Arsenal đẩy mạnh thương vụ Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng vô địch Sau khi Bruno Guimaraes yêu cầu rời Newcastle để dự Champions League, Arsenal lập tức xúc tiến thương vụ 60 triệu bảng nhằm tạo nên cặp bài trùng đẳng cấp cùng Declan Rice.

Arsenal đã chính thức tăng tốc trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Bruno Guimaraes. Động thái này diễn ra ngay sau khi ngôi sao người Brazil bày tỏ nguyện vọng rời Newcastle United để tìm kiếm thử thách tại một đội bóng có suất tham dự Champions League. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội cho huấn luyện viên Mikel Arteta hoàn thiện cấu trúc tuyến giữa của "Pháo thủ".

Cú hích từ nguyện vọng rời đi của Bruno Guimaraes

Kể từ khi gia nhập Newcastle từ Lyon vào năm 2022, Bruno Guimaraes đã nhanh chóng trở thành linh hồn trong lối chơi của "Chích chòe". Tuy nhiên, ở tuổi 28, tiền vệ này hiểu rằng thời gian đỉnh cao không còn quá dài. Việc Newcastle không thể duy trì vị thế ổn định tại đấu trường châu Âu đã thúc đẩy Guimaraes đưa ra quyết định khó khăn: yêu cầu được ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Bruno Guimaraes nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty Images

Theo nguồn tin từ BBC, mức phí 60 triệu bảng đang được xem là con số khởi điểm để các bên bước vào bàn đàm phán. Đối với Arsenal, đây là một con số đầy sức nặng nhưng hoàn toàn xứng đáng với năng lực đã được kiểm chứng của tuyển thủ Brazil tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Chiến thuật của Mikel Arteta: Cặp bài trùng Guimaraes - Rice

Mikel Arteta từ lâu đã khao khát một tiền vệ có khả năng điều tiết lối chơi và thoát pressing thượng hạng để đá cặp cùng Declan Rice. Bruno Guimaraes chính là mẫu cầu thủ đó. Sự kết hợp giữa khả năng tranh chấp mạnh mẽ của Rice và nhãn quan chiến thuật sắc bén của Guimaraes hứa hẹn sẽ tạo nên một tuyến giữa thép cho Arsenal.

Dù vừa trải qua nỗi thất vọng tại World Cup 2026 khi đá hỏng quả phạt đền khiến Brazil bị loại bởi Na Uy, nhưng đẳng cấp của Guimaraes là điều không thể phủ nhận. Anh sở hữu bộ kỹ năng toàn diện từ thu hồi bóng, kéo bóng cho đến những đường chuyền xuyên tuyến mang tính đột biến cao.

Thử thách cho Newcastle và bài toán của Arsenal

Việc để mất Guimaraes sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của huấn luyện viên Eddie Howe, nhất là khi đội bóng vùng Tyneside vừa phải chia tay những trụ cột như Sandro Tonali và Anthony Gordon. Newcastle đang rơi vào thế khó khi vừa phải đối mặt với áp lực tài chính, vừa phải tìm cách giữ chân các ngôi sao hàng đầu.

Về phía Arsenal, dù đã chuẩn bị các phương án dự phòng như Alex Scott (Bournemouth) hay tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi (Lille), nhưng Guimaraes vẫn là ưu tiên số một. Trở ngại duy nhất lúc này là yếu tố tuổi tác; tiền vệ này sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 11 tới. Ban lãnh đạo Arsenal đang cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng để đảm bảo thương vụ này mang lại giá trị bền vững thay vì chỉ là một giải pháp ngắn hạn.

Hiện tại, đại diện Bắc London đang hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi gửi lời đề nghị chính thức đến Newcastle. Nếu thương vụ này thành công, đây chắc chắn sẽ là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng năm nay, trực tiếp thay đổi cán cân quyền lực tại Ngoại hạng Anh.