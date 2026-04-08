Arsenal hạ Sporting CP 1-0: Khi sự thực dụng lên ngôi trong cuộc đua vô địch Bàn thắng muộn của Kai Havertz cùng màn trình diễn xuất thần của David Raya giúp Arsenal vượt qua thử thách Lisbon, khẳng định bản lĩnh của ứng viên vô địch.

Tại Lisbon, Arsenal đã trình diễn một bộ mặt đầy toan tính nhưng vô cùng hiệu quả. Dù màn tấn công có phần rời rạc, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn biết cách giành lấy lợi thế tối thiểu nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân. Trong một mùa giải mà áp lực danh hiệu đè nặng, Arsenal dường như đã gác lại sự hoa mỹ để đổi lấy sự thực dụng – con đường mà Arteta tin rằng sẽ dẫn lối đến vinh quang.

Chốt chặn David Raya và nền móng hàng thủ

Điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng vừa qua chính là David Raya. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có một đêm thi đấu phi thường với 5 pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống đẩy bóng chạm xà ngang ngay từ đầu trận. Kai Havertz không ngần ngại gọi anh là thủ môn hay nhất thế giới trong hai mùa giải qua.

Arsenal có chiến thắng quan trọng ngay trên sân khách.

Sự ổn định của Raya càng làm nổi bật những sai lầm của Kepa trong các thất bại trước đó, khẳng định rằng một hàng thủ vững chãi chính là nền móng cho mọi tham vọng vô địch của "Pháo thủ".

Vũ khí từ những "người kết thúc"

Bên cạnh chốt chặn tin cậy nơi khung gỗ, Arsenal còn sở hữu vũ khí đặc biệt từ băng ghế dự bị. Arteta gọi họ là những "người kết thúc" và thực tế đã chứng minh điều đó. Với 38 lần ghi bàn hoặc kiến tạo từ các cầu thủ thay người trên mọi đấu trường, Arsenal đang dẫn đầu châu Âu về chỉ số này.

Pha phối hợp giữa Gabriel Martinelli và Kai Havertz ở phút bù giờ không chỉ mang về bàn thắng duy nhất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết tuyệt vời. Đó là nơi mỗi cầu thủ đều sẵn sàng gạt bỏ cái tôi để phục vụ mục tiêu chung của tập thể.

Bản lĩnh vượt qua áp lực tại Lisbon

Sporting CP dù đứng thứ sáu tại giải quốc nội nhưng vẫn là đối thủ khó chịu với chuỗi 17 trận thắng sân nhà liên tiếp. Việc Arsenal vượt qua được thử thách này bằng một "cú đấm" muộn màng là minh chứng cho sự trưởng thành về bản lĩnh. Những nghi ngờ về tâm lý yếu kém sau các thất bại quốc nội đã phần nào được xua tan bằng thái độ thi đấu quyết liệt.

Raya có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc.

Arteta đã đúng khi nhắc nhở các học trò về bản sắc và những giá trị cốt lõi. Trong giai đoạn nước rút, khi ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ là những milimet, Arsenal đang chứng minh họ có đủ sự kiên nhẫn và chất lượng để xoay chuyển cục diện. Nếu tiếp tục duy trì sự thực dụng và tận dụng tốt các tình huống thay người, cơ hội để đội bóng thành London chinh phục cả đấu trường châu Âu lẫn Ngoại hạng Anh là hoàn toàn khả thi.