Arsenal hạ Brighton 1-0: Gabriel rực sáng, Pháo thủ bứt phá 7 điểm trước Man City Chiến thắng tối thiểu tại Amex giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên 7 điểm. Bukayo Saka tỏa sáng rực rỡ trong ngày chạm mốc 300 trận cho Pháo thủ.

Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng bản lĩnh ngay trên sân Amex của Brighton. Ba điểm giành được không chỉ giúp thầy trò Mikel Arteta củng cố ngôi đầu mà còn tạo ra khoảng cách 7 điểm đầy an toàn với đội bám đuổi Manchester City.

Hàng thủ thép và điểm tựa Gabriel Magalhaes

Trận đấu tại Amex chứng kiến sự tương phản rõ rệt giữa bản lĩnh phòng ngự của Arsenal và sự bế tắc của đội chủ nhà. Gabriel Magalhaes một lần nữa chứng minh tại sao anh là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của Arteta. Trung vệ người Brazil thi đấu như một "hòn đá tảng", trực tiếp cứu thua ngay trên vạch vôi ở những phút đầu trận để sửa sai cho người đồng đội David Raya.

Gabriel Magalhaes có màn trình diễn xuất sắc, bảo vệ vững chắc khung thành Arsenal.

Bên cạnh Gabriel, Jurrien Timber cũng có một ngày thi đấu chói sáng bên hành lang cánh phải. Không chỉ đảm bảo sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, hậu vệ này còn trực tiếp tham gia hỗ trợ tấn công với đường dọn cỗ quyết định dẫn đến bàn mở tỷ số của trận đấu.

Jurrien Timber tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với một pha kiến tạo.

Dấu ấn lịch sử của Bukayo Saka

Trận đấu với Brighton đánh dấu cột mốc 300 lần ra sân cho CLB của Bukayo Saka. Ngôi sao người Anh đã kỷ niệm ngày đặc biệt này bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù pha dứt điểm có phần may mắn khi bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng, nhưng sự quyết đoán và khả năng chọn vị trí của Saka vẫn nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn.

Bukayo Saka ăn mừng bàn thắng quan trọng trong ngày cán mốc 300 trận.

Bảng chấm điểm chi tiết các cầu thủ Arsenal

Dưới đây là thống kê điểm số dựa trên màn trình diễn thực tế của các Pháo thủ tại sân Amex:

Cầu thủ Điểm số Ghi chú chính Jurrien Timber 8.0 Kiến tạo, phòng ngự chắc chắn Gabriel Magalhaes 7.9 Cứu thua trên vạch vôi, đánh chặn xuất sắc David Raya 7.9 Sai lầm đầu trận nhưng kiểm soát tốt sau đó Piero Hincapie 7.8 Hỗ trợ phòng ngự đa năng Declan Rice 7.7 Đóng vai trò điều tiết quan trọng trong hiệp hai Bukayo Saka 7.7 Ghi bàn thắng quyết định Martin Zubimendi 7.0 Có dấu hiệu quá tải, xử lý bóng rườm rà Viktor Gyokeres 6.7 Bị hàng thủ Brighton phong tỏa hoàn toàn

Đáng chú ý, trong khi hàng thủ và các ngôi sao chạy cánh tỏa sáng, các mũi nhọn như Viktor Gyokeres lại gặp nhiều khó khăn trước lối đá áp sát của Brighton. Tiền đạo này liên tục phải tranh chấp bóng trong tư thế quay lưng và không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm. Tương tự, Gabriel Martinelli cũng có một ngày thi đấu mờ nhạt bên hành lang cánh trái dù thi đấu đầy nỗ lực.

Viktor Gyokeres bị hàng phòng ngự đối phương phong tỏa dễ dàng.

Chiến thắng này giúp Arsenal bước vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải với tâm thế vô cùng tự tin. Khoảng cách 7 điểm với Manchester City là một lợi thế không nhỏ, cho phép thầy trò Mikel Arteta có quyền tự quyết trong cuộc đua xưng vương tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.