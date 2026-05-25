Arsenal, Liverpool và Man Utd chốt sớm đội hình: Những quân bài chiến lược cho mùa giải 2026/27 Arsenal củng cố ngôi vương, Liverpool chi 60 triệu bảng tái thiết hàng thủ, trong khi Manchester United của Michael Carrick nhắm đến các ngọc thô Nam Mỹ cho Champions League.

Khi thị trường chuyển nhượng hè 2026 chuẩn bị mở cửa, các ông lớn của bóng đá Anh đã nhanh chóng kích hoạt các thỏa thuận chiến lược. Arsenal nỗ lực duy trì vị thế nhà vô địch, Liverpool chi đậm để gia cố hàng thủ, trong khi Manchester United dưới triều đại Michael Carrick đang ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch Champions League bằng những bản hợp đồng giàu tiềm năng.

Arsenal: Xây dựng đế chế từ vị thế nhà vô địch

Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal đã trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Thay vì thỏa mãn với thành công hiện tại, Arteta đang thực hiện chiến lược tuyển quân từ vị thế sức mạnh nhằm ngăn cản các đối thủ thu hẹp khoảng cách.

Cái tên đầu tiên cập bến sân Emirates trong mùa hè này là tài năng trẻ Daniel McCarron. Tuyển thủ U17 Bắc Ireland đã gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện Pháo thủ trong thời gian thử việc. Gia nhập từ CLB Dungannon Swifts, McCarron đã ký một thỏa thuận tiền hợp đồng để tiến tới ký kết các điều khoản chuyên nghiệp khi đủ tuổi. Việc chiêu mộ McCarron cho thấy tầm nhìn dài hạn của Arsenal trong việc đào tạo thế hệ kế cận.

Bên cạnh đó, giới thạo tin cho biết Arsenal đang xem xét việc mua đứt trung vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen sau một mùa giải cho mượn thành công. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ của Arsenal trở nên dày dạn và linh hoạt hơn cho các mục tiêu lớn tại Champions League.

Liverpool: Cuộc cách mạng hàng thủ trị giá 60 triệu bảng

Sau một mùa giải không thể bảo vệ danh hiệu, Liverpool tập trung tối đa vào việc tái thiết đội hình. Trọng tâm của Lữ đoàn đỏ trong mùa hè 2026 chính là hàng phòng ngự, vị trí vốn thiếu ổn định trong thời gian qua.

Jeremy Jacquet hứa hẹn là 'của để dành' của Liverpool.

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất tại Anfield là trung vệ Jeremy Jacquet. Liverpool đã chi ra 60 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ 20 tuổi từ Rennes. Dù Jacquet đang điều trị chấn thương vai, đội ngũ tuyển trạch của Liverpool tin rằng anh sẽ sớm bình phục để chiếm lĩnh vị trí chính thức trong đội hình xuất phát mùa tới.

Ngoài Jacquet, Liverpool còn sở hữu Ifeanyi Ndukwe từ Austria Wien. Tuyển thủ U19 Áo vừa có trận ra mắt đội một CLB chủ quản và được đánh giá là một viên ngọc thô đầy triển vọng. Sự hiện diện của những trung vệ trẻ cho thấy Liverpool đang chuẩn bị cho một tương lai không phụ thuộc quá nhiều vào các lão tướng.

Manchester United: Kỷ nguyên Michael Carrick và các tài năng Nam Mỹ

Tại Old Trafford, không khí đang trở nên sôi động dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Sau khi thay thế Ruben Amorim, Carrick đã nhanh chóng tối ưu hóa phong độ của các trụ cột như Bruno Fernandes và đưa Quỷ đỏ trở lại đấu trường Champions League.

Man Utd săn đón Cristian Orozco.

Chiến lược của Man Utd lúc này tập trung vào việc săn tìm các tài năng từ Nam Mỹ. Đội bóng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Fortaleza CEIF về trường hợp của tiền vệ phòng ngự Cristian Orozco. Tuyển thủ U17 Colombia được đánh giá cao về khả năng đánh chặn và đọc trận đấu. Mức phí chuyển nhượng tiết lộ rơi vào khoảng 750.000 bảng Anh, và thương vụ sẽ chính thức hoàn tất vào tháng 7 khi Orozco tròn 18 tuổi.

Sự bổ sung này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc tuyến giữa của Carrick, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các trụ cột và chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc mùa tới. Bên cạnh đó, các động thái giữ chân Marcus Rashford và đàm phán với những mục tiêu như Ederson cho thấy tham vọng xây dựng một tập thể đoàn kết và giàu sức chiến đấu của đội bóng.