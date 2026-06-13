Arsenal lên kế hoạch đại tu hàng công 132 triệu bảng để chinh phục Champions League Giám đốc Thể thao Andrea Berta và HLV Mikel Arteta dự kiến thanh lý 4 trụ cột nhằm thu về 153 triệu bảng, dọn đường cho các bom tấn như Julian Alvarez và Bradley Barcola.

Để bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh và hiện thực hóa tham vọng thống trị châu Âu, Arsenal đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn tại hàng tấn công. Thất bại đầy tiếc nuối tại Champions League mùa trước đã để lại bài học đắt giá, buộc ban lãnh đạo Pháo thủ phải thay đổi tư duy chuyển nhượng: không chỉ cần một hàng thủ thép, mà còn cần những "vũ khí" đủ sắc bén để kết liễu trận đấu ở những thời điểm quyết định.

Mikel Arteta chắc chắn không muốn bỏ lỡ danh hiệu Champions League thêm lần nào nữa.

Nỗi đau Champions League và bài học từ sự thiếu hụt bản lĩnh

Mùa giải vừa qua, Arsenal tự hào sở hữu hệ thống phòng ngự xuất sắc nhất châu Âu. Tuy nhiên, nghịch lý đã xảy ra khi sự vững chãi đó chỉ mang về duy nhất một danh hiệu quốc nội. Tại Champions League, Pháo thủ đã gục ngã trước Paris Saint-Germain sau loạt sút luân lưu cân não, đánh mất cơ hội lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Phân tích sâu về thất bại này, các chuyên gia nhận thấy Arsenal thường có xu hướng chủ động lui về phòng ngự quá sớm sau khi có bàn dẫn trước. Trong trận chung kết, sau khi vươn lên từ sớm, đoàn quân của Arteta đã tự ý giảm nhịp độ, vô tình trao quyền kiểm soát cho đối thủ. Sự thiếu hụt các phương án tấn công đột biến khiến họ không thể gia tăng áp lực khi cần thiết, dẫn đến việc để Ousmane Dembele gỡ hòa và sau đó hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ PSG.

Để khắc phục điều này, Giám đốc thể thao Andrea Berta hiểu rằng Arsenal cần những nhân tố tấn công đẳng cấp thế giới, đủ sức xuyên phá mọi rào cản và duy trì cường độ thi đấu đỉnh cao trong suốt 90 phút. Việc nâng cấp hàng công không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để đội bóng không bao giờ phải lùi bước trước ngưỡng cửa thiên đường một lần nữa.

Cuộc thanh trừng 153 triệu bảng: Chia tay 4 ngôi sao tấn công

Để tạo dư địa cho các bản hợp đồng mới, Arsenal sẵn sàng thực hiện một cuộc "đại phẫu" nhân sự. Những cái tên như Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Viktor Gyokeres dù có đóng góp trong hành trình vô địch Ngoại hạng Anh nhưng đã bộc lộ giới hạn ở những trận cầu lớn nhất.

Những đóng góp của Gabriel Jesus cho Pháo thủ mùa này là khá hạn chế.

Hiện tại, Martinelli và Jesus chỉ còn 12 tháng hợp đồng, trong khi Madueke và Gyokeres cho thấy sự sa sút đáng kể về phong độ. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, việc thanh lý bộ tứ này có thể giúp đội chủ sân Emirates thu về khoảng 177 triệu euro (tương đương 153 triệu bảng Anh). Khoản ngân sách này sẽ là nền tảng tài chính quan trọng để đội bóng thực hiện những thương vụ mua sắm bom tấn.

Kế hoạch tái thiết: Julian Alvarez là trọng tâm

Mục tiêu số một của Pháo thủ trong mùa hè này là Julian Alvarez. Chân sút người Argentina được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo nhờ khả năng độc lập tác chiến và bản lĩnh trận mạc dày dặn. Dù đang là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid với mức giá 150 triệu euro, Arsenal vẫn quyết tâm nhập cuộc để giành lấy chữ ký của tiền đạo này.

Julian Alvarez là một trong những mục tiêu được liên kết chuyển nhượng đến Arsenal.

Bên cạnh Alvarez, Arsenal cũng nhắm tới Bradley Barcola của PSG để tăng cường hỏa lực hành lang cánh trái. Morgan Rogers và Eli Junior Kroupi là những phương án bổ sung nhằm tạo ra sự linh hoạt trong chiến thuật. Ước tính tổng chi phí để sở hữu bộ tứ này vào khoảng 285 triệu bảng. Sau khi trừ đi số tiền thu được từ việc bán cầu thủ, mức chi tiêu ròng của Arsenal chỉ rơi vào khoảng 132 triệu bảng – một con số hoàn toàn khả thi với tiềm lực tài chính của CLB.

Đội hình trong mơ và chiều sâu đáng nể

Nếu các thương vụ hoàn tất, Mikel Arteta sẽ sở hữu một đội hình có chiều sâu cực khủng, cho phép ông linh hoạt xoay tua giữa các đấu trường. Sự cạnh tranh vị trí sẽ diễn ra gắt gao ở mọi khu vực trên sân:

Tiền vệ tấn công: Martin Odegaard, Morgan Rogers, Max Dowman.

Martin Odegaard, Morgan Rogers, Max Dowman. Cánh trái: Bradley Barcola, Leandro Trossard.

Bradley Barcola, Leandro Trossard. Cánh phải: Bukayo Saka, Ethan Nwaneri.

Bukayo Saka, Ethan Nwaneri. Trung phong: Julian Alvarez, Eli Junior Kroupi, Kai Havertz.

Liệu Mikel Arteta có thể sở hữu cơn đau đầu dễ chịu khi sắp xếp đội hình mùa tới?

Viễn cảnh đội hình chính thức với sự kết hợp giữa bộ khung phòng ngự thép gồm Raya, Saliba, Gabriel và những mũi khoan mới như Barcola, Alvarez hứa hẹn sẽ đưa Arsenal lên một tầm cao mới. Với 132 triệu bảng chi tiêu ròng, đội chủ sân Emirates đã sẵn sàng để không bao giờ phải lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào tại đấu trường châu Âu.