Arsenal, Man City và MU đại chiến vì Tonali; Chelsea sẵn sàng bán Liam Delap Cuộc đua giành chữ ký Sandro Tonali nóng lên với mức giá 100 triệu bảng, trong khi Chelsea rao bán Liam Delap và Juventus nhắm chiêu mộ Bernardo Silva.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những diễn biến kịch tính khi Arsenal, Man City và Man Utd cùng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle United. Đội chủ sân St James' Park được cho là chỉ chấp nhận để tuyển thủ Ý ra đi nếu nhận được lời đề nghị lên tới 100 triệu bảng.

Tonali được nhiều CLB Anh săn đón.

Cuộc đua tam mã giành chữ ký 100 triệu bảng

Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Nicolo Schira, cả ba đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh là Arsenal, Man City và Man Utd đều đang theo sát nhất cử nhất động của Sandro Tonali. Việc Newcastle đặt mức giá 100 triệu bảng cho thấy tầm quan trọng của tiền vệ này trong sơ đồ chiến thuật. Đáng chú ý, Man Utd còn đồng thời nhắm đến Bruno Guimaraes, người đá cặp ăn ý với Tonali tại tuyến giữa của "Chích chòe".

Bên cạnh mục tiêu hàng tiền vệ, Arsenal cũng đang hưởng lợi trong thương vụ Castello Lukeba. Sau khi Bayern Munich rút lui, đội bóng thành London nắm lợi thế lớn để sở hữu trung vệ 23 tuổi của RB Leipzig. Dù có điều khoản giải phóng hợp đồng 69 triệu bảng, Leipzig có thể chấp nhận đàm phán ở mức 52 triệu bảng cho cầu thủ người Pháp.

Tottenham và Liverpool điều chỉnh kế hoạch nhân sự

Tottenham Hotspur đã cử tuyển trạch viên theo dõi Noah Atubolu của Freiburg nhằm chuẩn bị cho sự ra đi tiềm năng của Guglielmo Vicario, người đang được liên hệ trở lại Serie A khoác áo Inter Milan. Atubolu, thủ thành 23 tuổi từng tỏa sáng ở đội U21 Đức, được đánh giá là phương án thay thế khả dĩ cho vị trí số 1 trong khung gỗ của Spurs.

Trái ngược với sự lạc quan của Tottenham, Liverpool đang dần cạn hy vọng chiêu mộ Alessandro Bastoni. Inter Milan đang lên kế hoạch giữ chân trung vệ 26 tuổi bằng một bản hợp đồng gia hạn với mức lương đặc biệt. Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng tìm kiếm người thay thế dài hạn cho đội trưởng Virgil van Dijk của ban lãnh đạo The Kop.

Biến động tại Chelsea và tương lai của các ngôi sao

Tại Stamford Bridge, Chelsea đang cân nhắc bán tiền đạo trẻ Liam Delap cho Newcastle United vào mùa hè tới. Sự thăng hoa của Joao Pedro dưới thời HLV Liam Rosenior đã khiến Delap gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính, buộc Chelsea phải tính đến phương án thanh lý cầu thủ 23 tuổi này.

Delap có thể rời Chelsea.

Trong khi đó, Juventus đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Bernardo Silva. Đội trưởng của Manchester City dự kiến sẽ chia tay sân Etihad sau khi mùa giải kết thúc, hứa hẹn tạo nên một thương vụ đình đám tại Serie A. Tại Manchester United, đội bóng đang ưu tiên giữ chân các trụ cột khi tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo và trung vệ Harry Maguire.

Ở những diễn biến khác, Raphinha tuyên bố sẽ bám trụ lại Barcelona bất chấp những lời mời gọi từ Saudi Pro League. Tại băng ghế huấn luyện, Athletic Club đã nhắm tới Andoni Iraola của Bournemouth như phương án thay thế lý tưởng cho HLV Ernesto Valverde vào cuối mùa giải này.