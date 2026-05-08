Arsenal hoàn tất thương vụ Bruno Guimaraes và chuẩn bị nhắm thêm hai vị trí mới Theo nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ Bruno Guimaraes và sẽ tiếp tục mua thêm một cầu thủ chạy cánh cùng trung vệ mới.

Kế hoạch nâng cấp đội hình của Arsenal đang tiến vào giai đoạn then chốt khi thương vụ chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United sắp sửa hoàn tất. Ngay sau khi củng cố tuyến giữa, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục chuyển hướng sang gia cố hàng công lẫn hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng này.

Thương vụ Bruno Guimaraes bước vào giai đoạn kiểm tra y tế

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, quá trình đàm phán giữa Arsenal và Newcastle United về trường hợp của Bruno Guimaraes hiện đã tiến sát một thỏa thuận chung. Đôi bên chỉ còn rà soát lại các chi tiết cuối cùng trên hợp đồng trước khi chốt lịch kiểm tra y tế cho tiền vệ người Brazil.

Mục tiêu tiếp theo của Arsenal sau thương vụ Bruno Guimaraes đã được hé lộ.

Tại sân St James' Park, Bruno Guimaraes từ lâu đã khẳng định vai trò không thể thay thế nhờ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc cùng kỹ năng tranh chấp mạnh mẽ. Đây được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo mà HLV Mikel Arteta còn thiếu trong hệ thống chiến thuật tại Emirates. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là nhân tố trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo dốc toàn lực nhằm sở hữu chữ ký của cầu thủ sinh năm 1997.

Về phía Newcastle United, áp lực tài chính khổng lồ là một trong những nguyên nhân khiến họ khó giữ chân ngôi sao số một của mình. Dù không chấp nhận bán rẻ, sức hút từ thành công của Arsenal cùng lời đề nghị hợp lý đã đủ sức thuyết phục đội bóng vùng Đông Bắc nhả người.

Arsenal tiếp tục nhắm thêm một cầu thủ chạy cánh và trung vệ

Bên cạnh việc hoàn thiện tuyến giữa với Bruno Guimaraes, ban lãnh đạo Pháo thủ chưa có ý định dừng lại. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ Arsenal đang lên kế hoạch bổ sung thêm một nhân tố tốc độ trên hàng công nhằm làm dày lực lượng, giúp HLV Mikel Arteta có thêm giải pháp xoay tua.

Đáng chú ý, Arsenal cũng đang cân nhắc chiêu mộ thêm một trung vệ mới. Quyết định này xuất phát từ tình trạng chấn thương lưng dai dẳng của William Saliba, khiến ban huấn luyện lo ngại về chiều sâu phòng ngự trong chiến dịch dài hơi sắp tới.