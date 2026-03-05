Arsenal lên kế hoạch phá kỷ lục chuyển nhượng vì bộ đôi Endrick và Kroupi Trong nỗ lực duy trì vị thế thống trị, Arsenal sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ thần đồng Endrick và tiền đạo Eli Junior Kroupi, thương vụ có thể phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ.

Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với mục tiêu hoàn tất cú đúp vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Tuy nhiên, song song với những cuộc đối đầu căng thẳng trên sân cỏ, Giám đốc thể thao Andrea Berta và HLV Mikel Arteta đã bắt đầu kích hoạt kế hoạch tái thiết hàng công cho mùa hè tới.

HLV Arteta vẫn đang cùng các học trò duy trì vị thế thuận lợi để giành ngôi vương nước Anh cùng châu lục.

Chiến lược nâng cấp hàng công từ những viên kim cương thô

Để đảm bảo nguồn ngân sách cho các thương vụ bom tấn, Arsenal dự kiến sẽ thực hiện một đợt thanh lọc đội hình quy mô lớn. Mục tiêu cốt lõi là đưa về sân Emirates những tài năng trẻ có khả năng tạo ra đột biến cao, thay vì những cầu thủ đã đạt ngưỡng phát triển.

Cái tên đầu tiên nằm trong danh sách ưu tiên là Endrick, chân sút 19 tuổi thuộc biên chế Real Madrid. Dù được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất bóng đá Brazil, Endrick đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng tại Bernabeu do sự hiện diện của Kylian Mbappe. Hiện tại, anh đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại Lyon và bắt đầu chứng minh giá trị của mình.

Endrick có thành tích ấn tượng trong màu áo Lyon.

Huyền thoại Emmanuel Petit tin rằng đây là thời điểm vàng để Pháo thủ tiếp cận Endrick. Ông mô tả tiền đạo trẻ này như một "viên kim cương" cần được mài giũa đúng cách. Với 7 bàn thắng kể từ đầu chiến dịch tại Pháp, Endrick cho thấy nguồn năng lượng dồi dào và bản năng sát thủ, những tố chất mà hàng công Arsenal đang cần để làm mới lối chơi.

Canh bạc kỷ lục mang tên Eli Junior Kroupi

Bên cạnh Endrick, mục tiêu mà Arsenal quyết tâm theo đuổi bằng mọi giá chính là Eli Junior Kroupi của Bournemouth. Tiền đạo 19 tuổi người Pháp đã có màn trình diễn bùng nổ tại Ngoại hạng Anh mùa này với 11 bàn thắng sau 29 lần ra sân. Kroupi không chỉ sở hữu kỹ năng dứt điểm sắc bén mà còn có khả năng thích nghi tốt với cường độ thi đấu khắc nghiệt của bóng đá Anh.

Kroupi cho thấy tiềm năng cực lớn tại Bournemouth.

Thách thức lớn nhất đối với Arsenal chính là mức phí chuyển nhượng. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2030, Bournemouth giữ thế chủ động hoàn toàn trên bàn đàm phán. Các chuyên gia dự báo, để có được chữ ký của Kroupi, Arsenal sẽ phải chi ra con số vượt xa kỷ lục 65 triệu bảng của Kai Havertz hay 56 triệu bảng của Pierre-Emerick Aubameyang trước đây.

Việc nhắm đến những cầu thủ ở độ tuổi 19 như Endrick và Kroupi cho thấy tầm nhìn dài hạn của bộ sậu lãnh đạo tại Emirates. Thay vì những giải pháp ngắn hạn, Arsenal đang ưu tiên xây dựng một hàng công giàu sức trẻ, tốc độ và có khả năng duy trì sức mạnh cạnh tranh trong ít nhất một thập kỷ tới.