Arsenal đối mặt rào cản 77 triệu bảng trong thương vụ Bruno Guimaraes Arsenal nỗ lực gia cố tuyến giữa trước tình trạng quá tải của Declan Rice, nhưng mức phí 77 triệu bảng cho Bruno Guimaraes đang tạo ra rào cản tài chính lớn.

Arsenal đang bước vào một kỳ chuyển nhượng hè đầy tham vọng với mục tiêu tối thượng là nâng cấp chất lượng đội hình để cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, kế hoạch chiêu mộ Bruno Guimaraes của đội bóng thành London đang vấp phải một thử thách lớn về mặt tài chính khi đối tác Newcastle United kiên quyết giữ mức giá cao.

Rào cản tài chính tại St James' Park

Theo nguồn tin từ tờ AS, Newcastle United đã thông báo với Arsenal rằng họ sẽ không để ngôi sao tuyến giữa của mình ra đi với giá thấp hơn 77 triệu bảng. Đây là một con số khiến ban lãnh đạo Pháo thủ phải cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là sau khi lời đề nghị ban đầu trị giá 45 triệu bảng đã bị từ chối thẳng thừng.

Bruno Guimaraes đang được nhiều ông lớn săn đón. Ảnh: Getty.

Sự do dự của Arsenal không chỉ nằm ở con số tuyệt đối. Với việc Bruno Guimaraes chuẩn bị bước sang tuổi 29, bộ phận tuyển trạch của Arsenal lo ngại về giá trị tái bán của cầu thủ này trong tương lai. Pháo thủ được cho là chỉ muốn chi tối đa 60 triệu bảng cho một thương vụ mang tính chất "ngắn hạn đến trung hạn" như tiền vệ người Brazil.

Tại sao Bruno Guimaraes là mảnh ghép đặc biệt?

Dưới góc độ chiến thuật, sự quan tâm của Mikel Arteta dành cho Guimaraes là hoàn toàn có cơ sở. Arsenal đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự ngầm ở tuyến giữa. Martin Zubimendi đã sa sút phong độ và dần mất vị trí vào tay tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly, trong khi Declan Rice liên tục phải nén đau thi đấu với chấn thương gân kheo.

Sự xuất hiện của Guimaraes sẽ mang lại sự cân bằng hoàn hảo. Dù Newcastle chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 mùa trước, cá nhân tiền vệ người Brazil vẫn sở hữu những thống kê ấn tượng:

Tấn công: 9 bàn thắng và 6 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

9 bàn thắng và 6 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Phòng ngự: Trung bình 6 tình huống thắng tranh chấp và 2 lần tắc bóng thành công mỗi trận.

HLV Eddie Howe từng không tiếc lời ca ngợi Guimaraes là một cầu thủ "rất đặc biệt", người có thể một mình điều tiết nhịp độ trận đấu và cung cấp chất thép cần thiết cho khu trung tuyến.

Thế giằng co trên bàn đàm phán

Hiện tại, Newcastle United đang nắm lợi thế trong cuộc đàm phán. Nhờ việc thu về 170 triệu bảng từ thương vụ bán Anthony Gordon và Sandro Tonali, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh không chịu bất kỳ áp lực tài chính nào để phải bán rẻ ngôi sao của mình. Chích chòe hiểu rằng họ đang sở hữu một trong những tiền vệ hay nhất giải đấu và sẵn sàng giữ chân anh bằng mọi giá.

Nút thắt của thương vụ này có thể nằm ở thời hạn hợp đồng. Guimaraes hiện còn 2 năm giao kèo với Newcastle. Nếu tiền vệ này từ chối ký vào bản hợp đồng mới trong thời gian tới, Arsenal sẽ có thêm đòn bẩy để ép giá xuống mức 60 triệu bảng như mong đợi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai câu lạc bộ hàng đầu nước Anh.