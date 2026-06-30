Arsenal hụt bước vụ Alex Scott: Bournemouth hét giá 80 triệu bảng Đội chủ sân Vitality vừa thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Arsenal dành cho tiền vệ Alex Scott. Bournemouth khẳng định ngôi sao 22 tuổi là hạt nhân không thể chạm tới trong kế hoạch tương lai.

Kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của đương kim vô địch Arsenal vừa vấp phải một thử thách lớn. Đội chủ sân Emirates đã gửi lời đề nghị chính thức tới AFC Bournemouth để chiêu mộ Alex Scott, nhưng phản hồi nhận được là một cái lắc đầu dứt khoát. Bournemouth không chỉ từ chối tiền mà còn đang soạn thảo một bản hợp đồng mới để giữ chân tài năng trẻ này.

Arsenal rất muốn có chữ ký của Scott. Ảnh: Getty.

Bournemouth tuyên bố Alex Scott không phải để bán

Theo nguồn tin từ Daily Mail, Bournemouth đã ngay lập tức khước từ cách tiếp cận đầu tiên của Pháo thủ. Ban lãnh đạo đội bóng vùng Nam nước Anh khẳng định tiền vệ 22 tuổi là nhân tố "không phải để bán" bằng bất cứ giá nào. Thậm chí, họ đang lên kế hoạch trói chân Scott bằng một bản hợp đồng gia hạn dài hạn cùng mức đãi ngộ hấp dẫn hơn để dập tắt tham vọng của các ông lớn.

Hiện tại, mức định giá của tiền vệ người Anh đã chạm mốc gần 80 triệu bảng – con số phản ánh đúng tầm ảnh hưởng và tiềm năng bùng nổ của anh tại Ngoại hạng Anh. Với Mikel Arteta, ngôi sao sinh năm 2003 không chỉ là một phương án dự phòng. Tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng thoát pressing và sự đa năng giúp Alex Scott trở thành mảnh ghép hoàn hảo để chia lửa và tăng cường sức sáng tạo cho khu trung tuyến của Arsenal.

Kế hoạch B và cuộc đua khốc liệt từ Big Six

Thất bại bước đầu trong thương vụ Alex Scott buộc huấn luyện viên Mikel Arteta phải đồng thời kích hoạt các phương án dự phòng khác. Bruno Guimaraes của Newcastle United vẫn là mục tiêu hàng đầu, dù trước đó Arsenal đã bị từ chối một lần. Dự kiến, đội chủ sân Emirates sẽ sớm quay lại với một mức giá cao hơn để thuyết phục đội bóng vùng Tyneside.

Bên cạnh đó, Sandro Tonali cũng nằm trong danh sách rút gọn của Pháo thủ. Tuy nhiên, đây là thương vụ không hề dễ dàng khi Tottenham đang quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng. Cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ người Anh hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt khi cả Manchester United và Chelsea cũng đang theo dõi sát sao mọi động thái tại sân Vitality.

Alex Scott, cựu cầu thủ Bristol City, hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Sức hút từ các đại gia xứ sương mù là rất lớn, nhưng sự cứng rắn từ phía Bournemouth buộc các đội bóng muốn sở hữu anh phải cân nhắc nâng mức giá hỏi mua lên một tầm cao mới. Nếu muốn hoàn tất thương vụ bom tấn này trước khi mùa giải mới khởi tranh, Arsenal chắc chắn sẽ phải thể hiện quyết tâm tài chính mạnh mẽ hơn nữa.