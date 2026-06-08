Arsenal gục ngã 1-3 trước Real Betis: Myles Lewis-Skelly vẫn lạc quan nhìn về tương lai Thất bại 1-3 trước Real Betis tại Dublin chỉ ra nhiều điểm yếu phòng ngự của Arsenal, nhưng tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Trận giao hữu tại Dublin đã khép lại với thất bại 1-3 cho Arsenal trước Real Betis. Dù màn trình diễn còn nhiều chệch choạc, tiền vệ trẻ Myles Lewis-Skelly vẫn khẳng định đây là bước đệm thể lực quan trọng giúp "Pháo thủ" sẵn sàng cho mùa giải mới.

Myles Lewis-Skelly không thể giúp Arsenal giành chiến thắng.

Hiệp một chệch choạc và bài kiểm tra thể lực từ Real Betis

Trải qua hiệp đấu đầu tiên thi đấu thiếu tập trung, hệ thống phòng ngự của Arsenal lộ rõ nhiều khoảng trống để đại diện Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 3-1. Bước sang hiệp hai, dù có những điều chỉnh về mặt nhân sự và chiến thuật, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Bên cạnh yếu tố tỷ số, những trận giao hữu tiền mùa giải luôn mang tính chất thử nghiệm và tích lũy. Việc chạm trán một đối thủ kiểm soát bóng tốt như Real Betis đã phơi bày những vấn đề cần sớm khắc phục trong cách vận hành của đại diện nước Anh.

Góc nhìn tích cực của sao trẻ Arsenal

Đánh giá về kết quả trận đấu, Myles Lewis-Skelly cho rằng tỷ số không phản ánh đầy đủ giá trị thực tế mà toàn đội thu hoạch được. Tiền vệ sinh năm 2006 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy thể trạng khi đối đầu với các đội bóng chất lượng.

Lewis-Skelly chia sẻ: "Đây là một cơ hội khác để chúng tôi rèn luyện thể lực. Khi chạm trán những đội bóng có chất lượng tốt, việc tích lũy thể trạng là điều cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đang đi đúng hướng. Dĩ nhiên, toàn đội mong muốn một màn trình diễn và kết quả tốt hơn, nhưng chúng tôi sẽ rút ra những bài học để tiếp tục tiến lên."

Đáng chú ý, bất chấp những kết quả chưa như ý trên sân cỏ, tinh thần đoàn kết trong nội bộ Arsenal vẫn được giữ vững. Lewis-Skelly khẳng định toàn đội có chung một mục tiêu và niềm tin tuyệt đối vào định hướng của HLV Mikel Arteta để giải quyết từng trận đấu một.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại Dublin

Khép lại trận đấu, tài năng trẻ thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn đã gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ tại Ireland. Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài chính là nguồn động lực lớn để Arsenal hoàn thiện mình trước khi bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh khốc liệt.

"Bầu không khí hôm nay thật kinh ngạc. Tôi không ngờ Ireland lại có nhiều CĐV Arsenal đến vậy. Chúng tôi rất biết ơn mọi người đã đến ủng hộ. Toàn đội đều muốn dành tặng họ một màn trình diễn cùng kết quả tốt hơn, hy vọng lần tới chúng tôi sẽ làm được," Lewis-Skelly thổ lộ.