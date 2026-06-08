Arsenal gục ngã 1-3 trước Real Betis: Hàng thủ thảm họa và lời cảnh báo cho Mikel Arteta Màn trình diễn thảm họa của hàng phòng ngự với những sai lầm cá nhân tai hại khiến Arsenal nhận thất bại 1-3 trước Real Betis trong trận giao hữu tại Dublin.

Trận giao hữu trên sân Aviva tại Dublin đã biến thành một cơn ác mộng đối với Arsenal. Những sai lầm cá nhân liên tiếp ở hàng phòng ngự đã khiến đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhận thất bại ê chề 1-3 trước Real Betis, qua đó để lộ hàng loạt lỗ hổng nhân sự trước thềm mùa giải mới.

Arsenal gây thất vọng với trận thua Betis. Ảnh: Getty Images.

Hiệp một thảm họa và bài học từ những sai lầm cá nhân

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận. Cơ hội mở tỷ số đến ngay ở phút đầu tiên khi Kai Havertz chọc khe thuận lợi cho Viktor Gyokeres, nhưng tiền đạo tân binh này lại dứt điểm bỏ lỡ đáng tiếc. Đại diện xứ Andalusia lập tức đáp trả và trừng phạt sự thiếu tập trung của đội bóng nước Anh.

Phút thứ 9, thủ thành Kepa Arrizabalaga mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình huống phán đoán quả phạt góc bên cánh trái, tạo điều kiện cho Rodrigo Riquelme dễ dàng khống chế và dứt điểm mở tỷ số cho Real Betis. Bị dẫn bàn, HLV Mikel Arteta thực hiện thử nghiệm chiến thuật khi đẩy Riccardo Calafiori dâng cao thi đấu như một tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, khi phương án thử nghiệm chưa mang lại hiệu quả thì lưới của Arsenal đã phải rung lên lần thứ hai. Phút 26, Nelson Deossa tung cú sút xa đẳng cấp hạ gục Kepa, nâng tỷ số lên 2-0. Nỗ lực gỡ gạc của Arsenal xuất hiện ở phút 32 khi Christos Tzolis treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Piero Hincapie bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Dẫu vậy, hy vọng vừa nhen nhóm của đại diện Bắc London đã nhanh chóng bị dập tắt trước khi hiệp một khép lại. Phút 43, Kai Havertz làm mất bóng ngớ ngẩn ngay trước khu vực cấm địa nhà, tạo cơ hội cho Pablo Fornals tung cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-1 cho Real Betis.

Arsenal bế tắc hoàn toàn trong hiệp 2. Ảnh: Getty Images.

Sự bế tắc trong hiệp hai và tổn thất nhân sự

Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những ngôi sao tấn công như Gabriel Jesus hay Gabriel Martinelli được tung vào sân để gia tăng sức ép lên phần sân đối phương.

Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở các tình huống quyết định khiến Arsenal hoàn toàn bế tắc. Thậm chí trong suốt hiệp thi đấu thứ hai, đại diện nước Anh không thể tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành Betis. Không những bất lực trong tấn công, Arsenal còn chịu tổn thất lớn khi cầu thủ trẻ Louie Copley dính chấn thương gối nghiêm trọng và phải rời sân chỉ sau ít phút xuất hiện.

Thắng lợi thuyết phục 3-1 phản ánh đúng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò HLV Manuel Pellegrini, đồng thời là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho hệ thống phòng ngự của Arsenal trước khi bước vào chiến dịch mới.

Thông tin trận đấu và Đội hình ra sân

Kết quả chung cuộc: Arsenal 1-3 Real Betis

Ghi bàn:

Arsenal: Piero Hincapie (32')

Piero Hincapie (32') Real Betis: Rodrigo Riquelme (9'), Nelson Deossa (26'), Pablo Fornals (43')

Đội hình xuất phát: