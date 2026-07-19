Arsenal lỡ hẹn Morgan Rogers: 5 phương án thay thế để nâng cấp hàng công Thất bại trong thương vụ Morgan Rogers buộc Arsenal phải nhanh chóng chuyển hướng. Từ sự bùng nổ của Bradley Barcola đến đẳng cấp thế giới của Julian Alvarez, Mikel Arteta đang có những lựa chọn chất lượng để hoàn thiện đội hình.

Việc không thể chiêu mộ thành công Morgan Rogers đã để lại một khoảng trống trong kế hoạch nâng cấp hàng công của Arsenal. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt, HLV Mikel Arteta và các cộng sự buộc phải hành động quyết liệt hơn trên thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm những mảnh ghép thay thế xứng tầm.

1. Bradley Barcola: Tốc độ và sự đột biến từ PSG

Bradley Barcola hiện là một trong những cái tên sáng giá nhất mà Arsenal cần tiếp cận ngay lập tức. Ngôi sao thuộc biên chế PSG sở hữu bộ kỹ năng cực kỳ phù hợp với triết lý của Arteta: tốc độ bùng nổ và khả năng xử lý bóng một đối một xuất sắc bên hành lang cánh trái.

Các số liệu thống kê đã minh chứng vì sao Barcola được coi là sự thay thế hoàn hảo cho Rogers. Cầu thủ người Pháp đạt trung bình 5,18 lần kéo bóng tịnh tiến và 3,10 lần qua người thành công mỗi 90 phút. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2028, thương vụ này hoàn toàn khả thi về mặt tài chính, dù Pháo thủ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Liverpool và Manchester United.

Barcola sở hữu tốc độ cùng khả năng qua người ấn tượng. Ảnh: Getty.

2. Morgan Gibbs-White: Động cơ đã được kiểm chứng tại Ngoại hạng Anh

Nếu Arsenal cần một cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại môi trường bóng đá Anh, Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest là lựa chọn lý tưởng. Ở tuổi 26, tiền vệ này đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp với sự đa năng đáng kinh ngạc.

Gibbs-White không chỉ mạnh ở khả năng sáng tạo với trung bình 4,82 hành động tạo cú sút mỗi trận, mà còn đóng góp tích cực vào lối chơi chung với 6,2 lần thu hồi bóng mỗi 90 phút. Khả năng đá hộ công hoặc dạt cánh của anh sẽ mang lại nhiều phương án chiến thuật cho Arteta.

3. Julian Alvarez: Đẳng cấp của một nhà vô địch thế giới

Julian Alvarez là mục tiêu mang tính chiến lược mà ban lãnh đạo Arsenal khao khát nhất. Nhà vô địch World Cup 2022 mang lại sự linh hoạt tối đa khi có thể đảm nhiệm tốt mọi vị trí trên hàng công, từ tiền đạo cắm, hộ công cho đến dạt cánh.

Tiền đạo người Argentina sở hữu hiệu suất ấn tượng với 0,65 bàn thắng và kiến tạo kỳ vọng (không tính phạt đền) mỗi 90 phút. Đặc biệt, khả năng áp sát tầm cao (pressing) ở khu vực một phần ba sân đối phương của anh được đánh giá là cực kỳ phù hợp với hệ thống phòng ngự từ xa của Arsenal. Dù Alvarez ưu tiên ở lại Tây Ban Nha, nhưng việc Atletico Madrid sẵn sàng bán anh cho các đối tác nước ngoài đang mở ra cơ hội lớn cho đội chủ sân Emirates.

Arsenal cần thêm một mẫu tiền đạo như Alvarez. Ảnh: Getty.

4. Gilberto Mora: Khoản đầu tư cho tương lai dài hạn

Bên cạnh những ngôi sao đã thành danh, Arsenal cũng đang nhắm tới thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora. Tiền vệ người Mexico đã gây ấn tượng mạnh tại các cấp độ World Cup trẻ nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Mora đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 78% ở khu vực một phần ba cuối sân, một con số ấn tượng đối với một cầu thủ trẻ. Dù đây là phương án cho tương lai hơn là sử dụng ngay lập tức, nhưng việc gửi lời đề nghị 19 triệu bảng cho thấy Arsenal rất nghiêm túc trong việc xây dựng nền móng bền vững.

5. Eli Junior Kroupi: Sát thủ đầy tiềm năng của Bournemouth

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Eli Junior Kroupi, tiền đạo đang chơi nổi bật tại Bournemouth. Cầu thủ trẻ người Pháp sở hữu khả năng dứt điểm cực kỳ hiệu quả với tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng đạt 18,5%.

Với 3,42 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi trận, Kroupi cho thấy bản năng của một sát thủ vòng cấm thực thụ. Dưới sự dẫn dắt của một HLV mát tay với các cầu thủ trẻ như Arteta, Kroupi hoàn toàn có thể vươn tầm trở thành một ngôi sao lớn tại London.