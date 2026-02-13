Arsenal lỡ cơ hội bứt tốc tại Ngoại hạng Anh sau trận hòa 1-1 trước Brentford Trận hòa kịch tính tại sân Gtech khiến Arsenal chỉ còn hơn Man City 4 điểm, trong ngày hàng công bế tắc và hàng thủ chịu tổn thất lớn vì thiếu vắng William Saliba.

Arsenal vừa bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 6 điểm sau khi bị Brentford cầm hòa 1-1 tại vòng 26 Ngoại hạng Anh. Một trận đấu mà đoàn quân của Mikel Arteta đã bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng cả ở hệ thống phòng ngự lẫn khả năng dứt điểm cuối cùng.

Arsenal không thể giành trọn 3 điểm trước Brentford.

Lỗ hổng từ sự vắng mặt của các trụ cột

Bước vào cuộc đối đầu tại Gtech, Arsenal chịu tổn thất lực lượng nặng nề khi trung vệ William Saliba vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong khi Kai Havertz dính chấn thương cơ bắp. Việc mất đi "hòn đá tảng" người Pháp buộc Cristhian Mosquera phải trám vào vị trí trung vệ, làm xáo trộn tính ổn định của hàng thủ.

Bên cạnh đó, việc đội trưởng Martin Odegaard và Bukayo Saka không đạt thể trạng tốt nhất phải dự bị đã khiến lối chơi của Pháo thủ thiếu đi sự sáng tạo. Suốt hiệp một, dù kiểm soát bóng nhiều nhưng đội khách chơi rời rạc và không tạo ra được những tình huống mang tính đột biến cao.

Hàng công kém hiệu quả và chỉ số xG báo động

Mặc dù Noni Madueke đã khai thông thế bế tắc ở phút 61 sau một nỗ lực ép sân, nhưng đó gần như là điểm sáng duy nhất của hàng công Arsenal. Số liệu thống kê chỉ ra rằng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Arsenal cả trận chỉ đạt mức 0.6 – một con số cực thấp đối với một ứng viên vô địch.

Sự thất vọng của Arteta.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Mikel Arteta khi các học trò liên tục phung phí cơ hội. Gyokeres có tình huống chần chừ để Kayode cướp bóng ngay trong chân, trong khi Gabriel Martinelli lại thất bại trong pha đối mặt với thủ thành Kelleher ở những phút cuối trận.

Vũ khí ném biên và sự kiên cường của Brentford

Trái ngược với Arsenal, Brentford dưới sự dẫn dắt của Keith Andrews đã trình diễn một lối đá khoa học và hiệu quả. Đội chủ nhà sở hữu chỉ số xG lên tới 1.34, vượt xa đối thủ và liên tục đặt khung thành của David Raya vào tình trạng báo động.

Phút 71, vũ khí ném biên xa của Michael Kayode đã phát huy tác dụng tối đa. Bóng được Van den Berg đánh đầu chuyền thuận lợi để Keane Lewis-Potter dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Sự xuất sắc của thủ thành Kelleher bên phía Brentford cũng là nguyên nhân khiến các chân sút Arsenal nản lòng.

Nhìn chung, trận hòa này khiến Arsenal lỡ nhịp trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách với Man City hiện chỉ còn 4 điểm. Thầy trò Arteta cần nhanh chóng tìm lại sự sắc bén trước khi bước vào trận đấu tại FA Cup với Wigan Athletic vào cuối tuần này.