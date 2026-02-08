Arsenal đè bẹp Girona 4-1: Sức mạnh vượt trội và dấu ấn dàn sao trẻ Arsenal giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Girona trong trận giao hữu tại Montilivi nhờ sự tỏa sáng của Kai Havertz, Gabriel Jesus cùng các tài năng trẻ.

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải khi dễ dàng đè bẹp Girona với tỷ số 4-1 ngay tại sân vận động Montilivi. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta áp đảo hoàn toàn đối thủ nhờ lối chơi kiểm soát chủ động cùng sự tỏa sáng rực rỡ của cả các trụ cột lẫn dàn tài năng trẻ triển vọng.

Arsenal dễ dàng đánh bại Girona. Ảnh: Getty Images

Sự áp đảo toàn diện và dấu ấn chiến thuật trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện nước Anh nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều. Hàng tiền vệ Arsenal kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, pressing tầm cao khiến Girona gần như không thể triển khai bóng qua vạch giữa sân.

Thành quả sớm đến ở phút 16. Tài năng trẻ Max Dowman thực hiện đường chọc khe tinh tế xé tan hàng phòng ngự đội chủ nhà, tạo điều kiện để Kai Havertz dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp lối chơi của "Pháo thủ" trở nên thanh thoát hơn. Đến phút 30, hậu vệ Riccardo Calafiori dâng cao kiến tạo chuẩn xác để tân binh Christos Tzolis vung chân dứt điểm quyết đoán vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Arsenal trước khi bước vào giờ nghỉ.

Màn đáp trả chớp nhoáng và phản công kết liễu

Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình. Sự chuệch chạc tạm thời ở hệ thống phòng ngự Arsenal giúp Girona tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 50, khi Arnau Martínez bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Kim Min-Su.

Tuy nhiên, hy vọng lội ngược dòng của đại diện Tây Ban Nha nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ 3 phút sau bàn thua, Myles Lewis-Skelly có pha chuyền bóng thông minh để Max Dowman tung cú sút xa đầy uy lực nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 55, Ben White thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Gabriel Jesus dễ dàng ghi bàn thắng thứ tư, chính thức kết liễu trận đấu.

Dàn sao tấn công của Arsenal gây ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Màn trình diễn tại Montilivi cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm của các trụ cột như Kai Havertz, Gabriel Jesus và khát khao từ những gương mặt trẻ như Max Dowman hay Ethan Nwaneri. Chiến thắng 4-1 mang lại sự tự tin lớn cho Arsenal, trong khi Girona còn rất nhiều việc phải làm ở hàng phòng ngự trước khi bước vào mùa giải mới.

Thống kê ghi bàn trận Girona 1-4 Arsenal