Arsenal dùng Gyokeres đổi Alvarez, Liverpool quyết giữ Curtis Jones trước Inter Milan Thị trường chuyển nhượng nóng lên khi Arsenal sẵn sàng hy sinh Gyokeres để có Julian Alvarez. Trong khi đó, Liverpool từ chối đề nghị 27 triệu bảng từ Inter cho Curtis Jones.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước cờ chiến thuật táo bạo từ các ông lớn Premier League. Arsenal đang nỗ lực tái cấu trúc hàng công, trong khi Liverpool thể hiện sự cứng rắn trong việc bảo vệ những hạt nhân tương lai của đội bóng.

Arsenal và tham vọng sở hữu Julian Alvarez

Đội bóng thành London đang chuẩn bị một đề nghị trao đổi đầy sức nặng để thuyết phục Atletico Madrid nhả Julian Alvarez. Theo các nguồn tin từ Talksport, Arsenal sẵn sàng đưa Viktor Gyokeres vào như một phần của thỏa thuận. Gyokeres, 28 tuổi, hiện là một trong những chân sút có hiệu suất săn bàn ổn định nhất châu Âu, nhưng Arsenal tin rằng sự đa năng và đẳng cấp của Alvarez (26 tuổi) sẽ là mảnh ghép hoàn hảo hơn cho sơ đồ của HLV Mikel Arteta.

Arsenal nỗ lực chiêu mộ Julian Alvarez. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, thương vụ này không hề đơn giản khi Arsenal phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ nhiều đối thủ lớn. Song song với việc chiêu mộ Alvarez, Pháo thủ cũng đang tìm đường đẩy đi Gabriel Jesus. Tiền đạo 29 người Brazil được cho là không còn nằm trong kế hoạch dài hạn tại sân Emirates và AC Milan đang nổi lên như bến đỗ tiềm năng nhất.

Liverpool kiên định với Curtis Jones và mục tiêu Barcola

Tại vùng Merseyside, Liverpool vừa gửi đi một thông điệp đanh thép tới Serie A. Đội bóng đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 27 triệu bảng từ Inter Milan cho tiền vệ Curtis Jones. Ban lãnh đạo The Kop định giá cầu thủ 25 tuổi này ở mức tối thiểu 30 triệu bảng và không có ý định hạ giá cho một trong những sản phẩm ưu tú từ học viện.

Liverpool không bán Curtis Jones. (Ảnh: Getty Images)

Ở chiều ngược lại, Liverpool đang tích cực đàm phán với PSG để chiêu mộ Bradley Barcola. Ngôi sao 23 tuổi người Pháp được xem là phương án chiến lược để làm mới hành lang cánh của đội bóng. Các cuộc gọi trực tiếp đã được thiết lập nhằm đẩy nhanh tiến độ ký kết ngay trong mùa hè này.

Biến động tại Barcelona và Tottenham

Barcelona đang hoạt động hết công suất trên thị trường để vừa giữ chân trụ cột, vừa gia cố hàng thủ. Đội chủ sân Camp Nou đã nối lại đàm phán mua Julian Alvarez và đồng thời chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Ferran Torres nhằm ngăn chặn sự chèo kéo từ PSG. Đáng chú ý, Barca cũng đang nhắm tới Cristian Romero của Tottenham. Trung vệ 28 tuổi người Argentina được cho là đang hoàn tất những bước cuối cùng để rời London, mở ra một khoảng trống lớn nơi hàng thủ của Spurs.

Trong khi đó, các đội bóng khác cũng đang có những bước đi cụ thể:

Sunderland: Chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ kinh nghiệm Thomas Meunier (34 tuổi) dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ kinh nghiệm Thomas Meunier (34 tuổi) dưới dạng chuyển nhượng tự do. Everton: Đang đàm phán trực tiếp với Genoa để sở hữu hậu vệ trẻ Brooke Norton-Cuffy của U21 Anh.

Đang đàm phán trực tiếp với Genoa để sở hữu hậu vệ trẻ Brooke Norton-Cuffy của U21 Anh. Roma: Tiếp cận Crysencio Summerville từ West Ham để tăng cường sức mạnh hỏa lực cho đấu trường Serie A.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khi các câu lạc bộ đang phải cân đối giữa tham vọng chuyên môn và các quy định tài chính khắt khe.