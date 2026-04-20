Arsenal gục ngã tại Etihad: Gabriel tái hiện thảm họa trong ngày Haaland rực sáng Thất bại 1-2 trước Manchester City khiến lợi thế dẫn đầu của Arsenal bị thu hẹp xuống còn 3 điểm, trong khi trung vệ Gabriel Magalhaes gây thất vọng lớn với màn trình diễn dưới sức.

Thất bại 1-2 trước Manchester City tại Etihad đã khiến lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal lung lay dữ dội. Từ khoảng cách 9 điểm an toàn, Pháo thủ nay chỉ còn hơn đối thủ 3 điểm. Nếu đoàn quân của Pep Guardiola giành chiến thắng ở trận đá bù, họ sẽ chính thức vươn lên ngôi đầu, đẩy thầy trò Mikel Arteta vào áp lực khổng lồ trong giai đoạn nước rút.

Hàng thủ Arsenal đã có ngày đáng quên.

Sự điều chỉnh nhân sự không mang lại hiệu quả

Bước vào trận cầu mang tính bước ngoặt, HLV Mikel Arteta đã thể hiện sự linh hoạt về mặt chiến thuật. Ông trao cơ hội đá chính cho Eberechi Eze bên hành lang trái và sử dụng Cristian Mosquera ở vị trí hậu vệ phải thay cho Ben White. Trên hàng công, Kai Havertz được tin tưởng dẫn dắt lối chơi thay vì Viktor Gyokeres.

Dù những thay đổi này giúp Arsenal thi đấu sáng tạo và kiểm soát bóng tốt hơn trong nhiều thời điểm, nhưng tính hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn là bài toán chưa có lời giải. Sau khi Rayan Cherki mở tỷ số cho Man City bằng một pha xử lý kỹ thuật đẳng cấp, Kai Havertz đã nhanh chóng gỡ hòa 1-1 nhờ tận dụng sai lầm của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, chính tiền đạo người Đức sau đó lại phung phí hai cơ hội mười mươi, tạo tiền đề cho Erling Haaland ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 65.

Cơn ác mộng mang tên Gabriel Magalhaes

Bên cạnh sự vô duyên của hàng công, hàng phòng ngự Arsenal cũng trải qua một ngày thi đấu đáng quên, đặc biệt là vị trí của Gabriel Magalhaes. Từng được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất giải đấu mùa này, cầu thủ người Brazil lại thể hiện phong độ kém cỏi nhất kể từ khi cập bến Emirates.

Gabriel đã lép vế trước Haaland.

Gabriel mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua đầu tiên và hoàn toàn lép vế trước sức mạnh thể chất của Erling Haaland trong suốt trận đấu. Hình ảnh mờ nhạt của anh khiến người hâm mộ liên tưởng đến thảm họa Rob Holding cũng tại Etihad vào tháng 4 năm 2023. Thống kê chuyên sâu chỉ ra rằng Gabriel không có bất kỳ pha đánh chặn nào, và tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi dưới đất chỉ đạt vỏn vẹn 25% (1/4).

Đáng lo ngại hơn, trung vệ này còn bộc lộ sự bất ổn về tâm lý. Trong một tình huống va chạm ở hiệp hai, Gabriel đã có hành vi húc đầu vào Haaland. Rất may cho Arsenal khi trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng thay vì một tấm thẻ đỏ trực tiếp cho hành động thiếu kiểm soát này.

Trận thua này không chỉ thu hẹp khoảng cách về điểm số mà còn bộc lộ những lỗ hổng về bản lĩnh của Arsenal ở những thời khắc quyết định. Để duy trì hy vọng vô địch, Pháo thủ cần nhanh chóng củng cố sự điềm tĩnh nơi hàng thủ và chắt chiu tối đa các cơ hội trước khi quá muộn.