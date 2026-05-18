Arsenal đối đầu Burnley: Thắng để chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal đứng trước cơ hội duy trì quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi tiếp đón Burnley tại vòng 37. Một chiến thắng tại Emirates sẽ đưa thầy trò Mikel Arteta tiến sát ngôi vương sau 22 năm chờ đợi.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 đang bước vào giai đoạn then chốt nhất. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước West Ham, Arsenal hiện nắm quyền tự quyết trong tay. Cuộc tiếp đón Burnley tại sân vận động Emirates không chỉ là trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải mà còn là bệ phóng để "Pháo thủ" hiện thực hóa giấc mơ vô địch. Trong khi đó, Burnley đã chính thức xuống hạng và chỉ còn thi đấu vì danh dự.

Raya là chốt chặn số 1 trong khung gỗ Arsenal.

Sức mạnh áp đảo tại Emirates

Arsenal đã vượt qua giai đoạn khó khăn hồi cuối tháng 3 để trở lại mạnh mẽ với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của Mikel Arteta đang vận hành cực kỳ ổn định với chuỗi 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Tại thánh địa Emirates, Arsenal vẫn duy trì vị thế của một ông lớn khi giành 15 chiến thắng trong 23 trận đấu cuối cùng trên sân nhà qua các mùa giải.

Ngược lại, Burnley hành quân đến London với hành trang nghèo nàn. Đoàn quân của Mike Jackson chỉ thắng duy nhất 1 trong 27 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Khả năng phòng ngự trên sân khách của họ đang là một thảm họa khi để thủng lưới tới 45 bàn sau 18 trận và chưa một lần giữ sạch lưới khi rời xa sân nhà Turf Moor mùa này. Thống kê đối đầu cũng ủng hộ Arsenal khi họ thắng 14 trong 19 lần chạm trán Burnley gần nhất tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Bài toán nhân sự hàng phòng ngự

Dù đang có phong độ cao, Arsenal phải đối mặt với tổn thất lớn ở hàng thủ. Hậu vệ phải Ben White đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và chính thức nghỉ thi đấu hết mùa giải. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Riccardo Calafiori vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi Jurrien Timber và Mikel Merino chắc chắn vắng mặt.

White nghỉ hết mùa vì chấn thương.

Sự thiếu vắng các trụ cột buộc HLV Arteta phải có những điều chỉnh chiến thuật, có thể là sử dụng Cristhian Mosquera hoặc kéo Declan Rice về trám vào hành lang cánh. Phía bên kia chiến tuyến, Burnley cũng không có được đội hình mạnh nhất khi các trụ cột như Jordan Beyer và Josh Cullen đều ngồi ngoài do chấn thương.

Phân tích chiến thuật: Sức ép từ Viktor Gyokeres

Mikel Arteta được dự báo sẽ chỉ đạo Arsenal dâng cao đội hình pressing tầm cao ngay từ đầu. Sơ đồ 4-3-3 sẽ vận hành linh hoạt quanh sự điều tiết của đội trưởng Martin Odegaard. Điểm nóng của trận đấu sẽ nằm ở khu vực giữa sân, nơi Odegaard đối đầu với bộ đôi tiền vệ phòng ngự Ugochukwu và Florentino của Burnley.

Viktor Gyokeres hiện là ngòi nổ đáng sợ nhất bên phía đội chủ nhà. Tiền đạo người Thụy Điển đặc biệt có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng mới thăng hạng. Khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng của Gyokeres sẽ là thử thách cực đại cho hàng thủ rệu rã của Burnley. Trong khi đó, hy vọng duy nhất của đội khách đặt vào Zian Flemming, người đã có 10 pha lập công mùa này.

Arsenal được dự đoán giành 3 điểm trước Burnley.

Với sự chênh lệch quá lớn về cả trình độ lẫn động lực, một chiến thắng cách biệt cho Arsenal là kịch bản đã được dự báo trước. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 19/5 (giờ Việt Nam) sẽ là thời khắc để Pháo thủ khẳng định bản lĩnh quân vương.

Đội hình dự kiến:

Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Saka, Trossard, Gyokeres.

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Saka, Trossard, Gyokeres. Burnley (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino; Tchaouna, Hannibal, Anthony; Flemming.

Dự đoán kết quả: Arsenal 3-0 Burnley