. Nếu theo kèm White, khoảng trống sẽ lộ ra cho Saka đột phá vào trung lộ. Ngược lại, nếu tập trung phong tỏa Saka, White sẽ có đủ không gian để thực hiện những quả tạt chất lượng. Sự hiện diện của White đóng vai trò như một đòn bẩy chiến thuật để giải phóng đôi chân cho ngôi sao quan trọng nhất bên phía Arsenal.

Saka cần phải ''lên tiếng'' để chứng minh đẳng cấp ngôi sao của mình.

Kỳ vọng vào sự đột biến từ các trụ cột

Ngoài điểm nhấn ở cánh phải, đội hình Arsenal dự kiến sẽ có sự góp mặt của Leandro Trossard sát cánh cùng Viktor Gyokeres trên hàng công. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định sự vận hành trơn tru của bộ đôi Saka - White mới là vũ khí mà Arteta tin tưởng nhất để xuyên phá khối phòng ngự lùi sâu của đội bóng nước Đức.

Leverkusen đang có tâm lý hưng phấn sau trận hòa trước Bayern Munich, nhưng Arsenal vẫn giữ lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà Emirates. Khả năng duy trì áp lực và tận dụng những khoảnh khắc phối hợp đỉnh cao giữa các trụ cột sẽ là yếu tố quyết định để đại diện Premier League vượt qua thử thách nghiệt ngã này.