Arsenal đối đầu PSG: Trận chung kết Champions League trị giá hơn 2 tỷ euro Với giá trị đội hình vượt ngưỡng 1,1 tỷ euro, màn so tài giữa Arsenal của Arteta và PSG của Luis Enrique tại Budapest là đỉnh cao của sự đầu tư tài chính.

Trước thềm trận chung kết Champions League lịch sử tại Puskas Arena (Budapest) vào thứ Bảy tới, sự chú ý không chỉ đổ dồn vào những toan tính chiến thuật của Mikel Arteta hay Luis Enrique, mà còn nằm ở sức mạnh tài chính khổng lồ đã đưa cả hai tập thể này vượt ngưỡng giá trị 1 tỷ euro. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng đạt đến độ chín về lối chơi, mà còn là cuộc đọ sức của những con số sau nhiều năm đầu tư không mệt mỏi.

Cuộc đua vũ trang nghìn tỷ tại Budapest

Để xây dựng nên đội hình lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên sau 20 năm, Arsenal đã trải qua quá trình tích lũy và bạo chi kể từ khi Mikel Arteta tiếp quản vào cuối năm 2019. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, "Pháo thủ" đã chi tổng cộng 1,081 tỷ euro để nhào nặn nên lực lượng hiện tại. Đối thủ của họ, Paris Saint-Germain, cũng không kém cạnh khi chi ra 1,121 tỷ euro trong cùng giai đoạn.

Sự xuất hiện của Luis Enrique vào mùa hè 2023 đánh dấu bước ngoặt chiến lược tại Paris. Sau khi chia tay các siêu sao như Messi, Neymar và Mbappe, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tái thiết đội hình theo triết lý riêng với mức chi phí lên tới 821,62 triệu euro chỉ trong vòng 3 mùa giải. Đáng chú ý, riêng kỳ chuyển nhượng đầu tiên của Enrique, PSG đã chi tới 454,5 triệu euro. Trong cùng thời điểm, Arsenal cũng chi ra 636,3 triệu euro để mang về những quân bài quan trọng cho hệ thống của Arteta.

Bảng so sánh đầu tư giữa hai câu lạc bộ

Tiêu chí Arsenal (Mikel Arteta) PSG (Luis Enrique) Tổng chi tiêu (từ 2019) 1.081 triệu euro 1.121 triệu euro Giá trị đội hình trung bình 51,3 triệu euro/người 52,4 triệu euro/người Tổng giá trị đội hình hiện tại 1.179 triệu euro 1.205,5 triệu euro

Những ván bài triệu đô: Thành công và sai lầm

Dù chi mạnh tay, cả hai đội bóng đều không tránh khỏi những "vết gợn" tài chính. PSG từng chi tới 95 triệu euro cho Randal Kolo Muani – bản hợp đồng đắt giá nhất dưới thời Enrique, hay vụ Manuel Ugarte (mua 60 triệu, bán 50 triệu). Phía bên kia chiến tuyến, Arsenal cũng chứng kiến Fabio Vieira (35 triệu euro) chưa thể tìm được chỗ đứng trong đội hình chính thức.

Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của hai đội nằm ở những tài sản tăng giá chóng mặt. Arsenal đang sở hữu những ngôi sao có giá trị thặng dư cao: Đội trưởng Martin Odegaard (mua 35 triệu, hiện trị giá 65 triệu), Jurrien Timber (tăng lên 70 triệu) và Gabriel Magalhaes (từ 26,3 triệu lên 75 triệu euro).

Tại Paris, sự tăng trưởng thậm chí còn ấn tượng hơn. Bộ đôi Vitinha và Joao Neves hiện đều chạm mốc 110 triệu euro mỗi người. Đặc biệt, chủ nhân Quả bóng vàng Ousmane Dembele hiện có giá trị gấp đôi mức 50 triệu euro mà PSG từng bỏ ra.

Sự cân bằng đến kinh ngạc về giá trị nhân sự hứa hẹn một trận chung kết đỉnh cao tại Budapest. Những ngôi sao triệu đô như Declan Rice (120 triệu euro), Bukayo Saka (120 triệu euro) hay Khvicha Kvaratskhelia (90 triệu euro) sẽ là những người trực tiếp định đoạt số phận của chiếc cúp tai voi, khép lại hành trình tái thiết đầy tốn kém nhưng cũng đầy tham vọng của cả Arteta và Luis Enrique.