Arsenal gia nhập cuộc đua giành Crysencio Summerville với MU và PSG Arsenal chính thức cạnh tranh cùng Manchester United để chiêu mộ Crysencio Summerville từ West Ham. Ngôi sao chạy cánh 24 tuổi đang là tâm điểm chú ý sau màn trình diễn tại World Cup 2026.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một cuộc đối đầu thú vị giữa các ông lớn Ngoại hạng Anh. Arsenal đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo cánh Crysencio Summerville, cầu thủ thuộc biên chế West Ham United. Động thái này đặt "Pháo thủ" vào thế đối đầu trực tiếp với kình địch Manchester United trong việc tìm kiếm nhân tố đột biến cho hành lang biên.

Crysencio Summerville đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh.

Điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải biến động

Crysencio Summerville hiện đang cùng đội tuyển quốc gia Hà Lan chinh chiến tại vòng chung kết World Cup 2026. Ở tuổi 24, cầu thủ này đang ở độ chín của sự nghiệp và sở hữu những phẩm chất kỹ thuật phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại. Dù West Ham vừa trải qua một mùa giải thất vọng khi phải xuống hạng, cá nhân Summerville vẫn biết cách khẳng định giá trị bản thân.

Thống kê cho thấy, ngôi sao người Hà Lan đã đóng góp trực tiếp vào 7 bàn thắng (5 pha lập công và 2 đường kiến tạo) tại Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Đây là con số ấn tượng khi đặt trong bối cảnh hệ thống chiến thuật của West Ham gặp nhiều trục trặc. Khả năng rê dắt lắt léo, tốc độ và tư duy chọn vị trí thông minh giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực bên hành lang cánh trái.

Cách đây hai năm, West Ham từng chi ra khoảng 25 triệu bảng để đưa Summerville về từ Leeds United. Với việc đội bóng chủ quản không còn thi đấu tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, khả năng tiền đạo này rời sân London Stadium là rất lớn nhằm duy trì phong độ đỉnh cao.

Cuộc chiến đa phương trên bàn đàm phán

Arsenal không phải là đội bóng duy nhất nhìn thấy tiềm năng của Summerville. Manchester United, dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo mới, cũng đã có những bước đi cụ thể. Theo các báo cáo từ FootMercato, đội bóng nửa đỏ thành Manchester đã liên hệ với West Ham để thảo luận về trường hợp của tiền vệ trung tâm Mateus Fernandes, đồng thời lồng ghép các câu hỏi về khả năng chiêu mộ Summerville.

Sức nóng của thương vụ này còn lan rộng đến các câu lạc bộ khác như Tottenham Hotspur và Aston Villa. Đặc biệt, nhà vô địch nước Pháp Paris Saint-Germain (PSG) cũng đã tham gia vào cuộc chơi. Đội bóng thành Paris được cho là đã bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ để đưa cả Summerville và Fernandes về sân Công viên các Hoàng tử, tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt về mặt tài chính lẫn tham vọng thể thao.

Kế hoạch nâng cấp hành lang cánh của Arsenal

Tại sân Emirates, huấn luyện viên Mikel Arteta đang ưu tiên tìm kiếm một nhân tố có thể chia lửa cho các trụ cột ở vị trí chạy cánh. Summerville, với sự linh hoạt có thể thi đấu tốt ở cả hai biên, được xem là mảnh ghép lý tưởng. Vị trí ưa thích của anh là cánh trái – nơi anh có thể thực hiện những pha cắt vào trung lộ để dứt điểm hoặc kiến tạo.

Bên cạnh mục tiêu Summerville, Arsenal cũng đang cân nhắc các phương án dự phòng chất lượng khác:

Christos Tzolis: Cầu thủ 24 tuổi thuộc biên chế Club Brugge. Tzolis sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể với 43 pha lập công sau 108 trận tại Bỉ.

Cầu thủ 24 tuổi thuộc biên chế Club Brugge. Tzolis sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể với 43 pha lập công sau 108 trận tại Bỉ. Morgan Rogers: Ngôi sao đang lên của Aston Villa. Tuy nhiên, mức giá để sở hữu Rogers không hề rẻ, khi đội chủ sân Villa Park định giá anh lên tới 80 triệu bảng.

Việc Arsenal đồng thời theo đuổi nhiều mục tiêu cho thấy quyết tâm của đội bóng trong việc gia tăng chiều sâu đội hình. Với việc West Ham cần cân đối tài chính sau khi xuống hạng, một lời đề nghị hợp lý từ phía Arsenal có thể sớm định đoạt tương lai của Crysencio Summerville trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại.