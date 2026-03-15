Arsenal khủng hoảng nhân sự trước trận tái đấu Bayer Leverkusen tại Champions League Chấn thương mới của Jurrien Timber cùng sự vắng mặt của Odegaard và Trossard đang đẩy HLV Mikel Arteta vào thế khó trước trận lượt về quyết định với Leverkusen tại Cúp C1.

Arsenal đang đứng trước một thử thách lớn về chiều sâu đội hình ngay tại thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải. Dù vừa củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 trước Everton, niềm vui của đội bóng thành London không trọn vẹn khi danh sách bệnh binh tiếp tục kéo dài với cái tên mới nhất là Jurrien Timber.

Cú sốc mang tên Jurrien Timber

Hậu vệ người Hà Lan, Jurrien Timber, đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng ở mắt cá chân phải sau pha va chạm với Iliman Ndiaye trong hiệp một trận gặp Everton. Dù đã nỗ lực nén đau để tiếp tục thi đấu sau khi nhận sự chăm sóc y tế, Timber cuối cùng vẫn phải rời sân nhường chỗ cho Cristhian Mosquera ở phút 37.

Sự vắng mặt của Timber là một tổn thất nặng nề cho hàng thủ của HLV Mikel Arteta, đặc biệt khi cầu thủ này đang dần lấy lại phong độ ổn định. Hiện tại, phía Arsenal vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ nghiêm trọng của chấn thương, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng ra sân của anh trong trận đấu tới tại Champions League.

Bài toán thiếu hụt trụ cột ở cả ba tuyến

Việc Timber gia nhập danh sách thương binh đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân sự tại sân Emirates. Trước đó, tiền đạo Leandro Trossard cũng đã phải rời sân sớm trong trận thắng Mansfield Town tại FA Cup tuần trước và vẫn chưa rõ ngày trở lại.

Đáng lo ngại nhất là trường hợp của nhạc trưởng Martin Odegaard. Tiền vệ người Na Uy tiếp tục vắng mặt trong danh sách thi đấu gần đây do chấn thương đầu gối dai dẳng. Odegaard đóng vai trò không thể thay thế trong việc vận hành lối chơi của Pháo thủ, và sự thiếu vắng anh khiến tính sáng tạo của hàng tiền vệ giảm sút rõ rệt.

Odegaard vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương.

Chia sẻ về tình hình cá nhân, Odegaard cho biết: "Tôi khao khát được tái xuất sân cỏ càng sớm càng tốt. Chấn thương đầu gối thực sự khiến tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện tại tôi đang nỗ lực hết sức để lấy lại thể trạng 100% phong độ trước khi trở lại cống hiến cho đội bóng."

Áp lực tại đấu trường Champions League

Trận tái đấu với Bayer Leverkusen vào sáng thứ Tư tới mang ý nghĩa sống còn đối với tham vọng châu lục của Arsenal. Sau khi cầm chân nhau với tỷ số 1-1 ở lượt đi, đoàn quân của Arteta buộc phải giành một chiến thắng để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Dù đã có một vòng phân hạng thăng hoa với thành tích bất bại cả 8 trận, việc mất đi ba trụ cột ở cả hàng thủ, tuyến giữa và hàng công đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì cường độ thi đấu của Pháo thủ. HLV Mikel Arteta sẽ phải tìm ra những phương án thay thế xứng đáng nếu không muốn công sức của cả mùa giải bị đổ bể trong chặng nước rút này.