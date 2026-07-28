Arsenal đứng trước hai lựa chọn Vinicius và Bradley Barcola cho hàng công Sự chững lại của các ngôi sao chạy cánh buộc Arsenal phải tìm kiếm sự nâng cấp đẳng cấp thế giới mang tên Vinicius Junior hoặc Bradley Barcola.

Arsenal đang trải qua một kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy thận trọng sau khi giải cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sự im lặng trên thị trường chuyển nhượng có thể là bước đệm cho một bom tấn thực sự ở hành lang cánh, nơi HLV Mikel Arteta đang khát khao nâng cấp hỏa lực.

Bradley Barcola là một lựa chọn đáng cân nhắc với Arsenal. Ảnh: Getty.

Báo động đỏ cho hiệu suất hàng công Pháo thủ

Dù vừa đăng quang Premier League 2025/26, hiệu suất của các chân sút biên bên phía Arsenal lại để lại lo ngại lớn. Leandro Trossard chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng trong cả năm 2026. Gabriel Martinelli dù đạt mốc 11 pha lập công trên mọi đấu trường nhưng lại chỉ có đúng một bàn ở giải quốc nội.

Ngay cả ngôi sao hàng đầu Bukayo Saka cũng sa sút với chỉ 7 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 31 lần ra sân. Sự chững lại này buộc ban huấn luyện Pháo thủ phải hành động để bảo vệ vị thế số một.

Vinicius được liên kết mạnh mẽ với Arsenal thời gian gần đây. Ảnh: Getty Images

Vinicius Junior: Đỉnh cao của sự bùng nổ

Mục tiêu hàng đầu của đại diện London lúc này là Vinicius Junior, người chỉ còn một năm hợp đồng với Real Madrid. Nếu các cuộc đàm phán gia hạn tại Tây Ban Nha bế tắc, Arsenal đã sẵn sàng gửi lời đề nghị chính thức.

Thống kê 5 mùa giải gần nhất cho thấy sự vượt trội tuyệt đối của ngôi sao người Brazil:

Vinicius Junior: 113 bàn thắng, 70 kiến tạo (mùa gần nhất ghi 22 bàn).

113 bàn thắng, 70 kiến tạo (mùa gần nhất ghi 22 bàn). Bukayo Saka: 70 bàn thắng, 52 kiến tạo.

Vinicius không chỉ dẫn đầu thế giới ở khả năng rê bóng và kéo bóng đột biến mà còn duy trì hiệu suất trên 20 bàn thắng trong 5 mùa giải liên tiếp. Đây chính là mảnh ghép đẳng cấp thế giới mà Arteta còn thiếu.

Ngôi sao người Pháp có tốc độ xé gió. Ảnh: Getty.

Bradley Barcola: Mũi khoan tốc độ từ PSG

Trong trường hợp không thể hoàn tất thương vụ Vinicius, Bradley Barcola của PSG là phương án thay thế chất lượng. Ngôi sao người Pháp, người từng ghi 21 bàn trong mùa giải PSG đăng quang Champions League 2024/25, được đánh giá cao nhờ tư duy chơi bóng hiện đại.

Dữ liệu từ SkillCorner cho thấy Barcola đạt vận tốc bứt tốc tối đa lên tới 32,7 km/h, đứng thứ 4 trong số các cầu thủ tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước. Với thói quen di chuyển cắt mặt từ cánh trái vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương, Barcola sẽ mang đến sự đa dạng đa dạng cho lối chơi của Pháo thủ.

Dù quyết định lựa chọn thương vụ bom tấn Vinicius hay phương án tốc độ Barcola, Arsenal đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng duy trì vị thế thống trị trong mùa giải 2026/27.