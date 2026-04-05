Arsenal đối đầu Liverpool vì Anthony Gordon, Inter Milan muốn chiêu mộ Vicario Thị trường chuyển nhượng sáng 5/4 chứng kiến cuộc đua song mã giữa Arsenal và Liverpool cho chữ ký Anthony Gordon, cùng động thái gây chú ý từ Inter Milan với Guglielmo Vicario.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng dần lên khi các ông lớn bắt đầu thực hiện những bước đi chiến lược cho mùa giải mới. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cuộc cạnh tranh giữa Arsenal và Liverpool cho một trong những tiền đạo cánh hay nhất Ngoại hạng Anh hiện nay, cùng với đó là kế hoạch cải tổ đội hình của các đội bóng hàng đầu Serie A và Championship.

Arsenal đang chuẩn bị một kế hoạch tài chính mạnh mẽ để đối đầu trực tiếp với Liverpool trong thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle. Tiền đạo 25 tuổi này đã vươn mình trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của Newcastle nhờ tốc độ xé gió và khả năng gây đột biến cao trong các tình huống một đối một.

Về phía Arsenal, huấn luyện viên trưởng coi Gordon là mảnh ghép hoàn hảo để chia lửa với Bukayo Saka và Gabriel Martinelli, giúp tăng cường hỏa lực cho cuộc đua vô địch mùa tới. Trong khi đó, Liverpool cũng không giấu giếm ý định đưa ngôi sao người Anh về sân Anfield để làm mới hàng công. Theo nguồn tin từ Football Transfers, Arsenal dự kiến sẽ gửi một lời đề nghị có sức nặng lớn nhằm thuyết phục Newcastle nhả người trong bối cảnh đội bóng vùng Tyneside đang phải đối mặt với các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR).

Tại Serie A, Inter Milan đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với thủ thành Guglielmo Vicario của Tottenham. Đội bóng thành Milan xác định thủ môn 29 tuổi này là phương án hoàn hảo để kế nhiệm vị trí người gác đền số một trong tương lai dài hạn.

Vicario đã có một mùa giải bùng nổ tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Spurs, khẳng định được đẳng cấp thế giới với phản xạ xuất thần và khả năng chơi chân ấn tượng. Việc Inter Milan muốn sở hữu Vicario không chỉ giúp họ củng cố sức mạnh hàng thủ mà còn thực hiện hóa tham vọng duy trì vị thế thống trị tại đấu trường quốc nội. Theo CalcioMercato, đây sẽ là một thương vụ không hề dễ dàng khi Tottenham coi Vicario là hạt nhân quan trọng trong dự án của họ.

Chelsea và Liverpool gia tăng sức trẻ cho hàng phòng ngự

Bên cạnh những thương vụ bom tấn, các đại diện Ngoại hạng Anh cũng đang tích cực săn tìm những tài năng trẻ triển vọng:

Chelsea đang cân nhắc đưa hậu vệ cánh trái người Argentina từ Strasbourg về Stamford Bridge. Cầu thủ 21 tuổi này đang gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1. Do Strasbourg và Chelsea có cùng chủ sở hữu, quá trình đàm phán được dự báo sẽ diễn ra thuận lợi nhằm tăng cường chiều sâu đội hình cho The Blues. Marco Palestra (Liverpool): Liverpool đang theo dõi sát sao Marco Palestra của Atalanta. Hậu vệ phải 21 tuổi người Italia được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực dồi dào và khả năng hỗ trợ tấn công linh hoạt, rất phù hợp với triết lý bóng đá cường độ cao tại Anfield.

Manchester United và Sunderland tìm kiếm nhân tố mới

Tại khu vực phòng ngự, Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của trung vệ trẻ Tom Atcheson từ Blackburn Rovers. Ở tuổi 19, tuyển thủ trẻ Bắc Ireland được các tuyển trạch viên Quỷ đỏ đánh giá cao nhờ tư duy phòng ngự thông minh và khả năng đọc tình huống vượt trội so với lứa tuổi. Đây được xem là khoản đầu tư cho tương lai khi MU cần trẻ hóa hàng thủ vốn đang gặp nhiều vấn đề về chấn thương.

Cầu thủ Đội bóng quan tâm Câu lạc bộ chủ quản Vị trí Anthony Gordon Arsenal, Liverpool Newcastle Tiền đạo cánh Guglielmo Vicario Inter Milan Tottenham Thủ môn Valentin Barco Chelsea Strasbourg Hậu vệ cánh Marco Palestra Liverpool Atalanta Hậu vệ cánh Tom Atcheson Man Utd Blackburn Rovers Trung vệ

Cuối cùng, tại giải hạng Nhất Anh, Sunderland cũng đang lên kế hoạch đầy tham vọng khi nhắm tới tiền vệ tấn công Sergio Arribas của Almeria. Ngôi sao 24 tuổi, từng trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo cần thiết cho tuyến giữa của Sunderland dưới sự thúc đẩy của giám đốc thể thao Florent Ghisolfi.