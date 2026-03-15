Arsenal hạ Everton 2-0: Thần đồng 16 tuổi Max Dowman lập kỷ lục lịch sử Ngoại hạng Anh Thắng Everton 2-0, Arsenal nới rộng cách biệt 9 điểm với Man City và chứng kiến Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 đầy kịch tính trước Everton tại sân Emirates. Dù trải qua 89 phút bế tắc, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn biết cách định đoạt trận đấu ở những khoảnh khắc cuối cùng, qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Man City lên thành 9 điểm.

Arsenal gặp không ít khó khăn trước Everton.

Quyết định thay người táo bạo của Mikel Arteta

Bước ngoặt của trận đấu không đến từ đội hình xuất phát mà xuất phát từ băng ghế chỉ đạo. Khi sự bế tắc bao trùm Emirates, HLV Mikel Arteta đã thực hiện những thay đổi nhân sự cực kỳ quyết đoán. Việc tung Viktor Gyokeres (phút 61), Piero Hincapie và đặc biệt là tài năng trẻ Max Dowman (phút 74) vào sân đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Sự tươi mới từ các nhân tố dự bị đã giúp Arsenal phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu của đội khách. Chính Gyokeres là người mở nút thắt trận đấu ở phút 89, trong khi Dowman đóng vai trò là người kiến tạo gián tiếp trước khi tự mình lập công.

Max Dowman đi vào lịch sử giải đấu

Ít ai ngờ rằng một cầu thủ mới 16 tuổi lại trở thành người hùng trong một trận cầu mang tính sống còn. Max Dowman vào sân và lập tức để lại dấu ấn đậm nét với quả tạt xoáy loại bỏ hàng thủ Everton, mở ra cơ hội cho bàn thắng mở tỷ số. Đến phút 90+7, Dowman có pha bứt tốc từ giữa sân, xử lý lạnh lùng vượt qua hai hậu vệ để dứt điểm vào lưới trống.

Với pha lập công này, Dowman chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại Ngoại hạng Anh khi mới 16 tuổi 73 ngày. Bản lĩnh phi thường của "viên ngọc thô" này đã giúp Arsenal vượt qua áp lực ngàn cân để giành trọn 3 điểm.

Điểm tựa từ hàng phòng ngự và David Raya

Trước khi hàng công rực sáng, David Raya chính là người giữ vững niềm tin cho Pháo thủ. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có pha phản xạ xuất thần ở phút 49, từ chối cú dứt điểm cận thành của Beto. Bên cạnh đó, trung vệ Riccardo Calafiori cũng xứng đáng nhận lời khen với nỗ lực phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 18 sau cú sút của Dwight McNeil.

Sự kiên nhẫn của Arsenal cũng được thể hiện qua các con số thống kê chuyên môn. Đội chủ sân Emirates đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.59 so với 1.0 của Everton. Dù bị VAR từ chối một quả phạt đền của Kai Havertz ở phút 24, Arsenal vẫn không hề hoảng loạn và kiên trì dồn ép cho đến khi đối thủ sụp đổ.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy chiều sâu đội hình và DNA của một nhà vô địch đang hình thành rõ nét dưới thời Arteta.