Arsenal gia hạn kỷ lục với Bukayo Saka, Man City quyết chiêu mộ Tino Livramento Arsenal chính thức giữ chân trụ cột Bukayo Saka đến năm 2031, trong khi Man City nỗ lực gia cố hàng thủ bằng mục tiêu Tino Livramento từ Newcastle United.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu tiếp tục sôi động với những động thái quan trọng từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về sân Emirates khi Arsenal thành công trong việc bảo vệ viên ngọc quý của mình, trong khi Manchester City đang ráo riết tìm kiếm sự thay thế dài hạn cho hành lang cánh phải.

Arsenal giữ chân thành công biểu tượng Bukayo Saka

Người hâm mộ Arsenal vừa đón nhận thông tin quan trọng nhất trong chiến dịch chuẩn bị cho tương lai. Theo BBC, ngôi sao sáng giá nhất đội hình - Bukayo Saka - đã chính thức đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn kéo dài đến năm 2031. Đây được xem là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của huấn luyện viên Mikel Arteta trong việc xây dựng một đế chế bền vững tại Bắc London.

Arsenal giữ chân Saka.

Bên cạnh việc giữ chân Saka, Arsenal cũng thể hiện lập trường kiên định với trường hợp của Eberechi Eze. Dù tiền vệ này đang trải qua giai đoạn khó khăn về phong độ khi chưa ghi bàn kể từ sau cú hat-trick vào lưới Tottenham vào tháng 11 năm ngoái, ban lãnh đạo Pháo thủ vẫn đặt niềm tin tuyệt đối và không có ý định thanh lý anh trong mùa hè tới.

Man City áp sát Tino Livramento

Tại Etihad, Pep Guardiola đang đối mặt với bài toán nhân sự ở vị trí hậu vệ phải khi tiền vệ Matheus Nunes thường xuyên phải trám vào vị trí này. Theo TalkSPORT, Manchester City đã đưa Tino Livramento của Newcastle United vào tầm ngắm chiến lược. Cầu thủ 23 tuổi này đã được đội ngũ tuyển trạch của Man City theo dõi sát sao trong nhiều tháng qua.

Man City theo đuổi Livramento.

Dù Newcastle đang nỗ lực thuyết phục Livramento ký hợp đồng mới, nhưng hậu vệ trẻ này vẫn chưa đưa ra cam kết dài hạn với đội chủ sân St. James' Park. Đây là cơ hội để Man City thực hiện thương vụ nhằm tìm kiếm một giải pháp phòng ngự ổn định và giàu tiềm năng.

Liverpool gia tăng sức mạnh hàng tiền vệ

Ban lãnh đạo Liverpool đang đẩy nhanh quá trình đàm phán gia hạn với Dominik Szoboszlai trước sự dòm ngó từ Real Madrid. Tiền vệ người Hungary đang có mùa giải bùng nổ với 10 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 34 trận. Theo TEAMtalk, Liverpool sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để trói chân ngôi sao 25 tuổi này lâu hơn bản hợp đồng hiện tại (vốn còn hạn đến 2028).

Đồng thời, "The Reds" cũng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers từ Aston Villa. Tuy nhiên, Liverpool sẽ phải cạnh tranh gay gắt với PSG, đội bóng đã cử người theo dõi Rogers xuyên suốt mùa giải. Với việc Rogers còn hợp đồng đến năm 2031, Aston Villa chắc chắn sẽ yêu cầu một mức phí chuyển nhượng khổng lồ.

Biến động tại Newcastle và AC Milan

Một cú sốc nhẹ tại Newcastle khi tiền đạo Nick Woltemade được cho là muốn rời đi chỉ sau nửa năm gắn bó. Dù gia nhập với mức phí 75 triệu euro từ VfB Stuttgart, chân sút cao 1m98 này đang cân nhắc quay lại Bundesliga để khoác áo đội bóng cũ hoặc Bayern Munich do không thích nghi được với cuộc sống tại Anh.

Trong khi đó, AC Milan khẳng định sẽ từ chối mọi lời đề nghị cho Christian Pulisic. Bất chấp sự quan tâm từ MU, Arsenal và Tottenham cùng con số tin đồn 70 triệu euro, Rossoneri coi thủ quân tuyển Mỹ là nhân tố không thể thay thế sau khi anh ghi 8 bàn thắng tại Serie A mùa này.

Tương lai bất định của Nicolas Jackson

Cuối cùng, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt Nicolas Jackson từ Chelsea. Sau quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Allianz Arena, tiền đạo người Senegal chưa thuyết phục được ban lãnh đạo đội bóng Đức do sự thiếu ổn định trong khâu dứt điểm. Nhiều khả năng anh sẽ phải trở lại Stamford Bridge vào cuối mùa giải này.