Arsenal gia nhập cuộc đua Nico Williams, Juventus chốt thỏa thuận với Emiliano Martinez Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ với nỗ lực chiêu mộ Nico Williams của Arsenal và kế hoạch sở hữu Emiliano Martinez từ Juventus, bên cạnh mức giá 60 triệu bảng cho Dani Olmo.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những diễn biến dồn dập khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu bắt đầu thực hiện các kế hoạch nâng cấp đội hình. Tâm điểm chú ý hiện đang đổ dồn vào tương lai của Nico Williams tại Tây Ban Nha và biến động ở vị trí khung gỗ của Juventus.

Arsenal đối mặt cuộc cạnh tranh khốc liệt giành Nico Williams

Arsenal đang duy trì nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Nico Williams từ Athletic Club. Ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha đã có một mùa giải ấn tượng, thu hút sự quan tâm sát sao không chỉ từ đội chủ sân Emirates mà còn từ các đối thủ lớn như Liverpool, Manchester City và Manchester United.

Nico Williams đang là mục tiêu mà Arsenal hướng đến.

Cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ này hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian tới khi các đội bóng Ngoại hạng Anh sẵn sàng đưa ra những đề nghị hấp dẫn để thuyết phục đội bóng xứ Basque nhả người.

Juventus tiến gần thỏa thuận với Emiliano Martinez

Tại Serie A, Juventus đang thực hiện bước đi quan trọng để củng cố vị trí thủ môn. Đội bóng thành Turin đã tiến hành đàm phán trực tiếp với Aston Villa nhằm sở hữu chữ ký của Emiliano Martinez. Thủ thành 33 tuổi người Argentina, nhân tố chủ chốt trong thành công của đội tuyển quốc gia, được cho là đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với Bà đầm già.

Thương vụ này có khả năng sẽ sớm được hoàn tất nếu hai câu lạc bộ thống nhất được mức phí chuyển nhượng cuối cùng. Sự hiện diện của một nhà vô địch thế giới trong khung gỗ được kỳ vọng sẽ giúp Juventus lấy lại vị thế tại đấu trường quốc nội và châu lục.

Barcelona định giá Dani Olmo 60 triệu bảng

Phía Tây Ban Nha, Barcelona đã nắm bắt được sự quan tâm đặc biệt từ hai câu lạc bộ London là Chelsea và Arsenal dành cho Dani Olmo. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou đã đưa ra thông điệp cứng rắn về tương lai của tiền vệ cánh 28 tuổi này.

Barca sẽ bán Olmo nếu được giá.

Barcelona chỉ chấp nhận để ngôi sao đội tuyển Tây Ban Nha ra đi nếu nhận đủ số tiền 60 triệu bảng. Đây được xem là mục tiêu chiến lược của cả Chelsea và Arsenal trong việc tăng cường hỏa lực cho hàng công mùa tới.

Các biến động đáng chú ý khác tại châu Âu

Bên cạnh các thương vụ lớn, nhiều đội bóng khác cũng đang tích cực hoạt động trên thị trường. PSG hiện đang lên kế hoạch cạnh tranh cùng Real Madrid để ký hợp đồng với Michael Olise từ Bayern Munich. Tiền đạo 24 tuổi người Pháp là ưu tiên hàng đầu để nâng cấp hàng công cho đội bóng thủ đô Paris nhằm duy trì thế độc tôn tại Ligue 1.

Tại Anh, Manchester United đang theo dõi sát sao Iliman Ndiaye của Everton. Chân sút 26 tuổi người Senegal được nhắm đến như một phương án đa năng khi Quỷ đỏ chuẩn bị quay lại đấu trường Champions League. Ở chiều ngược lại, Liverpool sẵn sàng để Federico Chiesa rời đi với mức giá khoảng 17 triệu bảng khi cầu thủ 28 tuổi bày tỏ nguyện vọng quay lại Serie A.

Ngoài ra, các đội bóng tầm trung cũng đang có những bước đi táo bạo. Leeds United dự định phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ với lời đề nghị 35 triệu bảng kèm 8 triệu bảng phụ phí cho hậu vệ Ousmane Diomande từ Sporting. Trong khi đó, Crystal Palace sẵn sàng chi 20 triệu bảng để cạnh tranh với Everton nhằm sở hữu tiền vệ trẻ Hayden Hackney của Middlesbrough.