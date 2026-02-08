Arsenal đè bẹp Girona 4-1: Màn hủy diệt tại Montilivi và dấu ấn Max Dowman Arsenal đè bẹp Girona 4-1 ngay trên sân khách nhờ màn tỏa sáng xuất sắc của tài năng trẻ Max Dowman cùng phản ứng chớp nhoáng 2 bàn trong 5 phút ở hiệp hai.

Trận giao hữu trên sân Estadi Municipal de Montilivi kết thúc bằng chiến thắng áp đảo 4-1 cho Arsenal trước Girona. Kết quả này không chỉ mang về một trận thắng tưng bừng mà còn là lời khẳng định đanh thép về chiều sâu đội hình cùng triết lý tấn công biến hóa mà HLV Mikel Arteta đang xây dựng.

Arsenal thắng tưng bừng Girona. Ảnh: Getty Images

Lợi thế sớm từ sự lạnh lùng trên hàng công

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đã nhanh chóng làm chủ không gian và áp đặt nhịp độ trận đấu. Thay vì nhập cuộc thận trọng, "Pháo thủ" chủ động dâng cao đội hình, liên tục khoét vào khoảng trống giữa các tuyến của Girona bằng những pha di chuyển không bóng linh hoạt.

Thành quả đến ngay ở phút 16. Tài năng trẻ Max Dowman thực hiện đường chọc khe xé xuyết hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để Kai Havertz dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Tới phút 30, cách biệt được nhân đôi khi hậu vệ Riccardo Calafiori dâng cao dọn cỗ cho tân binh Christos Tzolis dứt điểm gọn gàng.

Dù Girona nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại của hiệp một, các pha lên bóng của đại diện Tây Ban Nha đều thiếu tính đột biến và bị hàng thủ áo đỏ trắng dễ dàng bẻ gãy.

Cú đáp trả 5 phút đập tan hy vọng của Girona

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào ở đầu hiệp hai. Phút 50, Arnau Martínez bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Girona, thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài Montilivi. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài ngắn ngủi.

Bản lĩnh của một ứng viên vô địch hàng đầu lập tức lên tiếng. Đúng 3 phút sau bàn thua, ở phút 53, Max Dowman có pha xử lý táo bạo trước khi tung cú sút chân trái quyết đoán tái lập khoảng cách hai bàn. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 55, Gabriel Jesus – người vừa vào sân thay Viktor Gyokeres – cụ thể hóa đường tạt bóng của Ben White để ấn định thắng lợi 4-1.

Việc ghi liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút ngay sau khi thủng lưới không chỉ đánh gục tinh thần chiến đấu của Girona, mà còn cho thấy khả năng chuyển trạng thái và phản ứng cực kỳ tàn nhẫn của Arsenal.

Chiều sâu đội hình giúp Arsenal giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Chiều sâu lực lượng và sự chói sáng của Max Dowman

Màn trình diễn tại Montilivi là sân khấu riêng của Max Dowman. Với một bàn thắng và một đường kiến tạo, tài năng trẻ này thi đấu đầy tự tin, thể hiện tư duy chơi bóng vượt tuổi trước hàng thủ kinh nghiệm của đối phương.

Bên cạnh đó, Arteta cũng chứng tỏ sự dồi dào về nhân sự. Bất chấp hàng loạt sự thay đổi người ở phút 61, cấu trúc và tính liên kết trong lối chơi của Arsenal vẫn giữ nguyên sự mượt mà. Trong khung gỗ, thủ thành Illan Meslier sau khi vào thay Kepa đã xuất sắc từ chối hai cơ hội mười mươi của Girona ở phút 62 và 83, bảo toàn chiến thắng tưng bừng cho đại diện nước Anh.