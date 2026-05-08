Arsenal đẩy nhanh thương vụ Bruno Guimaraes Tái hiện công thức vô địch của Chelsea Nhằm bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh, Arsenal quyết tâm chiêu mộ Bruno Guimaraes từ Newcastle United để gia cố tuyến giữa và giảm tải cho các trụ cột.

Sau khi bỏ lỡ mục tiêu Morgan Rogers vào tay Chelsea với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng, Arsenal đã nhanh chóng chuyển hướng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026. Huấn luyện viên Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo Pháo thủ đang đẩy nhanh các đàm phán với Newcastle United để sở hữu chữ ký của tiền vệ Bruno Guimaraes, một nước đi mang tính chiến lược cao nhằm duy trì vị thế đỉnh cao.

Bruno Guimaraes đang tiến gần đến thỏa thuận gia nhập Arsenal.

Bài toán thể lực và chiều sâu tuyến giữa

Dù bước vào mùa giải mới với vị thế nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal phải đối mặt với bài toán nhân sự vô cùng phức tạp. Hè 2026 chứng kiến tới 5 tiền vệ trụ cột của Pháo thủ là Martin Zubimendi, Mikel Merino, Declan Rice, Eberechi Eze và Martin Odegaard phải cày ải đến những vòng đấu cuối cùng tại World Cup 2026. Việc nhóm ngôi sao này chỉ hội quân trở lại vào giữa tháng 8 khiến giai đoạn tiền mùa giải của đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Brazil dừng bước sớm từ vòng 1/8 giúp Bruno Guimaraes có đủ thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Tiền vệ người Brazil sẵn sàng thi đấu ngay lập tức với trạng thái thể lực tối ưu nếu cập bến Emirates.

Bên cạnh đó, áp lực thi đấu của các trụ cột mùa trước đạt mức báo động. Thống kê cho thấy Declan Rice đã cày ải 4.454 phút, còn Martin Zubimendi cũng cán mốc 4.292 phút trên mọi đấu trường. HLV Mikel Arteta liên tục cảnh báo về nguy cơ quá tải tích tụ. Sự xuất hiện của Guimaraes sẽ giúp phân phối lại khối lượng vận động, bảo vệ đôi chân của các ngôi sao trong giai đoạn quyết định.

Arsenal cần thêm sự bổ sung cho tuyến giữa trong bối cảnh Zubimendi và Rice đều phải cày ải liên tục.

Tái hiện công thức thành công của Chelsea

Nỗ lực gia cố đội hình của Arsenal hiện tại gợi nhớ đến hình ảnh của Chelsea giai đoạn giữa những năm 2000. Sau khi đăng quang năm 2005, The Blues đã vươn lên tầm cao mới khi bổ sung Michael Essien với giá 24,4 triệu bảng từ Lyon. Essien kết hợp cùng Claude Makelele và Frank Lampard tạo nên bộ ba tiền vệ khép lại kỷ nguyên thống trị của Chelsea tại giải quốc nội.

Arsenal đang áp dụng đúng công thức này khi bổ sung một nhân tố giàu sức chiến đấu để sát cánh cùng sự sáng tạo của Odegaard hay khả năng càn quét của Rice. Dù Guimaraes chuẩn bị bước sang tuổi 29 vào tháng 11, Arteta tin rằng bản lĩnh và kinh nghiệm chiến trường của đội trưởng Newcastle United là giá trị mà Arsenal còn thiếu.

Cùng với tân binh Christos Tzolis, thương vụ Guimaraes chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng xây dựng một thế lực thống trị lâu dài của Pháo thủ tại giải Ngoại hạng Anh.