Arsenal đón tin vui lớn: Bukayo Saka tránh phẫu thuật gân Achilles để trở lại sớm Tiền vệ Bukayo Saka không cần phẫu thuật gân Achilles mà dành 3 tuần nghỉ ngơi hồi phục, giúp Arsenal thở phào trước thềm mùa giải mới.

Thông tin từ The Sun mang lại sự thở phào úp mở cho ban huấn luyện Arsenal lẫn đội tuyển Anh: ngôi sao chạy cánh Bukayo Saka sẽ không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào để điều trị dứt điểm chấn thương gân Achilles. Thay vào đó, cầu thủ sinh năm 2001 sẽ bước vào lộ trình hồi phục tự nhiên thông qua kỳ nghỉ kéo dài ba tuần.

Bukayo Saka không cần phẫu thuật chấn thương gân Achilles và sẽ nghỉ ngơi 3 tuần để hồi phục.

Cơn đau dai dẳng ảnh hưởng đến phong độ

Chấn thương gân Achilles vốn là bài toán nan giải đối với Saka trong suốt thời gian qua. Những cơn đau âm ỉ xuất hiện từ thời điểm tháng 3 đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì thể lực đỉnh cao của anh, đặc biệt là trong màu áo đội tuyển Anh tại kỳ World Cup 2026. Do vấn đề sức khỏe kéo dài, chân chạy cánh trụ cột này đã không thể thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát của Tam Sư.

Lựa chọn điều trị bảo tồn cho mùa giải mới

Trong giai đoạn then chốt ở cuối mùa giải 2025/2026, đội ngũ y tế từng cân nhắc phương án phẫu thuật như một giải pháp triệt để nhằm xử lý tình trạng của Saka. Tuy nhiên, sau khi đánh giá toàn diện rủi ro và thời gian nghỉ thi đấu, quyết định can thiệp bằng dao kéo đã không được lựa chọn.

Ở thời điểm hiện tại, phương án phẫu thuật tiếp tục nằm ngoài kế hoạch. Việc dành trọn vẹn ba tuần nghỉ ngơi sẽ giúp Saka giải quyết tận gốc các vấn đề thể trạng và tái tạo năng lượng. Quan trọng hơn cả, quyết định điều trị bảo tồn giúp tiền vệ này sớm trở lại tập luyện và hội quân cùng các đồng đội tại Arsenal để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng ở mùa giải mới.