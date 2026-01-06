Về Báo Hà Tĩnh

Arsenal kích hoạt kế hoạch đại tu hàng công sau thất bại tại chung kết Champions League

Văn Thể01/06/2026 18:10

Dù vừa đăng quang Ngoại hạng Anh, Pháo thủ thành London dự kiến sẽ kích hoạt những 'bom tấn' như Rafael Leao và Morgan Rogers để hiện thực hóa tham vọng thống trị châu Âu.

Thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước Paris Saint-Germain tại Budapest không làm chùn bước tham vọng của Arsenal. Ngược lại, nó đang trở thành chất xúc tác để Mikel Arteta và ban lãnh đạo Pháo thủ kích hoạt một kế hoạch tái thiết quy mô lớn, tập trung vào việc nâng cấp hỏa lực để duy trì vị thế dẫn đầu tại xứ sở sương mù trong kỷ nguyên hậu Pep Guardiola.

Đội hình Arsenal dự kiến sẽ có những thay đổi lớn sau mùa giải thành công nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Arsenal được dự đoán nâng cấp rầm rộ đội hình ở hè 2026.

Nỗi đau Budapest và bệ phóng cho kỷ nguyên mới

Mùa giải vừa qua của Arsenal là một bản anh hùng ca đầy cảm xúc. Đội chủ sân Emirates đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục. Tuy nhiên, giấc mơ về cú đúp lịch sử đã tan vỡ tại trận chung kết Champions League sau 120 phút nghẹt thở với tỷ số 1-1.

Trong loạt sút luân lưu định mệnh, sự thiếu bản lĩnh của Eberechi EzeGabriel đã khiến chiếc cúp tai voi tuột khỏi tầm tay. Dù vậy, chuyên gia David Ornstein của The Athletic nhận định vị thế của Pháo thủ hiện đã rất khác. Với việc đối thủ lớn nhất là Manchester City bước vào giai đoạn chuyển giao khi Pep Guardiola rời đi, Arsenal đang đứng trước cơ hội vàng để thiết lập thế thống trị tuyệt đối.

Bài toán hàng công: Rafael Leao và mục tiêu số 9

Một trong những điểm yếu lộ ra sau thất bại tại châu Âu chính là sự thiếu hụt những nhân tố có khả năng gây đột biến trong các trận cầu lớn. Mikel Arteta từng gây bất ngờ khi cất cả ba bản hợp đồng trị giá 180 triệu bảng gồm Eze, Madueke và Gyokeres trên băng ghế dự bị trong trận chung kết. Dù Kai Havertz đã nổ súng, nhưng Arsenal vẫn thiếu một "mũi khoan" sắc lẹm ở hành lang cánh.

Rafael Leao là cái tên hàng đầu mà Mikel Arteta muốn đưa về Emirates.
Leao là mục tiêu của Arsenal.

Rafael Leao của AC Milan đã lọt vào tầm ngắm. Ngôi sao người Bồ Đào Nha với phẩm chất kỹ thuật thượng thừa và tốc độ xé gió được xem là mảnh ghép hoàn hảo để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu. Sự xuất hiện của Leao đồng nghĩa với việc tương lai của Gabriel Martinelli và Leandro Trossard tại CLB sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Morgan Rogers và chiến lược bổ sung nhân sự đa năng

Bên cạnh những ngôi sao tầm cỡ thế giới, Arsenal đang ráo riết theo đuổi Morgan Rogers từ Aston Villa. Cầu thủ 23 tuổi này vừa có một mùa giải bùng nổ và sở hữu sự linh hoạt hiếm có khi chơi tốt cả ở vị trí số 10 lẫn hành lang cánh. Trong bối cảnh Aston Villa cần cân bằng sổ sách tài chính, Arsenal muốn nhanh chóng dứt điểm thương vụ này để gia cố chiều sâu đội hình.

Morgan Rogers là phương án đa năng giúp Arteta xoay tua đội hình hiệu quả hơn.
Morgan Rogers lọt tầm ngắm Pháo thủ.

Không chỉ dừng lại ở hàng công, kế hoạch của Arteta còn bao gồm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để đá cặp cùng Declan Rice và một hậu vệ phải mới. Dự kiến ngân sách chuyển nhượng mùa hè 2026 của Arsenal có thể sẽ thiết lập một kỷ lục mới, khẳng định tuyên bố của Arteta: Arsenal phải cực kỳ tham vọng nếu muốn vươn tới đẳng cấp thống trị toàn cầu.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thể thao
              Arsenal kích hoạt kế hoạch đại tu hàng công sau thất bại tại chung kết Champions League
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO