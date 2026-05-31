Arsenal hụt ngôi vô địch Champions League sau loạt luân lưu nghiệt ngã với PSG Dù Kai Havertz rực sáng với bàn mở tỷ số, Arsenal vẫn không thể chạm tay vào chức vô địch Champions League sau thất bại trước PSG trên chấm luân lưu đầy may rủi.

Arsenal đã trải qua một đêm chung kết Champions League đầy cảm xúc nhưng kết thúc trong nước mắt. Hai lượt sút hỏng của Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes trong loạt luân lưu đã trực tiếp khiến đại diện phía Bắc London đánh mất cơ hội lên ngôi vương vào tay Paris Saint-Germain (PSG). Đây là kết quả đầy nghiệt ngã cho thầy trò HLV Mikel Arteta khi họ đã có những thời điểm chạm rất gần vào chiếc cúp tai voi danh giá.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và sự căng thẳng đúng tính chất của một trận chung kết. Arsenal là đội vượt lên dẫn trước nhờ công của Kai Havertz, người một lần nữa chứng minh cái duyên ghi bàn ở những sân khấu lớn nhất châu lục. Tuy nhiên, PSG đã tìm được bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền sau sai lầm của hàng phòng ngự Arsenal, đưa trận đấu vào những phút hiệp phụ nghẹt thở và cuối cùng là loạt đấu súng định mệnh.

Kai Havertz: Ngôi sao của những trận cầu lớn

Kai Havertz tiếp tục khẳng định vị thế của một "cầu thủ của những trận chung kết". Với pha dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số, tiền đạo người Đức không chỉ mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho Arsenal mà còn cho thấy khả năng chọn vị trí và tì đè ấn tượng. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, Havertz là điểm đến của mọi đường bóng tấn công, liên tục tạo khoảng trống cho các đồng đội bằng kỹ thuật và sự nhạy bén của mình.

Kai Havertz (7.4): Cầu thủ của những trận chung kết Champions League. Pha dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cùng khả năng tì đè, tạo không gian ấn tượng giúp Havertz trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trên hàng công của "Pháo thủ".

Bên cạnh Havertz, Leandro Trossard cũng để lại dấu ấn với lối chơi thông minh. Dù không trực tiếp lập công, nhưng sự nhạy bén kỹ thuật của ngôi sao người Bỉ luôn khiến hàng thủ PSG phải đặt trong tình trạng báo động cao độ. Chính pha xử lý tinh tế của anh đã gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi để Havertz ghi bàn thắng quan trọng.

Leandro Trossard (6.7): Có pha xử lý bóng thông minh vô tình tạo điều kiện cho Havertz ghi bàn. Sự nhạy bén và kỹ thuật của Trossard luôn khiến hàng thủ PSG phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Hàng phòng ngự Arsenal: Kiên cường nhưng thiếu may mắn

Hệ thống phòng ngự của Arsenal đã có một ngày làm việc vô cùng vất vả trước những ngôi sao tốc độ bên phía PSG. David Raya một lần nữa chứng minh tại sao anh là lựa chọn số một trong khung gỗ với nhiều tình huống băng cắt dũng cảm và pha cứu thua xuất sắc trong loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Raya là không đủ để khỏa lấp những sai số cá nhân nơi các đồng đội phía trên.

David Raya (6.9): Nhiều khoảnh khắc buộc phải băng ra khỏi khu vực an toàn để hóa giải nguy hiểm. Dù không có cơ hội cản phá quả phạt đền của Dembele, Raya vẫn chơi xuất sắc khi từ chối Barcola và hóa giải các quả tạt trong hiệp phụ.

Điểm đáng tiếc nhất chính là trường hợp của Gabriel Magalhaes. Trung vệ người Brazil đã có một trận đấu phòng ngự gần như hoàn hảo với vô số tình huống can thiệp chính xác. Thế nhưng, số phận đã chọn anh là người sút hỏng quả luân lưu quyết định, biến những nỗ lực trước đó trở thành nỗi buồn vô hạn. Trong khi đó, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly ở tuổi 19 đã có màn ra mắt sân khấu lớn đầy tự tin với pha cản phá xuất thần cứu bóng ngay trên vạch vôi.

Gabriel Magalhaes (7): Một màn trình diễn phòng ngự tương đối tốt. Trung vệ người Brazil có vô số tình huống can thiệp chính xác để bảo toàn mành lưới cho Arsenal. Đáng tiếc, anh lại thực hiện hỏng quả phạt đền quyết định.

Thống kê chuyên môn và đánh giá cầu thủ

Dưới đây là bảng điểm chi tiết cho đội hình Arsenal trong trận chung kết kịch tính này:

Cầu thủ Điểm số Điểm nhấn chính Kai Havertz 7.4 Ghi bàn mở tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất hàng công William Saliba 7.0 Duy trì sự điềm tĩnh, phát triển bóng ổn định Gabriel Magalhaes 7.0 Phòng ngự tốt nhưng sút hỏng luân lưu Piero Hincapie 7.0 Tắc bóng đẳng cấp, ngăn chặn tình huống nguy hiểm mười mươi Declan Rice 7.0 Hoạt động bền bỉ, phá lối chơi đối phương David Raya 6.9 Cứu thua trong loạt luân lưu và nhiều pha ra vào hợp lý Martin Odegaard 6.7 Tích cực pressing, kiến tạo cơ hội lớn cho Havertz Leandro Trossard 6.7 Kỹ thuật nhạy bén, góp công vào bàn mở tỷ số Myles Lewis-Skelly 6.5 19 tuổi, chơi tự tin, cứu thua trên vạch vôi Bukayo Saka 6.4 Hy sinh hỗ trợ phòng ngự, nhận thẻ vàng đáng tiếc Cristhian Mosquera 6.1 Mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền của PSG

Nhìn chung, Arsenal đã có một hành trình Champions League đáng tự hào. Dù thất bại trong loạt luân lưu là một nỗi đau khó nuốt trôi, nhưng bản lĩnh của những cầu thủ trẻ như Lewis-Skelly hay sự ổn định của trục dọc Saliba - Rice - Havertz hứa hẹn sẽ giúp "Pháo thủ" trở lại mạnh mẽ hơn trong những mùa giải tới.