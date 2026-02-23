Arsenal đè bẹp Tottenham: Mikel Arteta và lời khẳng định đanh thép từ những 'quái vật' tấn công Cú đúp từ Viktor Gyokeres và Eberechi Eze giúp Arsenal nhấn chìm Tottenham ngay tại sân khách, đưa Pháo thủ trở lại đầy mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Hệ thống âm thanh tại sân vận động Tottenham trước giờ bóng lăn đã cố gắng xoáy sâu vào tâm lý đối thủ bằng những tuyên bố về sự lo lắng của Arsenal. Đó là đòn tâm lý nhắm vào vết thương chưa lành của "Pháo thủ" sau cú sảy chân trước Wolves. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, đội quân của Mikel Arteta đã biến áp lực thành động lực để tạo nên một màn trình diễn lỳ lợm và đầy sức mạnh.

Arsenal trở lại đường đua kịp lúc.

Bản lĩnh sau những hoài nghi

Khoảng thời gian tĩnh lặng sau cánh cửa đóng kín tại London Colney dường như đã giúp Arsenal siết chặt lại đội ngũ. Bước ra sân với tâm thế của một đội bóng cửa trên, Arsenal không chỉ hóa giải những chiêu trò tâm lý của đối thủ mà còn trực tiếp trừng phạt sai lầm của Tottenham bằng một lối chơi tấn công trực diện và hiệu quả.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự bùng nổ của hàng công – mắt xích từng bị nghi ngờ nhiều nhất trong thời gian qua. Sự kết dính giữa các tân binh đắt giá cuối cùng đã đạt đến độ chín, biến Arsenal thành một cỗ máy tấn công đa dạng và khó lường hơn bao giờ hết.

Gyokeres và Eze - Sự trỗi dậy của những quái vật tấn công

Viktor Gyokeres đã có trận đấu hay nhất kể từ khi cập bến Emirates. Không chỉ đóng vai trò trung phong mục tiêu, Gyokeres còn thể hiện kỹ năng dứt điểm hoàn hảo với một cú đúp đẳng cấp. Anh kết nối lối chơi đầy nhiệt huyết, khiến hàng thủ Tottenham luôn trong tình trạng báo động đỏ mỗi khi tiền đạo này chạm bóng.

Song hành cùng Gyokeres là Eberechi Eze – cái tên từng được chính Tottenham theo đuổi. Việc phải dự bị ở trận đấu trước dường như đã kích thích khao khát khẳng định mình của Eze. Anh lập một cú đúp, nâng tổng số bàn thắng vào lưới "Gà trống" lên con số 5 ở mùa giải này. Từng bước chạy, từng pha xử lý của Eze đều mang theo sự hưng phấn và tính sát thương cao.

Các chân sút Arsenal chơi khá thăng hoa.

Sức mạnh từ sự kiên cường

Sự thăng hoa của Arsenal mang đậm dấu ấn của Bukayo Saka. Dù vừa trải qua những rắc rối về chấn thương, Saka vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới ở hành lang cánh phải. Chính pha xử lý quyết đoán của anh đã tạo điều kiện cho Eze thực hiện cú volley mở tỷ số, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Ngay cả khi Declan Rice mắc sai lầm hiếm hoi dẫn đến bàn gỡ hòa của Randal Kolo Muani cho Tottenham, Arsenal vẫn không hề nao núng. Thay vì co cụm phòng ngự, họ chọn cách tấn công dồn dập trong hiệp hai để bóp nghẹt mọi hy vọng của đối thủ. Khả năng chịu áp lực và phản ứng nhanh sau sai lầm chính là chất liệu làm nên một ứng viên vô địch.

HLV Mikel Arteta nhấn mạnh rằng Arsenal đã cho thấy họ được tạo nên từ "chất liệu đặc biệt", nhưng sự bùng nổ này cần được duy trì để trở thành thói quen chiến thắng bền vững. Chiến thắng này không chỉ là 3 điểm, mà còn là lời tuyên bố đanh thép gửi đến các đối thủ trong cuộc đua giành ngôi vương Ngoại hạng Anh năm nay.