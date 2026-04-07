Arsenal đối mặt hiểm họa treo giò tại Lisbon: Bài toán cân não của Mikel Arteta Trước thềm tứ kết Champions League với Sporting Lisbon, Arsenal đứng trước nguy cơ mất Zubimendi và Norgaard vì thẻ phạt, dù đối thủ cũng chịu tổn thất cực lớn nơi tuyến giữa.

Arsenal bước vào vòng tứ kết Champions League với một tâm thế đầy lo âu khi áp lực thành tích và rủi ro nhân sự cùng lúc bủa vây. Chuyến hành quân tới sân Estadio Jose Alvalade không chỉ là cuộc đấu về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho các trụ cột trong việc kiểm soát hành vi trước các quyết định của trọng tài.

Arteta đang chịu khá nhiều sức ép sau hai trận thua liên tiếp.

Áp lực từ quốc nội và bóng ma thẻ phạt

Huấn luyện viên Mikel Arteta đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ đầu mùa. Những thất bại liên tiếp trước Manchester City tại Carabao Cup và Southampton tại FA Cup đã dập tắt tham vọng thống trị quốc nội của "Pháo thủ". Giờ đây, Champions League là đấu trường duy nhất để đội bóng thành London cứu vãn một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, tình hình lực lượng tại khu trung tuyến đang đặt Arsenal vào thế cực kỳ nguy hiểm.

Tâm điểm của sự lo ngại dồn vào Martin Zubimendi. Tiền vệ 26 tuổi người Tây Ban Nha hiện đang tích lũy hai thẻ vàng và chỉ cách án treo giò một tấm thẻ duy nhất theo quy định 3-5-7-9 của UEFA. Nếu bị cảnh cáo tại Lisbon, Zubimendi sẽ vắng mặt trong trận lượt về tại Emirates. Thậm chí, một tấm thẻ ở trận lượt về cũng có thể khiến anh bỏ lỡ trận bán kết lượt đi nếu Arsenal đi tiếp.

Bên cạnh đó, Christian Norgaard cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cầu thủ người Đan Mạch – phương án dự phòng chiến lược của Arteta – cũng đã nhận hai thẻ vàng. Việc cả hai tiền vệ trụ cột đều phải thi đấu trong trạng thái dè chừng sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng tranh chấp và cường độ pressing vốn là bản sắc của Arsenal.

Zubimendi cần chơi thận trọng để tránh thẻ phạt.

Cơ hội từ tổn thất của Sporting CP

Tuy nhiên, ở phía bên kia chiến tuyến, Sporting CP thậm chí còn chịu thiệt thòi nặng nề hơn. Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của thủ quân Morten Hjulmand do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Sự vắng mặt này được coi là một tổn thất không thể bù đắp đối với hệ thống chiến thuật của đại diện Bồ Đào Nha.

Dưới đây là những thông số ấn tượng của Hjulmand mùa này, minh chứng cho khoảng trống mà anh để lại:

Chỉ số thống kê Giá trị Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91% Chiến thắng tranh chấp tay đôi 67% Tắc bóng trung bình/trận 2 Thu hồi bóng trung bình/trận 6

Đáng chú ý, Hjulmand chính là linh hồn giúp Sporting lội ngược dòng thần kỳ trước Bodo/Glimt để có mặt tại vòng đấu này. Việc thiếu vắng "máy quét" có tỷ lệ chuyền bóng 91% sẽ khiến tuyến giữa Sporting trở nên mong manh. Đây là thời cơ vàng để các tiền vệ sáng tạo của Arsenal khai thác và áp đặt lối chơi.

Mục tiêu của Mikel Arteta là giành một kết quả có lợi ngay trên đất khách trước khi đưa trận đấu về London. Dù phải chơi bóng với sự cẩn trọng cao độ để tránh các án treo giò đáng tiếc, Arsenal bắt buộc phải tận dụng tối đa sự thiếu hụt nhân sự của đối phương để khẳng định vị thế của một ứng viên vô địch tại đấu trường châu lục.