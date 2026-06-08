Arsenal gục ngã 1-3 trước Real Betis: Báo động hàng thủ và thử nghiệm bất thành Kiểm soát 56% bóng nhưng Arsenal vẫn thua Real Betis 1-3 tại Dublin. Sai lầm cá nhân và thử nghiệm chiến thuật chưa trơn tru mang đến bài học lớn cho Mikel Arteta.

Trận giao hữu tiền mùa giải tại sân vận động Aviva (Dublin) đã mang đến gáo nước lạnh cần thiết cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Dù làm chủ lượng kiểm soát bóng lên tới 56%, Arsenal vẫn nhận thất bại thuyết phục 1-3 trước Real Betis trong một trận đấu phơi bày nhiều điểm yếu cả về cá nhân lẫn hệ thống chiến thuật.

Arteta thu về không ít sau trận thua Betis. Ảnh: Getty Images.

Hàng phòng ngự sụp đổ vì những sai lầm cá nhân

Nền tảng giúp Arsenal xưng vương tại giải quốc nội chính là sự kiên cố của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, trước đại diện đến từ Tây Ban Nha, hệ thống này lại tan vỡ từ những mắt xích giàu kinh nghiệm nhất. Tân binh Kepa Arrizabalaga trải qua màn ra mắt đáng quên khi phán đoán sai đường bay từ quả phạt góc đơn giản, biếu không cho Rodrigo Riquelme cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 9.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp một khép lại, Kai Havertz tiếp tục dội gáo nước lạnh vào đội nhà. Pha xử lý thiếu tự tin và mất bóng ngay trước cấm địa nhà của tuyển thủ người Đức đã tạo điều kiện để Pablo Fornals dễ dàng trừng phạt, nâng tỷ số lên cho Real Betis. Khi những nhân tố chủ chốt tự gãy đổ, Arsenal nhanh chóng rơi vào thế rượt đuổi đầy vô vọng.

Hàng công thiếu sắc bén và sự bế tắc trong thống kê

Bên cạnh sai lầm ở tuyến dưới, khả năng dứt điểm của hàng công Arsenal cũng để lại nhiều mối lo ngại. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Viktor Gyokeres đã bỏ lỡ tình huống đối mặt mười mươi với thủ môn đối phương. Sang hiệp hai, sự phung phí tiếp tục lặp lại khi Gabriel Jesus dứt điểm chệch cột dọc sau nỗ lực kiến tạo thuận lợi từ Martinelli.

Những số liệu thống kê phản ánh chính xác sự bế tắc toàn tập của "Pháo thủ". Trong suốt 90 phút thi đấu, Arsenal chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trúng đích và cả hai đều diễn ra trong hiệp một. Việc hoàn toàn không có bất kỳ cú bắn phá trúng khung thành nào ở hiệp hai cho thấy sự thiếu đột biến trầm trọng trong các phương án tiếp cận cầu môn của đội bóng London.

Pháo thủ chưa có được đội hình mạnh nhất khi đấu Betis. Ảnh: Getty Images.

Thử nghiệm chiến thuật dở dang và tổn thất nhân sự

HLV Mikel Arteta đã tranh thủ trận đấu này để đưa ra những thử nghiệm mới về mặt sơ đồ. Việc yêu cầu Riccardo Calafiori bó vào trung lộ đá như một tiền vệ tấn công, kết hợp cùng tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly lùi sâu giữa hai trung vệ đã vô tình để lộ ra những khoảng trống nách nguy hiểm. Hệ thống bọc lót của Arsenal liên tục bị sập sệ mỗi khi Real Betis tổ chức phản công nhanh.

Nhịp độ thi đấu của Arsenal càng trở nên đứt gãy khi Arteta thực hiện hàng loạt sự thay đổi người ở đầu hiệp hai. Trận đấu thêm phần ảm đạm với "Pháo thủ" khi cầu thủ trẻ Louie Copley dính chấn thương gối nghiêm trọng chỉ sau 9 phút vào sân, để lại mối lo lớn về lực lượng lẫn tâm lý cho toàn đội.

Sự chênh lệch về nhịp độ thi đấu và cảm giác bóng

Nhìn một cách khách quan, Real Betis bước vào cuộc đọ sức tại Dublin với nền tảng thể lực và nhịp độ thi đấu nhỉnh hơn hẳn. Đây đã là trận giao hữu thứ 5 của đội bóng Tây Ban Nha trong mùa hè, trong khi Arsenal mới chỉ bước vào trận đấu thứ hai trong quá trình chuẩn bị tiền mùa giải.

Bên cạnh đó, việc thiếu vắng những trụ cột quan trọng như William Saliba do chấn thương, cùng Declan Rice và Bukayo Saka chưa hội quân sau kỳ World Cup khiến tính liên kết trong đội hình Arsenal suy giảm đáng kể. Sự chủ động về cảm giác bóng đã giúp Real Betis tận dụng thời cơ triệt để và rời sân Aviva với chiến thắng 3-1 hoàn toàn thuyết phục.