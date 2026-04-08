Arsenal hạ Sporting tại Champions League: Lời khẳng định bản lĩnh giữa tâm bão Bàn thắng muộn của Kai Havertz không chỉ mang về chiến thắng trước Sporting CP mà còn là lời đáp trả đanh thép của Arsenal trước làn sóng hoài nghi về một mùa giải trắng tay.

Trong bối cảnh áp lực bủa vây sau những thất bại liên tiếp tại các đấu trường quốc nội, Arsenal đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm tại Champions League. Pha lập công quý giá ở những phút cuối của Kai Havertz không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đoàn quân của Mikel Arteta đập tan những chỉ trích về tâm lý thi đấu của một đội bóng vốn bị gắn mác "kẻ về nhì vĩnh viễn".

Arsenal giành chiến thắng thuyết phục trước Sporting.

Sức ép từ điệp khúc "Lại về nhì"

Từ nay đến cuối mùa giải, HLV Mikel Arteta có lẽ phải làm quen với việc trở thành tâm điểm của sự thù địch. Khi Arsenal hành quân đến bất kỳ sân vận động nào tại Ngoại hạng Anh, những tiếng hô vang chế giễu về việc họ sẽ lại hụt hơi ở chặng quyết định đã trở thành một phần không thể thiếu. Đáng chú ý, ngay cả trong cuộc đối đầu với Wigan tại FA Cup hồi tháng 2, cổ động viên đội khách cũng không ngần ngại hát vang điệp khúc mỉa mai này.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi tham vọng giành cú ăn 4 của "Pháo thủ" tan vỡ trong chớp mắt. Thất bại dưới tay Manchester City ở chung kết Carabao Cup và cú sảy chân trước Southampton tại FA Cup đã đẩy Arsenal vào tình thế hiểm nghèo. Trận đấu với Sporting CP tại Champions League vì thế trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho bản lĩnh của đội bóng thành London.

Tại sao Arsenal trở thành "kẻ phản diện" trong mắt dư luận?

Sự ác cảm dành cho đội chủ sân Emirates dường như đang đạt đến đỉnh điểm. Cựu tiền đạo Teddy Sheringham của Manchester United từng thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu Arsenal vô địch, đó sẽ là một thảm họa đối với ông. Ngược lại, nếu đoàn quân của Arteta trắng tay trên mọi đấu trường, đó sẽ được coi là một "trò tấu hài" thực sự cho những đối thủ lâu đời.

Arsenal không phải là một tập thể giành được sự thiện cảm của người hâm mộ.

Nguyên nhân của sự thù địch này được cho là đến từ nhiều phía. Một phần có thể do phong cách điều hành của Arteta bên đường biên, khi ông chuyển từ một người khiêm tốn sang một HLV hay viện lý do và gây ức chế cho khán giả trung lập. Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ Arsenal với đòi hỏi danh hiệu quá lớn cũng vô tình biến đội bóng thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi không hồi kết trên mạng xã hội.

Bước ngoặt từ khoảnh khắc của Kai Havertz

Tuy nhiên, giữa muôn vàn áp lực, Arsenal đã biết cách lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng muộn màng trước Sporting đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí u ám bao trùm đội bóng. Trong khi dư luận chỉ chờ đợi một cú sảy chân để khẳng định kịch bản "tự hủy", thì bản lĩnh của các cầu thủ đã chứng minh điều ngược lại.

Mặc dù đã mất đi cơ hội tại hai đấu trường cúp quốc nội, Arsenal hiện vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh với khoảng cách 9 điểm. Chiến thắng này tại Champions League chính là liều thuốc tinh thần quan trọng, giúp toàn đội lấy lại sự tự tin để vững bước tiến lên trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Từ ranh giới mong manh của sự bi quan, Arsenal đã tạo ra một bước ngoặt lớn, khẳng định rằng họ không dễ dàng gục ngã như cách thế giới đang mong đợi.