Arsenal kiệt sức vì thiếu xoay tua: Bài toán nghiệt ngã của Mikel Arteta trước đại chiến Man City Arsenal đang đối mặt với bài toán thể lực nghiêm trọng khi các trụ cột như Declan Rice quá tải. Sự thiếu xoay tua của Mikel Arteta có thể là rào cản lớn nhất trên hành trình chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh sau 22 năm.

Arsenal đang tự đặt mình vào một thử thách nghiệt ngã khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với những dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Việc chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh song hành cùng tham vọng tại Champions League chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi đội hình chính đang phải cày ải quá mức.

Bài toán nhân sự gây tranh cãi.

Khi những "động cơ" bắt đầu quá tải

Vinh quang thường đi kèm với cái giá đắt về thể xác. Arsenal đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Những màn trình diễn thiếu đột biến đã khiến khoảng cách tại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh bị thu hẹp đáng kể.

Sau trận đấu căng thẳng tại Champions League, HLV Mikel Arteta đã nhấn mạnh về áp lực thể chất khủng khiếp mà các cầu thủ đang gánh chịu. Ông chia sẻ rằng lịch thi đấu hiện tại đang vắt kiệt sức lực của mọi thành viên. Minh chứng rõ nét nhất là trường hợp của Declan Rice, người vốn được xem là biểu tượng của sự bền bỉ nhưng hiện đã chạm tới giới hạn thể lực.

Trụ cột Arsenal gần như không có thời gian nghỉ. Ảnh: Opta.

Những con số báo động về sự quá tải

Tính đến thời điểm này, Arsenal là đội bóng thi đấu nhiều trận nhất trong số các đại diện Ngoại hạng Anh với 54 trận, xếp trên cả Newcastle (52 trận) và Manchester City (51 trận). Tuy nhiên, áp lực này không được chia đều cho toàn đội hình mà tập trung vào một nhóm hạt nhân cố định.

Phân tích biểu đồ thời gian ra sân cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các vị trí yêu cầu di chuyển cường độ cao. Jurrien Timber, Martin Zubimendi và Declan Rice đã phải cày ải liên tục với thời gian nghỉ ngơi tối thiểu. Đặc biệt, Zubimendi đã thi đấu tới 79% tổng số phút khả dụng, trong khi Rice cũng bám sát ngay sau đó. Đây là lời giải thích cho việc độ chính xác và cường độ áp sát của các cầu thủ này có dấu hiệu giảm sút trong các vòng đấu gần đây.

Rice và Zubimendi gánh khối lượng khổng lồ mùa này. Ảnh: Opta.

Nghịch lý của sự tin tưởng trên băng ghế dự bị

Một vấn đề gây tranh cãi là sự tin tưởng của Mikel Arteta dành cho các phương án dự phòng vẫn còn rất hạn chế. Christian Norgaard, dù được đưa về để chia lửa cho tuyến giữa, nhưng mới chỉ được sử dụng 20% tổng thời gian. Điều này tạo ra một vòng lặp nguy hiểm: trụ cột kiệt sức dẫn đến chấn thương, trong khi cầu thủ dự bị thiếu cảm giác bóng để sẵn sàng thay thế.

Norgaard ít được dùng, xoay tua trở thành dấu hỏi.

Ngay cả trong những trận đấu đã nắm chắc phần thắng, Arteta cũng hiếm khi thực hiện thay người sớm. Những tài năng trẻ như Myles Lewis-Skelly thường xuyên phải ngồi dự bị cả trận dù bối cảnh trên sân hoàn toàn cho phép vào sân giảm tải cho đàn anh. Sự kiên định với một bộ khung hẹp đang trở thành "con dao hai lưỡi" khi các ca chấn thương như Riccardo Calafiori hay Jurrien Timber xuất hiện.

Cường độ pressing của Rice giảm dần theo thời gian. Ảnh: Opta.

Kịch bản vô địch từ Siêu máy tính Opta

Trước thềm trận đại chiến với Manchester City tại Etihad, Siêu máy tính của Opta đã đưa ra những dự báo quan trọng về cơ hội vô địch của Arsenal dựa trên ba kịch bản chính:

Kịch bản 1 - Thắng Man City: Tỉ lệ vô địch của Arsenal sẽ vọt lên mức 98%. Một chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn là cú hích tinh thần khổng lồ.

Kịch bản 2 - Kết quả hòa: Tỉ lệ vô địch vẫn ở mức rất cao, khoảng 89%. Một trận hòa giúp Pháo thủ giữ vững quyền tự quyết nhờ lịch thi đấu còn lại nhẹ hơn đối thủ.

Kịch bản 3 - Thất bại: Ngay cả khi trắng tay tại Etihad, Arsenal vẫn có tới 69% cơ hội lên ngôi do Man City còn nhiều trận đấu khó khăn phía trước.

Arsenal vẫn sáng cửa vô địch dù mọi kịch bản. Ảnh: Opta.

Dù đối mặt với bài toán thể lực, không thể phủ nhận nỗ lực của tập thể Arsenal khi vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong hoàn cảnh nhân sự sứt mẻ. Chức vô địch sau 22 năm không dành cho những kẻ bỏ cuộc. Arteta sẽ phải tìm cách khơi gợi những nguồn năng lượng cuối cùng từ các học trò để đưa đội bóng vượt qua vạch đích.