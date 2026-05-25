Arsenal hạ Crystal Palace 2-1: Kỷ lục của thần đồng Dowman và nỗi lo Madueke Arsenal khép lại mùa giải vô địch Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng kịch tính tại Selhurst Park, nhưng chấn thương của Noni Madueke đang đe dọa cơ hội của họ trước thềm chung kết Champions League.

Trận đấu hạ màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đã kết thúc với chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho tân vương Arsenal ngay trên sân khách. Dù đã chắc ngôi vô địch, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn cho thấy bản lĩnh của một nhà vua, đồng thời chứng kiến những cột mốc lịch sử được thiết lập bởi các tài năng trẻ.

Kỷ lục lịch sử mang tên Max Dowman

Điểm nhấn lớn nhất trong ngày thi đấu cuối cùng chính là sự xuất hiện của Max Dowman. Tiền vệ trẻ của Arsenal đã chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính tại Ngoại hạng Anh. Thay vì tỏ ra choáng ngợp, viên ngọc thô từ lò đào tạo Hale End đã thể hiện sự chững chạc đáng ngạc nhiên ở khu vực trung tuyến.

Chính Dowman là nhân tố then chốt trong tình huống luân chuyển bóng, dẫn đến bàn mở tỷ số của Gabriel Jesus. Sự tự tin và nhãn quan chiến thuật của tiền vệ này đã chứng minh tại sao HLV Arteta lại đặt niềm tin vào anh trong một trận đấu chính thức tại giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù.

Dowman vừa đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh.

Màn trình diễn trái ngược của các ngôi sao tấn công

Gabriel Jesus đã trải qua 90 phút với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong phần lớn hiệp một, tiền đạo người Brazil gây thất vọng với những pha bỏ lỡ khó tin, bao gồm một cú dứt điểm trúng cột dọc và một tình huống hỏng ăn khi đối mặt với thủ thành Dean Henderson. Tuy nhiên, bản năng sát thủ của Jesus đã thức tỉnh đúng lúc ở phút 42 bằng cú dứt điểm góc hẹp quyết đoán để khai thông thế bế tắc.

Jesus đã mở tỷ số cho trận đấu.

Bên cạnh Jesus, Noni Madueke là người nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp hai. Thế nhưng, niềm vui của cầu thủ chạy cánh này không trọn vẹn khi anh dính chấn thương gân kheo và phải rời sân ở cuối trận. Trong bối cảnh trận chung kết Champions League với PSG đang đến gần, việc mất đi một ngòi nổ quan trọng như Madueke là đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự của Arteta.

Bài học từ chiều sâu đội hình và hệ thống phòng ngự

Việc Arsenal thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng vẫn kiểm soát tốt trận đấu cho thấy chiều sâu đội hình đáng gờm của đội chủ sân Emirates. Những nhân tố dự bị như thủ thành Kepa Arrizabalaga đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với các pha cứu thua quan trọng, duy trì nhịp độ chơi bóng nhịp nhàng của Pháo thủ.

Tuy nhiên, sự lơi lỏng ở những phút cuối là hồi chuông cảnh tỉnh cho hàng thủ. Bàn rút ngắn tỷ số của Jean-Philippe Mateta ở phút 89 đã phơi bày lỗ hổng trong khâu kèm người của các trung vệ. Arsenal chỉ có thể bảo toàn trọn vẹn 3 điểm nhờ sự can thiệp của VAR khi từ chối bàn gỡ hòa của Crystal Palace trong thời gian bù giờ. Sự thiếu tập trung này cần được khắc phục triệt để nếu Arsenal muốn đứng vững trước hàng công siêu sao của PSG trong trận cầu quan trọng nhất mùa giải sắp tới.