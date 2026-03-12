Arsenal hòa hú vía Bayer Leverkusen: Kai Havertz cứu rỗi kịch bản bế tắc tại Champions League Trở lại mái nhà xưa, Kai Havertz ghi bàn quyết định trên chấm 11m giúp Arsenal thoát thua 1-1 trước Leverkusen, nhưng trận đấu để lại nhiều dấu hỏi về hệ thống của Mikel Arteta.

Pha lập công ở phút 89 của Kai Havertz vào lưới đội bóng cũ Bayer Leverkusen không chỉ mang về trận hòa 1-1 quý giá cho Arsenal mà còn tạo nên một kịch bản đầy tính biểu tượng. Trong một đêm mà "Pháo thủ" thi đấu dưới sức và lộ rõ những lỗ hổng trong hệ thống, khoảnh khắc tỏa sáng của một người cũ đã tạm thời che mờ những lo ngại về mặt chiến thuật của Mikel Arteta.

Sự trở lại đầy cảm xúc và thực tế nghiệt ngã

Trở lại sân vận động nơi mình đã gắn bó 10 năm từ thuở thiếu thời, Kai Havertz nhận được sự tri ân nồng nhiệt từ người hâm mộ Leverkusen. Tuy nhiên, tình cảm ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự căng thẳng của một cuộc đối đầu đỉnh cao tại Champions League. Arsenal bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên nhưng lại trình diễn một lối chơi thiếu đột biến và chậm chạp trong các pha chuyển trạng thái.

Kai Havertz cứu Arsenal khỏi trận thua Bayer Leverkusen.

Đội bóng của Mikel Arteta kiểm soát bóng nhiều nhưng lại tỏ ra đơn điệu ở khu vực 1/3 cuối sân. Ngược lại, đại diện Bundesliga dưới sự dẫn dắt của lối chơi kỷ luật đã tận dụng tối đa sự lơi lỏng của hàng thủ đội khách. "Pháo thủ" dường như đánh mất sự liên kết thường thấy giữa các tuyến, tạo điều kiện cho Leverkusen tự tin đẩy cao đội hình và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân khách.

Tử huyệt từ những tình huống cố định

Điểm yếu lớn nhất của Arsenal trong trận này chính là khả năng chống bóng chết. Dù ban huấn luyện đã có những phân tích kỹ lưỡng, hệ quả tất yếu vẫn đến ở đầu hiệp hai. Từ một pha dàn xếp phạt góc tinh quái của Alejandro Grimaldo, Robert Andrich đã chọn vị trí thông minh để đánh đầu cận thành ở cột xa, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua này không chỉ phản ánh sự thiếu tập trung cá nhân mà còn cho thấy vấn đề trong cách tổ chức phòng ngự khu vực của Arsenal. Bị dẫn bàn, Arteta buộc phải thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính rủi ro khi tung Noni Madueke, Kai Havertz và Gabriel Jesus vào sân nhằm tìm kiếm sự khác biệt thay cho các vị trí thi đấu mờ nhạt như Bukayo Saka hay Viktor Gyokeres.

Nỗ lực của Madueke và bản lĩnh của Havertz

Sự điều chỉnh này lập tức mang lại luồng sinh khí mới. Phút 89, nỗ lực đột phá dũng mãnh của Noni Madueke đã khiến Malik Tillman phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đối mặt với áp lực khổng lồ và những rào cản tâm lý sau quãng thời gian chấn thương, Kai Havertz đã lạnh lùng đánh bại Janis Blaswich để ấn định tỷ số hòa 1-1.

Mikel Arteta sẽ phải sớm đưa ra những điều chỉnh.

Dù giữ lại 1 điểm nhọc nhằn, trận đấu trên đất Đức đã phơi bày nhiều điểm yếu trong cách vận hành của Arsenal, làm suy giảm phần nào sự tự tin của đại diện Bắc London tại đấu trường châu Âu. Kết quả này buộc Arteta phải có những tinh chỉnh quyết liệt cho trận lượt về mang tính quyết định tại London nếu muốn tiến sâu vào tứ kết năm thứ ba liên tiếp.