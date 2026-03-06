Arsenal đối đầu Mansfield Town tại vòng 5 FA Cup: Thử thách cho kẻ diệt khổng lồ Với chuỗi 10 trận bất bại và ngôi đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal được dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua Mansfield Town tại sân One Call để tiến sâu vào vòng đấu tiếp theo của FA Cup.

Arsenal sẽ hành quân đến sân vận động One Call của Mansfield Town vào lúc 19h15 ngày 7/3/2026 trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất chênh lệch lớn về đẳng cấp khi đại diện dẫn đầu Ngoại hạng Anh chạm trán đối thủ đang chơi tại giải hạng Ba (League One).

Mansfield Town sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà ở vòng 5 FA Cup.

Sự tương phản về phong độ

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang trải qua mùa giải 2025-26 vô cùng thăng hoa. Tại đấu trường quốc nội, "Pháo thủ" vừa gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi lên 7 điểm sau chiến thắng trước Brighton. Tính trên mọi mặt trận, đội bóng thành London đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 12 trận không thua khi phải thi đấu xa nhà.

Ngược lại, Mansfield Town đang có dấu hiệu hụt hơi sau chiến tích đánh bại Burnley ở các vòng đấu trước. Tại giải League One, đội bóng của HLV Nigel Clough đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Đặc biệt, hàng công của đội chủ sân One Call đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi không thể ghi bàn trong 3 trên 4 trận gần nhất, một dấu hiệu báo động trước khi phải đối đầu với hàng thủ kiên cố của Arsenal.

Lịch sử đối đầu sau gần một thế kỷ

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 97 năm hai câu lạc bộ mới có dịp tái ngộ tại một giải đấu chính thức. Lần gặp gỡ gần nhất diễn ra vào năm 1929, cũng trong khuôn khổ FA Cup, nơi Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Thống kê lịch sử cũng đứng về phía đội khách khi lần cuối cùng họ bị một đội bóng hạng Ba loại khỏi giải đấu này đã từ năm 1992.

Phân tích nhân sự và chiến thuật

Về mặt lực lượng, Arsenal chắc chắn thiếu vắng Mikel Merino (chấn thương) và Myles Lewis-Skelly (treo giò). Khả năng ra sân của William Saliba, Martin Odegaard và Ben White vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều khả năng HLV Arteta sẽ thực hiện xoay tua đội hình để chuẩn bị cho đấu trường Champions League vào giữa tuần tới.

Bên phía đối diện, Mansfield chịu tổn thất nặng nề khi đội trưởng Ryan Sweeney và hậu vệ Baily Cargill dính chấn thương gân kheo. Hậu vệ Luke Bolton cũng khó có khả năng đá chính sau chấn thương bắp chân trong trận gặp Rotherham.

Gabriel Jesus - Ngòi nổ chủ lực

Cầu thủ đáng xem nhất bên phía đội khách chính là Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil có thành tích ấn tượng tại các giải đấu cúp với 20 pha tham gia ghi bàn trong 19 trận đối đầu với các đội bóng ngoài Ngoại hạng Anh. Kỹ thuật và kinh nghiệm của Jesus được kỳ vọng sẽ xuyên phá hàng phòng ngự đang sứt mẻ của chủ nhà.

Gabriel Jesus có thể được sử dụng ở trận đấu này.

Đội hình dự kiến

Mansfield Town (4-4-2) Arsenal (4-3-3) Roberts Kepa Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy, McLaughlin Mosqueira, Saliba, Gabriel, Calafiori Akins, Lewis, Reed, Evans Eze, Norgaard, Havertz Oates, Roberts Madueke, Jesus, Trossard

Nhận định trận đấu

Dù phải thi đấu trên sân khách, Arsenal vẫn được đánh giá vượt trội hoàn toàn về trình độ và chiều sâu đội hình. Mansfield Town dù mang tinh thần của một "kẻ diệt khổng lồ" nhưng việc ưu tiên mục tiêu trụ hạng tại League One có thể khiến họ không dốc toàn lực cho trận đấu này. Một chiến thắng cách biệt cho thầy trò Mikel Arteta là kịch bản rất dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Mansfield Town 0-3 Arsenal