Arsenal đè bẹp Sunderland 3-0: Khẳng định uy thế và nới rộng cách biệt 9 điểm Thầy trò Mikel Arteta củng cố ngôi đầu Premier League bằng trận thắng 3-0 tại Emirates. Cú đúp của Gyokeres giúp Pháo thủ bỏ xa Man City 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Arsenal vừa gửi một thông điệp đanh thép tới phần còn lại của Premier League bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Sunderland ngay tại thánh địa Emirates. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của Mikel Arteta củng cố ngôi vị số một mà còn tạm thời nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp Manchester City lên thành 9 điểm, một lợi thế tâm lý cực lớn trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

Martin Zubimendi: Nhạc trưởng và khoảnh khắc khai thông bế tắc

Trận đấu khởi đầu không hề dễ dàng cho đội chủ nhà khi Sunderland thiết lập hệ thống phòng ngự lùi sâu và phản công sắc bén. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tiền đạo gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành, Martin Zubimendi đã chứng minh lý do tại sao anh là ưu tiên hàng đầu của Arteta. Phút 42, từ đường kiến tạo của Leandro Trossard, tiền vệ người Tây Ban Nha tung cú dứt điểm tầm xa đầy quyết đoán. Bóng đi căng, đập cột dọc trước khi nằm gọn trong lưới, mở tỷ số 1-0 cho Arsenal.

Zubimendi không chỉ ghi bàn mà còn là ông chủ thực sự của khu trung tuyến với khả năng điều tiết nhịp độ tuyệt vời. Sự điềm tĩnh của anh giúp Arsenal kiểm soát tốt tình hình ngay cả khi đối phương cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ.

Zubimendi đã có trận đấu ấn tượng.

Kai Havertz và sự hy sinh thầm lặng

Dù không điền tên mình lên bảng tỷ số, Kai Havertz lại là cầu thủ nhận được điểm số rất cao về mặt đóng góp chuyên môn. Ngay từ phút thứ 8, Havertz đã sắm vai người hùng phòng ngự khi có tình huống bọc lót kịp thời, phá bóng ngay trước mũi giày Brobbey sau một tình huống xử lý không tốt của thủ thành Raya. Nếu không có pha cứu thua này, kịch bản trận đấu có lẽ đã rẽ sang một hướng khác.

Trong suốt thời gian trên sân, cầu thủ người Đức liên tục di chuyển rộng, tạo không gian cho các đồng đội và chính anh là người tung đường chuyền dọn cỗ để Viktor Gyokeres nâng tỷ số lên 2-0. Sự đa năng của Havertz giúp hệ thống của Arsenal vận hành trơn tru và linh hoạt.

Viktor Gyokeres: Siêu dự bị định đoạt trận đấu

Được tung vào sân từ phút 60 để thay thế Gabriel Jesus, Viktor Gyokeres chỉ cần đúng 6 phút để để lại dấu ấn. Tiền đạo người Thụy Điển cho thấy khả năng chọn vị trí nhạy bén khi dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Đến những phút bù giờ cuối cùng (90+3), anh hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của đội trưởng Martinelli, ấn định chiến thắng 3-0.

Thống kê chỉ ra rằng Gyokeres chỉ cần chỉ số xG 0,7 để ghi được 2 bàn thắng, một hiệu suất đáng nể chứng minh bản năng sát thủ của anh. Màn trình diễn này chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh vị trí vô cùng thú vị trên hàng công Pháo thủ trong thời gian tới.

Gyokeres và Havertz đã góp công lớn vào chiến thắng của Arsenal.

Bản lĩnh nhà vua và nỗi lo từ Trossard

Một chi tiết khá bất ngờ trong trận đấu này là việc Sunderland cầm bóng nhỉnh hơn với 51%. Tuy nhiên, Arsenal đã thể hiện đẳng cấp vượt trội ở khả năng tận dụng cơ hội. Trong khi đội khách chỉ có vỏn vẹn 4 cú sút cả trận, Arsenal đã tung ra 14 pha dứt điểm với 5 lần trúng đích và ghi được 3 bàn thắng.

Dẫu vậy, niềm vui của các cổ động viên Arsenal không thực sự trọn vẹn khi Leandro Trossard phải rời sân ở phút 87 do chấn thương. Trong bối cảnh Bukayo Saka vẫn đang vắng mặt, sự cố của cầu thủ người Bỉ sẽ là một bài toán nhân sự nan giải cho Mikel Arteta trước lịch thi đấu dày đặc sắp tới. Arsenal đã thắng, đã bứt phá, nhưng cái giá phải trả cho 3 điểm tại Emirates có thể sẽ là sự vắng mặt của một nhân tố quan trọng.