Arsenal liên tiếp gục ngã tại sân chơi cúp: Tại sao Pháo thủ vẫn nắm giữ hy vọng vô địch? Thất bại tại đấu trường cúp bộc lộ lỗ hổng chiều sâu, nhưng sự trở lại của Odegaard và lịch thi đấu giãn cách giúp Arsenal dồn sức cho Ngoại hạng Anh và Champions League.

Bầu không khí ảm đạm đang bao trùm Arsenal sau chuỗi kết quả bất lợi tại các đấu trường cúp quốc nội. Thất bại trước Southampton tại FA Cup, ngay sau trận thua Manchester City ở chung kết Cúp Liên đoàn, đã dấy lên những nghi ngại về bản lĩnh của thầy trò HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ chiến thuật và chiến lược dài hạn, Pháo thủ vẫn sở hữu những điểm tựa vững chắc để hướng tới mục tiêu cao nhất tại Ngoại hạng Anh và Champions League.

Arsenal chưa cần phải bi quan.

Bài toán chiều sâu đội hình và sự chênh lệch trình độ

Trận thua trên sân Southampton đã phơi bày điểm yếu cốt lõi của Arsenal: khoảng cách trình độ quá lớn giữa nhóm đá chính và lực lượng dự bị. Việc HLV Arteta thực hiện xoay tua mạnh tay, chỉ giữ lại 4 vị trí chủ chốt so với đội hình gặp Man City, đã khiến hệ thống vận hành của Pháo thủ mất đi sự kết dính. Những sai lầm cá nhân từ vị trí thủ môn đến các pha phán đoán sai lầm của Ben White đã trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Đáng chú ý, các phương án thay thế chưa cho thấy sự tương xứng về tầm ảnh hưởng. Tuyến giữa chứng kiến bước lùi đáng kể khi Christian Norgaard không thể khỏa lấp khoảng trống mà Declan Rice để lại. Tương tự, tại hàng phòng ngự, Cristhian Mosquera cũng tỏ ra lúng túng trong vai trò đóng thế William Saliba. Ngay cả trên hàng công, Gabriel Jesus cũng rơi vào tình trạng lạc lõng, khiến sức ép mà Arsenal tạo ra không đủ sức nặng để xuyên phá đối thủ.

Chất lượng cầu thủ trong tay Arteta chưa thực sự đồng đều.

Những tia sáng từ Max Dowman và Martin Odegaard

Mặc dù kết quả không như ý, Arsenal vẫn tìm thấy những tín hiệu tích cực từ các cá nhân. Điểm sáng lớn nhất gọi tên Max Dowman, tài năng mới 16 tuổi. Màn trình diễn tự tin và chững chạc của "sao mai" này là minh chứng cho sự kế thừa chất lượng từ học viện Hale End. Bên cạnh đó, sự tái xuất của nhạc trưởng Martin Odegaard mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ. Dù chưa đạt 100% phong độ, tiền vệ người Na Uy vẫn chứng minh vai trò trạm trung chuyển bóng không thể thay thế trong sơ đồ của Arteta.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần đoàn kết nội bộ là chìa khóa để Arsenal vượt qua giông bão. Trước những chỉ trích từ dư luận, HLV Mikel Arteta đã thể hiện bản lĩnh của một nhà cầm quân khi đứng ra nhận mọi trách nhiệm về mình. Việc bảo vệ học trò và duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ giúp Arsenal giữ được sự tập trung tối đa cho giai đoạn nước rút đầy khắc nghiệt phía trước.

Sự giải thoát cần thiết để dồn lực cho mục tiêu lớn

Ở góc nhìn thực tế, việc sớm dừng bước tại các giải cúp quốc nội vô tình trở thành một sự "giải thoát" về mặt thể lực cho các trụ cột. Với một đội hình không quá dày, việc bớt đi những trận đấu căng thẳng sẽ giúp dàn sao của Pháo thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi quý giá. Mục tiêu của Arsenal hiện tại đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: dồn toàn bộ nguồn lực cho tứ kết Champions League và cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal hiện không còn đường lùi. Để tránh một mùa giải trắng tay, họ buộc phải duy trì sự ổn định tại giải quốc nội và thể hiện bản lĩnh ở sân chơi châu lục. Những thất bại vừa qua có thể là gáo nước lạnh cần thiết để Arteta căn chỉnh lại hệ thống, trước khi bước vào những trận đánh quyết định định đoạt cả mùa giải.