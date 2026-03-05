Arsenal đè bẹp Fulham 3-0: Gyokeres rực sáng, Saka khẳng định đẳng cấp Thắng lợi áp đảo trước Fulham giúp Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League. Tân binh Viktor Gyokeres nhận điểm cao nhất với màn trình diễn thượng hạng bên cạnh Bukayo Saka.

Arsenal vừa khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham để xây chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, các học trò của HLV Mikel Arteta đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến đối thủ không có cơ hội phản kháng.

Hàng công bùng nổ: Đẳng cấp của Gyokeres và Saka

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này chính là màn trình diễn của Viktor Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời với hệ thống của Arsenal khi liên tục khuấy đảo hàng thủ Fulham.

Viktor Gyokeres (8,8): Điểm trừ duy nhất là Gyokeres đã bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick sau khi nhận đường chọc khe trống trải ở đầu hiệp hai.

Bên cạnh Gyokeres, Bukayo Saka tiếp tục chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của "Pháo thủ". Ngôi sao người Anh không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn đóng vai trò kiến thiết quan trọng.

Bukayo Saka (7,8): Anh có một đường kiến tạo đẳng cấp cho Gyokeres, sau đó tự mình nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống phối hợp ăn ý cũng với chân sút người Thụy Điển.

Leandro Trossard và Eberechi Eze cũng để lại dấu ấn đậm nét trong các đợt lên bóng. Trossard duy trì cường độ hoạt động cực cao, trong khi Eze thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Leandro Trossard (7,9): Một màn trình diễn đầy năng nổ của cầu thủ người Bỉ. Anh bị tước đi một pha kiến tạo do Calafiori đã rơi vào thế việt vị trước khi đánh đầu tung lưới từ quả tạt của mình.

Eberechi Eze (7,2): Anh đóng vai trò then chốt trong bàn thắng thứ hai của Arsenal với một đường chọc khe tinh tế ra sau lưng hàng thủ cho Gyokeres.

Tuyến giữa và hệ thống phòng ngự vững chãi

Sự xuất hiện của Myles Lewis-Skelly ở trung tâm hàng tiền vệ là một bất ngờ thú vị. Cầu thủ trẻ này đã chơi đầy bản lĩnh, giúp Arsenal làm chủ khu trung tuyến bên cạnh một Declan Rice điềm tĩnh.

Myles Lewis-Skelly (7,5): Được bố trí ở vị trí sở trường nơi hàng tiền vệ, cầu thủ trẻ này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và góp công lớn giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận khi chiến thắng hàng loạt pha tranh chấp tay đôi và hiếm khi chuyền hỏng.

Declan Rice (7): Có một trận đấu cực kỳ nhàn nhã ở vị trí mỏ neo nơi hàng tiền vệ, nhưng vẫn biết cách duy trì nhịp độ trận đấu trơn tru bằng những đường chuyền sắc bén.

Ở phía dưới, bộ đôi trung vệ Saliba và Gabriel gần như không cho các chân sút Fulham bất kỳ khoảng trống nào. Sự tự tin của Saliba còn giúp Arsenal có thêm phương án tấn công từ tuyến dưới.

William Saliba (7,7): Không vấp phải bất kỳ áp lực nào ở mặt trận phòng ngự, trung vệ người Pháp đôi lúc tự tin dâng cao và suýt chút nữa kiến tạo cho người đá cặp Gabriel ghi bàn.

Gabriel Magalhaes (7,6): Áp đảo đối phương trong các pha tranh chấp thể chất. Và anh tiếp tục là mối đe dọa thường trực trong các tình huống bóng chết.

Hậu vệ Riccardo Calafiori dù không được công nhận bàn thắng nhưng đã có màn trình diễn công thủ toàn diện. Ngược lại, Ben White là cái tên chơi mờ nhạt nhất trong hệ thống phòng ngự trận này.

Riccardo Calafiori (7,5): Dù khá đen đủi khi bị từ chối một cú đánh đầu thành bàn đẹp mắt, hậu vệ người Ý vẫn cho thấy mình là một mũi tấn công cực kỳ hiệu quả bên hành lang trái trong suốt cả trận.

Ben White (6,8): Là mắt xích yếu nhất trong bộ tứ vệ của Arsenal. Rất nỗ lực dâng cao hỗ trợ tấn công mỗi khi có cơ hội, nhưng khả năng luân chuyển bóng lại khá tệ.

Trong khung gỗ, David Raya không phải hoạt động quá nhiều nhờ sự bọc lót tốt từ đồng đội. Chiến thắng sạch lưới này giúp Arsenal tiếp tục duy trì tâm lý hưng phấn cho chặng đường khốc liệt phía trước.