Arsenal gục ngã trước Bournemouth: Khi cơn giận của Gyokeres phơi bày sự rệu rã của hệ thống Thất bại bạc nhược tại Emirates phơi bày cuộc khủng hoảng tấn công của Arsenal với chỉ số xG thấp kỷ lục, đẩy HLV Mikel Arteta vào thế khó trước thềm đại chiến.

Sự thất vọng bao trùm sân Emirates sau màn trình diễn bạc nhược của Arsenal trước Bournemouth. Dù HLV Mikel Arteta đã kêu gọi sự tiếp lửa mãnh liệt từ các cổ động viên, những gì Pháo thủ thể hiện trên sân lại là một bộ mặt rời rạc, thiếu sức sống và đánh mất hoàn toàn bản sắc tấn công từng giúp họ dẫn đầu bảng xếp hạng.

Gyokeres không được cung cấp đủ cơ hội.

Cuộc khủng hoảng sáng tạo tại Emirates

Số liệu thống kê không biết nói dối: chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ các tình huống bóng sống của Arsenal trong trận đấu này chỉ chạm mức 0,17. Đây là con số thấp kỷ lục, minh chứng cho một hệ thống tấn công đang bị tê liệt. Sự vắng mặt của những hạt nhân như Bukayo Saka, Martin Odegaard hay việc Eberechi Eze không đá chính đã để lại khoảng trống quá lớn mà Mikel Arteta chưa thể tìm ra lời giải.

Bản sắc tấn công của Arsenal không chỉ nằm ở hàng tiền đạo, mà là sự vận hành đồng bộ từ tuyến dưới. Tuy nhiên, khi Arteta tung Kai Havertz, Noni Madueke hay Gabriel Martinelli vào sân, thế trận vẫn không có sự khởi sắc. Sự bế tắc lan tỏa từ khâu triển khai bóng, buộc những trung vệ như William Saliba hay Gabriel Magalhaes phải liên tục sử dụng các đường chuyền dài cầu may – một phong cách chơi hoàn toàn xa lạ với triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Cơn giận của Gyokeres và sự xuống dốc của Zubimendi

Điểm nhấn đáng lo ngại nhất nằm ở trục dọc của đội hình. Martin Zubimendi, người từng là niềm hy vọng ở tuyến giữa, hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sự mệt mỏi và thiếu chính xác trong các quyết định của tiền vệ người Tây Ban Nha đã khiến hệ thống thoát pressing của Arsenal hoàn toàn gãy vụn trước một Bournemouth sung mãn.

Khoảnh khắc Viktor Gyokeres, cầu thủ nỗ lực nhất bên phía chủ nhà, công khai phàn nàn và bày tỏ thái độ bực dọc với Zubimendi vì sự chần chừ trong khâu chuyền bóng đã lột trần vấn đề của Pháo thủ. Tuyến giữa thi đấu quá thận trọng, thiếu đột biến và rõ ràng đang rơi vào tình trạng quá tải mà ban huấn luyện chưa có phương án xoay tua hiệu quả.

Arteta cần phải tìm cách cải thiện lối chơi của Arsenal.

Bài toán nhân sự và áp lực chặng nước rút

Sự vắng mặt của các nhân tố quan trọng như Jurrien Timber, Riccardo Calafiori và Mikel Merino đã tước đi khả năng kiểm soát không gian của Arsenal. Declan Rice buộc phải lùi sâu đá vị trí số 6, nhưng việc Lewis-Skelly chưa đủ đẳng cấp để gánh vác vai trò số 8 đã khiến tuyến giữa trở nên mỏng manh. Arsenal không chỉ thua về tỷ số, họ thua trong từng bước chạy và từng pha tranh chấp tay đôi trước một đối thủ chơi đầy nhiệt huyết.

Dù phía trước là cuộc đối đầu với Sporting tại đấu trường châu lục, nhưng ngọn núi thực sự mang tên Manchester City tại Etihad mới là thử thách định đoạt mùa giải. Nghịch lý thay, màn trình diễn thảm họa vừa qua có thể vô tình trút bỏ áp lực cho các cầu thủ, bởi kỳ vọng hiện tại đã chạm đáy. Mikel Arteta cần phải chịu trách nhiệm cao nhất khi lời kêu gọi của ông không đi đôi với thực tế trên sân. Sáu vòng đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh sẽ là cơ hội duy nhất để tập thể này chứng minh họ không phải là những kẻ "yếu bóng vía" trong cuộc đua đến ngôi vương.