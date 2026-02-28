Arsenal đối đầu Chelsea: Pháo thủ thị uy sức mạnh tại Emirates Arsenal đặt mục tiêu xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh khi tiếp đón một Chelsea đang tổn thất lực lượng nghiêm trọng trong trận derby London kịch tính tại vòng 28.

Trận derby thành London giữa Arsenal và Chelsea tại vòng 28 Ngoại hạng Anh không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng cùng thành phố, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng vô địch của thầy trò Mikel Arteta. Sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Tottenham, Arsenal đang hừng hực khí thế để bảo vệ ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi gắt gao từ Manchester City.

Arsenal sẽ đụng độ Chelsea tại vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Pháo đài Emirates và phong độ thăng hoa của Arsenal

Arsenal đang biến sân vận động Emirates thành một thử thách cực đại đối với bất kỳ đội bóng nào. Kể từ thất bại trước Man Utd vào tháng Giêng, đội chủ sân Emirates đã thiết lập chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà. Đáng chú ý, hàng thủ của Arteta đã giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất, trong khi hàng công nổ súng đều đặn với 8 bàn thắng.

Sự hòa nhập nhanh chóng của tân binh Viktor Gyokeres cùng khả năng điều tiết lối chơi của Eberechi Eze đang giúp Arsenal duy trì khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi. Lối chơi kiểm soát bóng chủ động và áp sát tầm cao của "Pháo thủ" đang trở nên nhuần nhuyễn hơn bao giờ hết, biến họ thành đội bóng khó bị đánh bại nhất tại Premier League thời điểm hiện tại.

Chelsea và cơn khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ

Ngược lại với sự ổn định của đội chủ nhà, Chelsea của tân HLV Liam Rosenior đang có dấu hiệu hụt hơi sau những kết quả hòa đáng tiếc trước Leeds và Burnley. Dù đã có những cải thiện về lối chơi, nhưng bài toán hàng phòng ngự đang khiến The Blues đau đầu hơn bao giờ hết. Tổn thất lớn nhất của Chelsea trong chuyến hành quân này chính là tấm thẻ đỏ của trung vệ Wesley Fofana, khiến anh không thể góp mặt.

Bên cạnh đó, danh sách chấn thương của Chelsea vẫn nối dài với những cái tên quan trọng như Marc Cucurella, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens và Estevao Willian. Việc thiếu vắng các trụ cột ở hàng thủ buộc HLV Rosenior phải có những điều chỉnh mang tính chắp vá, điều này có thể trở thành "tử huyệt" để các chân sút Arsenal khai thác.

Thống kê đối đầu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà

Lịch sử đang ủng hộ hoàn toàn đội bóng đỏ trắng khi Arsenal sở hữu chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trước Chelsea trên mọi đấu trường. Đã gần 5 năm trôi qua kể từ chiến thắng cuối cùng của The Blues tại Emirates vào tháng 8/2021. Thống kê này mang lại sự tự tin cực lớn cho các cầu thủ Arsenal trước giờ bóng lăn.

Những nhân tố quyết định số phận trận derby

Viktor Gyokeres đang là cái tên thu hút mọi ánh nhìn sau cú đúp vào lưới Tottenham. Tiền đạo này sở hữu khả năng càn lướt mạnh mẽ và kỹ năng dứt điểm đa dạng, hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cặp trung vệ dự kiến của Chelsea là Adarabioyo và Chalobah.

Gyokeres đang dần cho thấy giá trị của mình tại Arsenal.

Phía bên kia chiến tuyến, niềm hy vọng số một của Chelsea vẫn đặt trọn lên vai Cole Palmer. Khả năng sáng tạo và những tình huống xử lý đột biến của tiền vệ này là chìa khóa duy nhất để Chelsea có thể xuyên phá hàng thủ chắc chắn do Saliba và Gabriel chỉ huy. Cuộc đối đầu giữa Declan Rice và Moises Caicedo tại khu vực trung tuyến cũng được dự đoán sẽ vô cùng quyết liệt, quyết định nhịp độ và quyền kiểm soát thế trận của hai đội.

Đội hình dự kiến và dự đoán kết quả

Dựa trên tình hình lực lượng hiện tại, hai đội nhiều khả năng sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Dưới đây là dự đoán đội hình xuất phát:

Vị trí Arsenal (4-2-3-1) Chelsea (4-2-3-1) Thủ môn Raya Sanchez Hàng thủ Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto Tiền vệ trung tâm Zubimendi, Rice Caicedo, Santos Hàng công Saka, Eze, Trossard Palmer, Fernandez, Neto Tiền đạo Gyokeres Pedro

Với lợi thế sân nhà cùng sự ổn định về nhân sự, Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Chelsea có thể gây ra khó khăn nhờ lối chơi pressing tầm cao của Rosenior, nhưng hàng thủ thiếu hụt trụ cột khó lòng đứng vững trước sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà. Một chiến thắng sát nút cho Pháo thủ là kịch bản khả thi nhất.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Chelsea