Arsenal hòa Brentford 1-1: Pháo thủ nếm trái đắng từ chính vũ khí sở trường Trận hòa 1-1 trước Brentford khiến Arsenal chỉ còn hơn Man City 4 điểm, khi đoàn quân của Mikel Arteta bị khuất phục bởi một tình huống bóng chết đầy hỗn loạn.

Arsenal vừa trải qua một buổi tối đầy thử thách tại Gtech Community Stadium khi để Brentford cầm chân với tỷ số 1-1. Kết quả này không chỉ là một bước lùi về mặt điểm số mà còn là lời cảnh báo đắt giá về sự hoàn hảo mà Mikel Arteta luôn đòi hỏi ở các học trò trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt.

Hòa Brentford, Arsenal tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch.

Sự trừng phạt từ kịch bản hỗn loạn

Trong bối cảnh Man City đang bám đuổi quyết liệt, mỗi sai lầm của Arsenal đều bị đặt dưới kính hiển vi. Trước một Brentford được tổ chức cực tốt để khai thác các sơ hở, đội bóng thành London đã không thể duy trì được sự tập trung tối đa. Arsenal vốn nổi tiếng mùa này với khả năng tận dụng các tình huống cố định, nhưng lần này, họ lại trở thành nạn nhân của chính phong cách đó.

Arteta đã lường trước được sự nguy hiểm từ lối chơi của đội chủ nhà. Trước trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ vòng cấm trước những pha bóng lộn xộn. Tuy nhiên, lý thuyết đã không thể ngăn cản được Michael Kayode và thứ vũ khí ném biên tầm xa đầy uy lực của cầu thủ này.

Arsenal bị Brentford trừng phạt bởi chính vũ khí sở trường của mình.

Phút 71, từ một quả ném biên mạnh như tạt bóng của Kayode, hàng thủ Arsenal lúng túng để Sepp van den Berg chạm bóng, tạo điều kiện cho Keane Lewis-Potter đánh đầu tung lưới David Raya. Bàn thua này khiến thuật ngữ "Arsenaled" được nhắc lại như một sự mỉa mai cay đắng: Pháo thủ bị hạ gục bởi chính công thức tạo nên sức mạnh của mình.

Điểm sáng Madueke và nỗi lo nhân sự

Trước khi bị gỡ hòa, Arsenal đã có bàn mở tỷ số nhờ sự tỏa sáng của những nhân tố ít ai ngờ tới. Piero Hincapie – trung vệ thường xuyên chơi lùi sâu – đã tung ra đường kiến tạo chuẩn xác để Noni Madueke thực hiện pha đánh đầu lái bóng điệu nghệ. Đây là khoảnh khắc đột biến hiếm hoi trong một ngày mà hệ thống tấn công của Arsenal vận hành thiếu trơn tru.

Sự thiếu vắng của các trụ cột như William Saliba (do ốm), Kai Havertz và Mikel Merino (chấn thương) đã để lại lỗ hổng lớn. Không có những "tòa tháp" này, khả năng tranh chấp tay đôi và kiểm soát không gian trong các pha bóng chết của Arsenal suy giảm rõ rệt. Eberechi Eze trong lần hiếm hoi đá chính đã không để lại nhiều dấu ấn, trong khi sự xuất hiện của Martin Odegaard hay Bukayo Saka ở hiệp hai cũng không đủ để xoay chuyển cục diện.

Cơ hội bị bỏ lỡ và áp lực ngôi đầu

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối trận. Gabriel Martinelli đã có cơ hội vàng để định đoạt trận đấu sau đường chuyền dọn cỗ của Jurrien Timber. Tuy nhiên, sự chần chừ của tiền đạo người Brazil đã để thủ thành Caoimhin Kelleher kịp thời cứu thua xuất thần cho Brentford.

Arteta và các học trò không được mắc sai lầm trong phần còn lại của mùa giải.

Với 1 điểm rời Gtech Community Stadium, khoảng cách giữa Arsenal và đội nhì bảng Man City giờ đây chỉ còn là 4 điểm khi giải đấu còn 12 vòng. Trận hòa này là bài học đắt giá cho Arteta: trong cuộc đua vô địch, sự hỗn loạn có thể là vũ khí, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi nếu không được kiểm soát tuyệt đối.