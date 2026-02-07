Arsenal giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh và tín hiệu từ thương vụ Sandro Tonali Pháo thủ đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 6 điểm trong khi Sandro Tonali ưu tiên gia nhập sân Emirates thay vì Chelsea hay Man City vào mùa hè 2026.

Arsenal đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại Ngoại hạng Anh mùa này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta. Đội bóng phía Bắc London hiện tạo ra khoảng cách 6 điểm so với đội xếp thứ hai là Manchester City trên bảng xếp hạng, củng cố vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Phong độ hủy diệt của "Pháo thủ" còn được minh chứng qua thành tích toàn thắng cả 8 trận tại đấu trường Champions League và việc ghi tên mình vào trận chung kết Carabao Cup. Sự ổn định này giúp ban lãnh đạo đội bóng có thêm thời gian để toan tính kỹ lưỡng cho các kế hoạch nhân sự dài hạn, đặc biệt là hướng đến kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026.

Sandro Tonali ưu tiên gia nhập Arsenal

Một diễn biến đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi Arsenal nhận được tín hiệu tích cực từ Sandro Tonali. Sau chấn thương của Mikel Merino, Newcastle United đã mở ra cơ hội cho đội chủ sân Emirates ký hợp đồng với tiền vệ người Ý ngay trong ngày cuối cùng của phiên chợ đông vừa qua.

Tonali có thể là một thương vụ khả thi cho Arsenal trong mùa hè.

Dù thương vụ chưa chính thức diễn ra, người đại diện của Tonali thừa nhận thân chủ mình có thể rời đi vào mùa hè 2026. Đáng chú ý, tiền vệ này được cho là ưu tiên chuyển đến Arsenal hơn là gia nhập những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Manchester City hay Chelsea. Đây được xem là cú hích lớn cho kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Mikel Arteta.

Barcelona nhắm Gabriel Martinelli thay thế Raphinha

Trong khi đó, tương lai của Gabriel Martinelli đang trở thành chủ đề nóng tại Tây Ban Nha. Dù vẫn là nhân tố quan trọng, cầu thủ người Brazil hiện chủ yếu đóng vai trò tạo đột biến từ băng ghế dự bị thay vì suất đá chính thường xuyên trong đội hình của Arteta.

Thống kê chỉ ra rằng Martinelli mới có 7 lần xuất phát ngay từ đầu tại Ngoại hạng Anh và 4 lần tại Champions League mùa này. Chính bối cảnh đó đã thu hút sự chú ý từ Barcelona. Đội bóng xứ Catalan xem Martinelli là sự thay thế hoàn hảo cho Raphinha trong trường hợp ngôi sao này chuyển đến Saudi Pro League. Huấn luyện viên Hansi Flick đặc biệt ấn tượng với tư duy chiến thuật và khả năng pressing cường độ cao của tiền đạo sinh năm 2001. Mức phí cho thương vụ này dự kiến rơi vào khoảng 45 triệu euro.

Nỗ lực chiêu mộ Brahim Diaz bất thành

Bên cạnh các mục tiêu dài hạn, Arsenal cũng cho thấy tham vọng lớn khi nỗ lực chiêu mộ Brahim Diaz từ Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Arteta mong muốn có thêm một phương án tấn công chất lượng nhằm cung cấp giải pháp tức thời cho giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

Real vẫn muốn giữ Diaz.

Tuy nhiên, phía Real Madrid đã đưa ra lời từ chối thẳng thừng đối với lời đề nghị dành cho tuyển thủ Morocco. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn coi Diaz là một phần trong kế hoạch nhân sự, buộc Arsenal phải giữ nguyên đội hình hiện tại để tiếp tục cuộc đua vô địch.