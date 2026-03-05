Arsenal đè bẹp Fulham 3-0: Gyokeres rực sáng, Saka khẳng định đẳng cấp
Thắng lợi áp đảo trước Fulham giúp Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League. Tân binh Viktor Gyokeres nhận điểm cao nhất với màn trình diễn thượng hạng bên cạnh Bukayo Saka.
Arsenal vừa khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham để xây chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, các học trò của HLV Mikel Arteta đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến đối thủ không có cơ hội phản kháng.
Hàng công bùng nổ: Đẳng cấp của Gyokeres và Saka
Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này chính là màn trình diễn của Viktor Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời với hệ thống của Arsenal khi liên tục khuấy đảo hàng thủ Fulham.
Bên cạnh Gyokeres, Bukayo Saka tiếp tục chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của "Pháo thủ". Ngôi sao người Anh không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn đóng vai trò kiến thiết quan trọng.
Leandro Trossard và Eberechi Eze cũng để lại dấu ấn đậm nét trong các đợt lên bóng. Trossard duy trì cường độ hoạt động cực cao, trong khi Eze thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén.
Tuyến giữa và hệ thống phòng ngự vững chãi
Sự xuất hiện của Myles Lewis-Skelly ở trung tâm hàng tiền vệ là một bất ngờ thú vị. Cầu thủ trẻ này đã chơi đầy bản lĩnh, giúp Arsenal làm chủ khu trung tuyến bên cạnh một Declan Rice điềm tĩnh.
Ở phía dưới, bộ đôi trung vệ Saliba và Gabriel gần như không cho các chân sút Fulham bất kỳ khoảng trống nào. Sự tự tin của Saliba còn giúp Arsenal có thêm phương án tấn công từ tuyến dưới.
Hậu vệ Riccardo Calafiori dù không được công nhận bàn thắng nhưng đã có màn trình diễn công thủ toàn diện. Ngược lại, Ben White là cái tên chơi mờ nhạt nhất trong hệ thống phòng ngự trận này.
Trong khung gỗ, David Raya không phải hoạt động quá nhiều nhờ sự bọc lót tốt từ đồng đội. Chiến thắng sạch lưới này giúp Arsenal tiếp tục duy trì tâm lý hưng phấn cho chặng đường khốc liệt phía trước.