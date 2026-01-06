Arsenal kích hoạt kế hoạch đại tu hàng công sau thất bại tại chung kết Champions League Dù vừa đăng quang Ngoại hạng Anh, Pháo thủ thành London dự kiến sẽ kích hoạt những 'bom tấn' như Rafael Leao và Morgan Rogers để hiện thực hóa tham vọng thống trị châu Âu.

Thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước Paris Saint-Germain tại Budapest không làm chùn bước tham vọng của Arsenal. Ngược lại, nó đang trở thành chất xúc tác để Mikel Arteta và ban lãnh đạo Pháo thủ kích hoạt một kế hoạch tái thiết quy mô lớn, tập trung vào việc nâng cấp hỏa lực để duy trì vị thế dẫn đầu tại xứ sở sương mù trong kỷ nguyên hậu Pep Guardiola.

Nỗi đau Budapest và bệ phóng cho kỷ nguyên mới

Mùa giải vừa qua của Arsenal là một bản anh hùng ca đầy cảm xúc. Đội chủ sân Emirates đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục. Tuy nhiên, giấc mơ về cú đúp lịch sử đã tan vỡ tại trận chung kết Champions League sau 120 phút nghẹt thở với tỷ số 1-1.

Trong loạt sút luân lưu định mệnh, sự thiếu bản lĩnh của Eberechi Eze và Gabriel đã khiến chiếc cúp tai voi tuột khỏi tầm tay. Dù vậy, chuyên gia David Ornstein của The Athletic nhận định vị thế của Pháo thủ hiện đã rất khác. Với việc đối thủ lớn nhất là Manchester City bước vào giai đoạn chuyển giao khi Pep Guardiola rời đi, Arsenal đang đứng trước cơ hội vàng để thiết lập thế thống trị tuyệt đối.

Bài toán hàng công: Rafael Leao và mục tiêu số 9

Một trong những điểm yếu lộ ra sau thất bại tại châu Âu chính là sự thiếu hụt những nhân tố có khả năng gây đột biến trong các trận cầu lớn. Mikel Arteta từng gây bất ngờ khi cất cả ba bản hợp đồng trị giá 180 triệu bảng gồm Eze, Madueke và Gyokeres trên băng ghế dự bị trong trận chung kết. Dù Kai Havertz đã nổ súng, nhưng Arsenal vẫn thiếu một "mũi khoan" sắc lẹm ở hành lang cánh.

Rafael Leao của AC Milan đã lọt vào tầm ngắm. Ngôi sao người Bồ Đào Nha với phẩm chất kỹ thuật thượng thừa và tốc độ xé gió được xem là mảnh ghép hoàn hảo để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu. Sự xuất hiện của Leao đồng nghĩa với việc tương lai của Gabriel Martinelli và Leandro Trossard tại CLB sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Morgan Rogers và chiến lược bổ sung nhân sự đa năng

Bên cạnh những ngôi sao tầm cỡ thế giới, Arsenal đang ráo riết theo đuổi Morgan Rogers từ Aston Villa. Cầu thủ 23 tuổi này vừa có một mùa giải bùng nổ và sở hữu sự linh hoạt hiếm có khi chơi tốt cả ở vị trí số 10 lẫn hành lang cánh. Trong bối cảnh Aston Villa cần cân bằng sổ sách tài chính, Arsenal muốn nhanh chóng dứt điểm thương vụ này để gia cố chiều sâu đội hình.

Không chỉ dừng lại ở hàng công, kế hoạch của Arteta còn bao gồm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để đá cặp cùng Declan Rice và một hậu vệ phải mới. Dự kiến ngân sách chuyển nhượng mùa hè 2026 của Arsenal có thể sẽ thiết lập một kỷ lục mới, khẳng định tuyên bố của Arteta: Arsenal phải cực kỳ tham vọng nếu muốn vươn tới đẳng cấp thống trị toàn cầu.