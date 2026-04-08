Arsenal hạ Sporting 1-0 tại Champions League: Havertz rực sáng và kỷ lục lịch sử của Max Dowman Bàn thắng muộn của Kai Havertz ở phút 90+1 cùng màn trình diễn siêu hạng của David Raya đã giúp Arsenal đánh bại Sporting, xác lập cột mốc lịch sử tại tứ kết Champions League.

Arsenal đã trải qua một đêm nghẹt thở tại Jose Alvalade khi vượt qua Sporting với tỷ số tối thiểu 1-0. Trong một trận đấu mà sự thực dụng và bản lĩnh lên ngôi, đoàn quân của Mikel Arteta đã chứng minh tại sao họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz ở những phút bù giờ không chỉ mang về lợi thế cực lớn cho "Pháo thủ" mà còn chấm dứt chuỗi trận ấn tượng của đại diện Bồ Đào Nha trên sân nhà.

Havertz ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Quyết định nhân sự mang tính bước ngoặt của Mikel Arteta

Chiến thắng của Arsenal là minh chứng cho khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự tài tình của Mikel Arteta. Trong phần lớn thời gian, Arsenal tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Sporting. Đội khách thiếu đi những pha bóng mang tính đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương, dẫn đến sự sốt ruột cho người hâm mộ.

Đáng chú ý, bước ngoặt đến vào phút 76 khi Arteta quyết định tung Gabriel Martinelli và Kai Havertz vào sân. Sự thay đổi này ngay lập tức mang lại luồng sinh khí mới. Phút 90+1, từ một pha phối hợp sắc nét, Havertz đã chọn vị trí thông minh để dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Pha lập công này không chỉ giúp Arsenal phá vỡ thế độc tôn của Sporting tại Lisbon mà còn đưa họ trở thành đội duy nhất đánh bại được đoàn quân của Rui Borges tại sân nhà ở Champions League mùa này.

David Raya: "Bức tường thép" không thể xuyên phá

Dù Kai Havertz là người ghi bàn, nhưng David Raya mới là người giữ lại hy vọng cho Arsenal. Thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cho thấy Sporting mới là đội lấn lướt với 0.84 so với 0.78 của Arsenal. Đội chủ nhà lẽ ra đã có thể mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 nếu pha dứt điểm của Maxi Araujo không đi trúng xà ngang.

Trong khoảng thời gian từ phút 83 đến 87, khi Sporting dồn toàn lực tấn công, David Raya đã thực hiện liên tiếp những pha cứu thua xuất thần. Những tình huống cản phá trước cú sút của Geny Catamo và Luis Suarez cho thấy phản xạ và tâm lý cực kỳ vững vàng của thủ thành người Tây Ban Nha. Chính sự vững chãi của Raya đã tạo điểm tựa để các đồng đội tuyến trên tự tin dâng cao trong những phút cuối trận.

Đêm lịch sử của Max Dowman và cột mốc 100 trận của Trossard

Max Dowman đi vào lịch sử Champions League.

Trận đấu tại Lisbon còn ghi dấu những cột mốc cá nhân khó quên. Phút 77, Max Dowman được tung vào sân thay cho Noni Madueke, chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử (16 tuổi) góp mặt tại vòng tứ kết Champions League. Dù chỉ thi đấu hơn 10 phút, tài năng trẻ này vẫn kịp để lại ấn tượng với những pha xử lý bóng tự tin, buộc các hậu vệ giàu kinh nghiệm của Sporting phải phạm lỗi.

Bên cạnh đó, tiền đạo Leandro Trossard cũng đánh dấu trận đấu thứ 100 trong màu áo Arsenal. Dù không trực tiếp ghi bàn, ngôi sao người Bỉ đã đóng vai trò quan trọng trong việc bào mòn thể lực đối phương, tạo không gian cho những nhân tố dự bị tỏa sáng ở giai đoạn cuối trận. Phía đối diện, Sporting cũng trình làng Joao Simoes (19 tuổi), cầu thủ trẻ thứ 3 lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha đá chính ở một trận tứ kết UCL.

Hệ thống phòng ngự kỷ luật và nỗi lo Martin Odegaard

Sự chắc chắn của Arsenal mùa này tiếp tục được duy trì khi họ có lần thứ 39 giữ sạch lưới trong hiệp 1 tính trên mọi đấu trường. Đây là một thống kê vượt trội so với bất kỳ đội bóng nào trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Bộ đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes đã vô hiệu hóa hoàn toàn các phương án tấn công trung lộ của Sporting, đồng thời duy trì sự tập trung tối đa trước lối đá tốc độ của đối thủ.

Odegaard chưa đạt 100% phong độ.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thắng trận, phong độ của Martin Odegaard đang khiến giới chuyên môn lo ngại. Đội trưởng người Na Uy dường như vẫn chưa tìm lại được nhịp độ thi đấu sau chấn thương. Sự chậm chạp trong các quyết định chuyền bóng của anh đôi khi làm chậm nhịp tấn công của toàn đội. Arsenal chỉ thực sự chơi bùng nổ và thanh thoát hơn sau khi tiền vệ này rời sân ở phút 70.

Chiến thắng 1-0 không chỉ giúp Arsenal kéo dài mạch bất bại trước Sporting lên con số 8 trận mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận lượt về. Dù còn những tranh cãi xoay quanh tình huống VAR từ chối bàn thắng của Martin Zubimendi ở phút 63 do lỗi việt vị của Viktor Gyokeres, nhưng nhìn chung, Arsenal đã xứng đáng với kết quả này nhờ bản lĩnh của một ông lớn.