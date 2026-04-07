Arsenal mất Jurrien Timber tại Champions League: Mikel Arteta đã có phương án thay thế? Hậu vệ Jurrien Timber chính thức vắng mặt trong chuyến hành quân đến Lisbon. Mikel Arteta đang đứng trước quyết định lịch sử khi cân nhắc Cristhian Mosquera thay thế Ben White.

Arsenal sẽ bước vào cuộc đối đầu quan trọng tại UEFA Champions League gặp Sporting CP mà không có sự phục vụ của Jurrien Timber. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã xác nhận hậu vệ người Hà Lan chưa bình phục chấn thương mắt cá, để lại một khoảng trống lớn nơi hành lang cánh phải trong bối cảnh Pháo thủ đang khao khát tìm lại mạch thắng.

Cuộc khủng hoảng nhân sự bên hành lang phải

Vấn đề thể trạng của Jurrien Timber đã trở thành nỗi lo thường trực tại Emirates kể từ trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3. Chấn thương dính phải trong trận thắng 2-0 trước Everton đã khiến cầu thủ 24 tuổi phải ngồi ngoài trong hàng loạt trận đấu quan trọng, từ đấu trường Champions League gặp Bayer Leverkusen đến trận chung kết Carabao Cup với Manchester City.

Sự vắng mặt của Timber không chỉ là mất mát về mặt quân số mà còn làm xáo trộn hệ thống phòng ngự mà Arteta đã dày công xây dựng. Việc thiếu đi khả năng điều tiết và dâng cao hỗ trợ tấn công của hậu vệ người Hà Lan đã khiến Arsenal mất đi tính đột biến ở biên.

Sự sa sút của Ben White và áp lực thay đổi

Khi Timber vắng mặt, Ben White là lựa chọn nghiễm nhiên để trám vào vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, tuyển thủ người Anh đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất về mặt phong độ. Trong hai trận đấu gần nhất, White liên tục trở thành mắt xích yếu bị các đối thủ khai thác triệt để.

Đỉnh điểm của sự thất vọng nằm ở trận thua Southampton tại FA Cup, nơi một tình huống phán đoán sai điểm rơi của Ben White đã trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội nhà. Trước đó, trong cuộc đụng độ với Manchester City, anh cũng tỏ ra hụt hơi trước những pha leo biên đầy tốc độ của đối phương. Những màn trình diễn dưới sức này buộc ban huấn luyện Arsenal phải tính đến một giải pháp an toàn hơn cho chuyến làm khách đến Lisbon.

Cristhian Mosquera: 'Làn gió mới' tại Emirates

Trong bối cảnh hàng thủ cần sự tươi mới và chắc chắn, Cristhian Mosquera nổi lên như một ứng viên sáng giá nhất cho suất đá chính. Cầu thủ 21 tuổi gia nhập Arsenal từ Valencia CF với giá trị chuyển nhượng 13 triệu bảng và nhanh chóng chứng minh được năng lực nhờ nền tảng thể lực vượt trội.

Thống kê cho thấy Mosquera là một quân bài đa năng trong tay Arteta. Dù sở trường là trung vệ với 24 lần ra sân từ đầu mùa, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng đã có 2 trận đảm nhận vai trò hậu vệ phải và để lại ấn tượng tốt ở khả năng tranh chấp tay đôi. Việc điền tên Mosquera vào đội hình xuất phát trước Sporting CP không chỉ mang lại sự an toàn cho hàng thủ mà còn giúp tăng cường tính kỷ luật trong bối cảnh Arsenal cần giữ sạch lưới trên sân khách.

Sau hai thất bại liên tiếp tại các đấu trường cúp quốc nội, trận đấu tại Lisbon đêm nay sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho Mikel Arteta. Việc dũng cảm thay đổi nhân sự, đặt niềm tin vào sức trẻ của Mosquera có thể là chìa khóa để Arsenal giành lợi thế tại vòng knock-out Champions League năm nay.