Arsenal lật đổ sự thống trị của Man City: Cuộc chuyển giao quyền lực tại Ngoại hạng Anh Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal từ vị thế đội bóng lép vế đã vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh với cách biệt 9 điểm, buộc Man City của Pep Guardiola phải dè chừng.

Lịch sử bóng đá Anh đang chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính, xuất phát từ mối quan hệ thầy trò giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta. Từ vị thế người trợ lý thân cận chứng kiến Man City vùi dập Arsenal 3-0 tại chung kết Carabao Cup 2018, Arteta hiện đã trở thành kiến trúc sư trưởng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của "Pháo thủ", trực tiếp thách thức đế chế xanh thành Manchester.

Từ cái bóng của Etihad đến vị thế đối trọng

Nhìn lại lịch sử, khoảng cách giữa hai đội từng là một vực thẳm sâu hoắm. Kể từ khi tập đoàn Abu Dhabi tiếp quản Man City vào năm 2008, Arsenal dưới thời Arsene Wenger liên tục rơi vào tình trạng bị "hút máu" nhân tài. Những cái tên như Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Gael Clichy hay Samir Nasri không chỉ làm yếu đi đội hình Pháo thủ mà còn trở thành những viên gạch xây dựng nên đế chế Man City.

Arsenal của Arteta đang dần đảo ngược vị thế trong cuộc so tài với Man City.

Đỉnh điểm của sự chênh lệch là giai đoạn năm 2018, khi Arsenal hiện lên như một thế lực lỗi thời và ngây thơ. Tuy nhiên, bước ngoặt lịch sử đã xảy ra vào tháng 12/2019 khi Mikel Arteta quyết định rời bỏ "vùng an toàn" tại Etihad để dẫn dắt một Arsenal đang khủng hoảng ở vị trí thứ 10. Với tầm nhìn khoa học, ông đã biến một tập thể hoa mỹ nhưng mong manh thành một cỗ máy vật lý hiệu quả, sắc sảo trong các tình huống cố định và sở hữu tư duy chiến thắng.

Cuộc lật đổ ngoạn mục năm 2025

Sự kiên trì của Arteta đã mang lại quả ngọt trong năm 2025, đánh dấu sự đảo chiều hoàn toàn về vị thế. Tháng 2/2025, Arsenal gây chấn động khi đè bẹp đoàn quân của Guardiola với tỷ số 5-1 tại Emirates. Hình ảnh tài năng trẻ Lewis-Skelly ăn mừng kiểu thiền sau khi ghi bàn chính là thông điệp đanh thép nhất cho thấy Arsenal không còn e sợ đối thủ.

Từ ''môn đồ'' của Pep, Arteta đang trên đường xây dựng nên một đế chế mới tại Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý hơn, vào tháng 9/2025, thế giới bóng đá ngỡ ngàng khi chứng kiến Pep Guardiola phải sử dụng lối đá thực dụng, phòng ngự phản công và thậm chí là "đỗ xe bus" ngay trên sân nhà để chống lại sức ép từ Arsenal. Pha lập công muộn của Gabriel Martinelli giúp Arsenal giành 1 điểm, nhưng quan trọng hơn, nó chứng minh Man City giờ đây mới là bên phải chơi ở vị thế cửa dưới.

Thống kê và triển vọng ngôi vương

Tính đến tháng 11/2025, cục diện Ngoại hạng Anh đã có những thay đổi rõ rệt:

Arsenal: Dẫn đầu bảng xếp hạng, cách biệt 9 điểm với nhóm bám đuổi, hướng tới mục tiêu ăn 4.

Lời thừa nhận của Pep Guardiola trước thềm trận chung kết Carabao Cup sắp tới rằng Arsenal là "đội bóng mạnh nhất nước Anh và châu Âu" chính là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của Arteta. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chính thức lật đổ đế chế mà ông từng góp công gây dựng, mở ra một kỷ nguyên mới cho đội bóng Bắc London.